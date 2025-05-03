https://ria.ru/20250503/siriya-2014811615.html

Нетаньяху отложил визит в Азербайджан из-за ситуации в Сирии

Нетаньяху отложил визит в Азербайджан из-за ситуации в Сирии - РИА Новости, 03.05.2025

Нетаньяху отложил визит в Азербайджан из-за ситуации в Сирии

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отложил визит в Азербайджан, запланированный на следующую неделю, из-за развития ситуации в секторе Газа и Сирии, сообщила... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T20:44:00+03:00

2025-05-03T20:44:00+03:00

2025-05-03T20:44:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мая - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отложил визит в Азербайджан, запланированный на следующую неделю, из-за развития ситуации в секторе Газа и Сирии, сообщила канцелярия премьера. "В связи с развитием событий на фронтах в Газе и Сирии и из-за плотной военно-политической повестки премьер-министр Нетаньяху принял решение отложить свой визит в Азербайджан на более поздний срок", - говорится в сообщении. В канцелярии добавили, что Нетаньяху благодарит президента Азербайджана Ильхама Алиева за приглашение и высоко ценит теплые отношения между двумя странами. Визит Нетаньяху в Баку, как сообщал ранее его офис, должен был состояться с 7 по 11 мая. Израильские СМИ сообщали, что в Баку планировались переговоры с турецкой делегацией по урегулированию напряженности вокруг Сирии.

https://ria.ru/20250330/orban-2008280308.html

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в мире, азербайджан, сирия, баку, биньямин нетаньяху, ильхам алиев