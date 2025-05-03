https://ria.ru/20250503/povedenie-2014755971.html
Минпросвещения рассказало о проекте по введению оценок за поведение
Минпросвещения рассказало о проекте по введению оценок за поведение - РИА Новости, 03.05.2025
Минпросвещения рассказало о проекте по введению оценок за поведение
Минпросвещения России готовит пилотный проект по введению оценок за поведение школьников в шести регионах страны, сообщили в пресс-службе министерства. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T10:29:00+03:00
2025-05-03T10:29:00+03:00
2025-05-03T10:29:00+03:00
россия
тульская область
луганская народная республика
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
образование - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98152/32/981523286_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_4943ee1b7ca41003db846a7b7b5286ea.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Минпросвещения России готовит пилотный проект по введению оценок за поведение школьников в шести регионах страны, сообщили в пресс-службе министерства. "С 1 сентября 2025 года в ряде школ Новгородской, Ярославской, Тульской областей, Луганской Народной Республики, Чеченской Республики и Республики Мордовия планируется начать апробацию системы оценивания поведения учащихся", - говорится в сообщении. Уточняется, что итоги пилотного проекта, включая промежуточные результаты, а также целесообразность дальнейшего введения такой оценки в остальных регионах, обсудят с профессиональным сообществом и родительской общественностью. "В новом учебном году мы начинаем апробацию системы оценивания поведения учащихся. Это важный шаг в формировании комплексного подхода к воспитанию и образованию", - сказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Министр добавил, что это правильная инициатива, которая требует обсуждения совместно с экспертами, педагогами и родителями. "Наша общая задача – создать комфортную и мотивирующую среду для развития каждого ребенка", - заключил министр. Предварительное изучение опыта в пилотных регионах позволит проверить, как система влияет на дисциплину, мотивацию школьников и атмосферу в классах, а также выявить технические и организационные вопросы, такие как критерии оценки, нагрузка на учителей. "Критерии и порядок выставления оценок сейчас разрабатываются. Обязательно будет соблюден принцип объективности оценки поведения ребенка коллективом педагогов", - добавили в министерстве. Выставление оценок за поведение обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования проектом федерального закона предлагается отнести к компетенции образовательной организации.
https://ria.ru/20250415/minprosvescheniya-2011272604.html
https://ria.ru/20250208/putin-1998126136.html
https://ria.ru/20250430/shkola-2014231930.html
россия
тульская область
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98152/32/981523286_164:0:1941:1333_1920x0_80_0_0_50097c02843496b25875d0b74f30e11c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тульская область, луганская народная республика, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество
Россия, Тульская область, Луганская Народная Республика, Сергей Кравцов, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Образование - Общество
Минпросвещения рассказало о проекте по введению оценок за поведение
Минпросвещения планирует ввести оценки за поведение школьников в шести регионах
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости.
Минпросвещения России готовит пилотный проект по введению оценок за поведение школьников в шести регионах страны, сообщили в пресс-службе
министерства.
"С 1 сентября 2025 года в ряде школ Новгородской, Ярославской, Тульской областей
, Луганской Народной Республики
, Чеченской Республики и Республики Мордовия планируется начать апробацию системы оценивания поведения учащихся", - говорится в сообщении.
Уточняется, что итоги пилотного проекта, включая промежуточные результаты, а также целесообразность дальнейшего введения такой оценки в остальных регионах, обсудят с профессиональным сообществом и родительской общественностью.
"В новом учебном году мы начинаем апробацию системы оценивания поведения учащихся. Это важный шаг в формировании комплексного подхода к воспитанию и образованию", - сказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
.
Министр добавил, что это правильная инициатива, которая требует обсуждения совместно с экспертами, педагогами и родителями.
"Наша общая задача – создать комфортную и мотивирующую среду для развития каждого ребенка", - заключил министр.
Предварительное изучение опыта в пилотных регионах позволит проверить, как система влияет на дисциплину, мотивацию школьников и атмосферу в классах, а также выявить технические и организационные вопросы, такие как критерии оценки, нагрузка на учителей.
"Критерии и порядок выставления оценок сейчас разрабатываются. Обязательно будет соблюден принцип объективности оценки поведения ребенка коллективом педагогов", - добавили в министерстве.
Выставление оценок за поведение обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования проектом федерального закона предлагается отнести к компетенции образовательной организации.