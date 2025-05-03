https://ria.ru/20250503/povedenie-2014755971.html

Минпросвещения рассказало о проекте по введению оценок за поведение

Минпросвещения рассказало о проекте по введению оценок за поведение - РИА Новости, 03.05.2025

Минпросвещения рассказало о проекте по введению оценок за поведение

Минпросвещения России готовит пилотный проект по введению оценок за поведение школьников в шести регионах страны, сообщили в пресс-службе министерства. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T10:29:00+03:00

2025-05-03T10:29:00+03:00

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россия

тульская область

луганская народная республика

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

образование - общество

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Минпросвещения России готовит пилотный проект по введению оценок за поведение школьников в шести регионах страны, сообщили в пресс-службе министерства. "С 1 сентября 2025 года в ряде школ Новгородской, Ярославской, Тульской областей, Луганской Народной Республики, Чеченской Республики и Республики Мордовия планируется начать апробацию системы оценивания поведения учащихся", - говорится в сообщении. Уточняется, что итоги пилотного проекта, включая промежуточные результаты, а также целесообразность дальнейшего введения такой оценки в остальных регионах, обсудят с профессиональным сообществом и родительской общественностью. "В новом учебном году мы начинаем апробацию системы оценивания поведения учащихся. Это важный шаг в формировании комплексного подхода к воспитанию и образованию", - сказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Министр добавил, что это правильная инициатива, которая требует обсуждения совместно с экспертами, педагогами и родителями. "Наша общая задача – создать комфортную и мотивирующую среду для развития каждого ребенка", - заключил министр. Предварительное изучение опыта в пилотных регионах позволит проверить, как система влияет на дисциплину, мотивацию школьников и атмосферу в классах, а также выявить технические и организационные вопросы, такие как критерии оценки, нагрузка на учителей. "Критерии и порядок выставления оценок сейчас разрабатываются. Обязательно будет соблюден принцип объективности оценки поведения ребенка коллективом педагогов", - добавили в министерстве. Выставление оценок за поведение обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования проектом федерального закона предлагается отнести к компетенции образовательной организации.

https://ria.ru/20250415/minprosvescheniya-2011272604.html

https://ria.ru/20250208/putin-1998126136.html

https://ria.ru/20250430/shkola-2014231930.html

россия

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, тульская область, луганская народная республика, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество