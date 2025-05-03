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В центре Амстердама прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 03.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:20 03.05.2025 (обновлено: 15:33 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/polk-2014784178.html
В центре Амстердама прошла акция "Бессмертный полк"
В центре Амстердама прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 03.05.2025
В центре Амстердама прошла акция "Бессмертный полк"
Акция памяти "Бессмертный полк" и концерт песен времен Великой Отечественной войны, приуроченные к 80-летию Победы, прошли в субботу в центре Амстердама,... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T15:20:00+03:00
2025-05-03T15:33:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
нидерланды
ссср
амстердам
волонтеры победы
бессмертный полк
день победы
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АМСТЕРДАМ, 3 мая - РИА Новости. Акция памяти "Бессмертный полк" и концерт песен времен Великой Отечественной войны, приуроченные к 80-летию Победы, прошли в субботу в центре Амстердама, передает корреспондент РИА Новости. Памятное мероприятие началось на площади Дам в центре Амстердама с концерта песен военного времени в исполнении оперной певицы Эльнары Шафигуллиной-Мюрманс и заслуженной артистки РФ Елены Баженовой. Выступление прошло под бурные аплодисменты собравшихся на площади - как участников акции, так и просто проходивших мимо туристов и жителей города. Затем "Бессмертный полк", участники которого несли флаги России, СССР и бывших союзных республик, прошел маршем по центральным улицам Амстердама. В акции, по оценке корреспондента РИА Новости, приняли участие порядка 100 человек. Среди участвующих были не только россияне и граждане бывших республик СССР, но и голландцы. Мероприятие прошло под охраной сотрудников правоохранительных органов Амстердама. "Это мероприятие отличается тем, что в этом году мы объединились с голландцами, с голландскими активистами, с антифашистами Нидерландов. Очень важно показать в год 80-летия Победы, что именно советские солдаты освобождали Европу. И важно это показать именно сейчас, в год очень большого градуса русофобии - когда не только современную Россию, но и все достижения Советского Союза, советского солдата, отменяются", - рассказал в беседе с агентством один из организаторов, координатор штаба "Волонтеры победы" в Нидерландах Никита Ананьев. По его словам, изначально акцию планировалось провести 5 мая, в День освобождения Нидерландов от фашистской нацистской оккупации, но полиция не готова была выделить охрану в этот день, в связи с чем мероприятие перенесли на 3 мая. "Со стороны местных властей никаких препятствий не было. Но были люди, вероятно, украинцы, которые создали петицию с требованием к властям отменить мероприятие. Но они своей цели не добились", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250503/pekin-2014740543.html
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353
60
353
60
Акция "Бессмертный полк" и концерт военных песен в Амстердаме
Акция памяти "Бессмертный полк" и концерт песен времен Великой Отечественной войны, приуроченные к 80-летию Победы, прошли в субботу в центре Амстердама, передает корреспондент РИА Новости. В мероприятии приняли участие порядка 100 человек, среди которых были не только россияне и граждане бывших республик СССР, но и голландцы.
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в мире, нидерланды, ссср, амстердам, волонтеры победы, бессмертный полк, день победы, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Нидерланды, СССР, Амстердам, Волонтеры Победы, Бессмертный полк, День Победы, Вторая мировая война (1939-1945), Великая Отечественная война (1941-1945)
В центре Амстердама прошла акция "Бессмертный полк"

Акция памяти "Бессмертный полк" и концерт песен времен войны прошли в Амстердаме

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АМСТЕРДАМ, 3 мая - РИА Новости. Акция памяти "Бессмертный полк" и концерт песен времен Великой Отечественной войны, приуроченные к 80-летию Победы, прошли в субботу в центре Амстердама, передает корреспондент РИА Новости.
Памятное мероприятие началось на площади Дам в центре Амстердама с концерта песен военного времени в исполнении оперной певицы Эльнары Шафигуллиной-Мюрманс и заслуженной артистки РФ Елены Баженовой. Выступление прошло под бурные аплодисменты собравшихся на площади - как участников акции, так и просто проходивших мимо туристов и жителей города.
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Затем "Бессмертный полк", участники которого несли флаги России, СССР и бывших союзных республик, прошел маршем по центральным улицам Амстердама.
В акции, по оценке корреспондента РИА Новости, приняли участие порядка 100 человек. Среди участвующих были не только россияне и граждане бывших республик СССР, но и голландцы.
Мероприятие прошло под охраной сотрудников правоохранительных органов Амстердама.
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"Это мероприятие отличается тем, что в этом году мы объединились с голландцами, с голландскими активистами, с антифашистами Нидерландов. Очень важно показать в год 80-летия Победы, что именно советские солдаты освобождали Европу. И важно это показать именно сейчас, в год очень большого градуса русофобии - когда не только современную Россию, но и все достижения Советского Союза, советского солдата, отменяются", - рассказал в беседе с агентством один из организаторов, координатор штаба "Волонтеры победы" в Нидерландах Никита Ананьев.
По его словам, изначально акцию планировалось провести 5 мая, в День освобождения Нидерландов от фашистской нацистской оккупации, но полиция не готова была выделить охрану в этот день, в связи с чем мероприятие перенесли на 3 мая.
"Со стороны местных властей никаких препятствий не было. Но были люди, вероятно, украинцы, которые создали петицию с требованием к властям отменить мероприятие. Но они своей цели не добились", - отметил собеседник агентства.
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