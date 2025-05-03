Рейтинг@Mail.ru
МИД Турции опроверг сообщения о разрешении на пролет самолета Нетаньяху - РИА Новости, 03.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 03.05.2025 (обновлено: 15:31 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/prolet-2014784600.html
МИД Турции опроверг сообщения о разрешении на пролет самолета Нетаньяху
МИД Турции опроверг сообщения о разрешении на пролет самолета Нетаньяху - РИА Новости, 03.05.2025
МИД Турции опроверг сообщения о разрешении на пролет самолета Нетаньяху
Утверждения о разрешении Турцией пролета самолёта премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не соответствуют действительности, Анкара не получала такого... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T15:23:00+03:00
2025-05-03T15:31:00+03:00
в мире
турция
израиль
азербайджан
биньямин нетаньяху
ицхак герцог
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150966/03/1509660382_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_fb15387ccc9f15a0ee0f30d623a2267b.jpg
АНКАРА, 3 мая - РИА Новости. Утверждения о разрешении Турцией пролета самолёта премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не соответствуют действительности, Анкара не получала такого запроса, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху посетит Азербайджан с 7 по 11 мая, сообщила ранее канцелярия главы израильского правительства. В ряде СМИ и соцсетях появились сообщения о том, что Турция разрешит использовать свое небо для пролета самолёта Нетаньяху по просьбе Баку, но правительство Турции пока официально не комментировало данные сообщения. В ноябре Турция отказалась пропустить самолет президента Израиля через свое воздушное пространство для пролета в Азербайджан, где Ицхак Герцог должен был принять участие в климатическом саммите ООН. "Утверждения о том, что самолету премьер-министра Израиля было дано разрешение на пролет, абсолютно не соответствуют действительности. Никакого запроса в этом направлении не было". В апреле издание Jerusalem Post сообщало, что ведутся переговоры об организации визита Нетаньяху в Баку, который выступает в качестве посредника между Израилем и Турцией на фоне ситуации в Сирии. Издание отмечало, что визит вызван ростом напряженности в израильско-турецких отношений из-за нерешенных вопросов государств касательно сирийских территорий. Азербайджан, как дружественное государство для обеих стран, выступит посредником в переговорах. В апреле в Баку состоялся первый раунд переговоров между Израилем и Турцией, где стороны пытались прийти к соглашению по предотвращению напряженности в Сирии. Однако по итогам этой встречи стороны не смогли преодолеть разногласия.
https://ria.ru/20250331/izrail-2008462716.html
https://ria.ru/20250108/voyna-1992776268.html
турция
израиль
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150966/03/1509660382_111:0:895:588_1920x0_80_0_0_0bb2e26996c43d94cf773d345fca6858.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, израиль, азербайджан, биньямин нетаньяху, ицхак герцог, оон
В мире, Турция, Израиль, Азербайджан, Биньямин Нетаньяху, Ицхак Герцог, ООН
МИД Турции опроверг сообщения о разрешении на пролет самолета Нетаньяху

МИД Турции опроверг данные о разрешении на пролет самолета Биньямина Нетаньяху

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 3 мая - РИА Новости. Утверждения о разрешении Турцией пролета самолёта премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не соответствуют действительности, Анкара не получала такого запроса, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху посетит Азербайджан с 7 по 11 мая, сообщила ранее канцелярия главы израильского правительства. В ряде СМИ и соцсетях появились сообщения о том, что Турция разрешит использовать свое небо для пролета самолёта Нетаньяху по просьбе Баку, но правительство Турции пока официально не комментировало данные сообщения. В ноябре Турция отказалась пропустить самолет президента Израиля через свое воздушное пространство для пролета в Азербайджан, где Ицхак Герцог должен был принять участие в климатическом саммите ООН.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Израиль не сможет запугать Эрдогана давлением и угрозами, заявили в Турции
31 марта, 17:18
"Утверждения о том, что самолету премьер-министра Израиля было дано разрешение на пролет, абсолютно не соответствуют действительности. Никакого запроса в этом направлении не было".
В апреле издание Jerusalem Post сообщало, что ведутся переговоры об организации визита Нетаньяху в Баку, который выступает в качестве посредника между Израилем и Турцией на фоне ситуации в Сирии. Издание отмечало, что визит вызван ростом напряженности в израильско-турецких отношений из-за нерешенных вопросов государств касательно сирийских территорий. Азербайджан, как дружественное государство для обеих стран, выступит посредником в переговорах.
В апреле в Баку состоялся первый раунд переговоров между Израилем и Турцией, где стороны пытались прийти к соглашению по предотвращению напряженности в Сирии. Однако по итогам этой встречи стороны не смогли преодолеть разногласия.
Израильские танки в районе Голанских высот - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Израиль предупредили о возможной войне с Турцией
8 января, 00:51
 
В миреТурцияИзраильАзербайджанБиньямин НетаньяхуИцхак ГерцогООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала