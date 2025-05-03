МИД Турции опроверг сообщения о разрешении на пролет самолета Нетаньяху
МИД Турции опроверг данные о разрешении на пролет самолета Биньямина Нетаньяху
Вид Анкары. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 3 мая - РИА Новости. Утверждения о разрешении Турцией пролета самолёта премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не соответствуют действительности, Анкара не получала такого запроса, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху посетит Азербайджан с 7 по 11 мая, сообщила ранее канцелярия главы израильского правительства. В ряде СМИ и соцсетях появились сообщения о том, что Турция разрешит использовать свое небо для пролета самолёта Нетаньяху по просьбе Баку, но правительство Турции пока официально не комментировало данные сообщения. В ноябре Турция отказалась пропустить самолет президента Израиля через свое воздушное пространство для пролета в Азербайджан, где Ицхак Герцог должен был принять участие в климатическом саммите ООН.
"Утверждения о том, что самолету премьер-министра Израиля было дано разрешение на пролет, абсолютно не соответствуют действительности. Никакого запроса в этом направлении не было".
В апреле издание Jerusalem Post сообщало, что ведутся переговоры об организации визита Нетаньяху в Баку, который выступает в качестве посредника между Израилем и Турцией на фоне ситуации в Сирии. Издание отмечало, что визит вызван ростом напряженности в израильско-турецких отношений из-за нерешенных вопросов государств касательно сирийских территорий. Азербайджан, как дружественное государство для обеих стран, выступит посредником в переговорах.
В апреле в Баку состоялся первый раунд переговоров между Израилем и Турцией, где стороны пытались прийти к соглашению по предотвращению напряженности в Сирии. Однако по итогам этой встречи стороны не смогли преодолеть разногласия.
Израиль предупредили о возможной войне с Турцией
8 января, 00:51