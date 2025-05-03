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Нетаньяху отложил визит в Азербайджан из-за ситуации в Сирии - РИА Новости, 03.05.2025
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20:44 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/siriya-2014811615.html
Нетаньяху отложил визит в Азербайджан из-за ситуации в Сирии
Нетаньяху отложил визит в Азербайджан из-за ситуации в Сирии - РИА Новости, 03.05.2025
Нетаньяху отложил визит в Азербайджан из-за ситуации в Сирии
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отложил визит в Азербайджан, запланированный на следующую неделю, из-за развития ситуации в секторе Газа и Сирии, сообщила... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T20:44:00+03:00
2025-05-03T20:44:00+03:00
в мире
азербайджан
сирия
баку
биньямин нетаньяху
ильхам алиев
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мая - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отложил визит в Азербайджан, запланированный на следующую неделю, из-за развития ситуации в секторе Газа и Сирии, сообщила канцелярия премьера. "В связи с развитием событий на фронтах в Газе и Сирии и из-за плотной военно-политической повестки премьер-министр Нетаньяху принял решение отложить свой визит в Азербайджан на более поздний срок", - говорится в сообщении. В канцелярии добавили, что Нетаньяху благодарит президента Азербайджана Ильхама Алиева за приглашение и высоко ценит теплые отношения между двумя странами. Визит Нетаньяху в Баку, как сообщал ранее его офис, должен был состояться с 7 по 11 мая. Израильские СМИ сообщали, что в Баку планировались переговоры с турецкой делегацией по урегулированию напряженности вокруг Сирии.
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в мире, азербайджан, сирия, баку, биньямин нетаньяху, ильхам алиев
В мире, Азербайджан, Сирия, Баку, Биньямин Нетаньяху, Ильхам Алиев
Нетаньяху отложил визит в Азербайджан из-за ситуации в Сирии

Премьер Израиля Нетаньяху отложил визит в Баку из-за ситуации в Газе и Сирии

© AP Photo / Abir SultanБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© AP Photo / Abir Sultan
Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мая - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отложил визит в Азербайджан, запланированный на следующую неделю, из-за развития ситуации в секторе Газа и Сирии, сообщила канцелярия премьера.
"В связи с развитием событий на фронтах в Газе и Сирии и из-за плотной военно-политической повестки премьер-министр Нетаньяху принял решение отложить свой визит в Азербайджан на более поздний срок", - говорится в сообщении.
В канцелярии добавили, что Нетаньяху благодарит президента Азербайджана Ильхама Алиева за приглашение и высоко ценит теплые отношения между двумя странами.
Визит Нетаньяху в Баку, как сообщал ранее его офис, должен был состояться с 7 по 11 мая. Израильские СМИ сообщали, что в Баку планировались переговоры с турецкой делегацией по урегулированию напряженности вокруг Сирии.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
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В миреАзербайджанСирияБакуБиньямин НетаньяхуИльхам Алиев
 
 
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