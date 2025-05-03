https://ria.ru/20250503/pobeda-2014769313.html

В Москве более десяти тысяч школьников участвуют в акциях к 80-летию Победы

В Москве более десяти тысяч школьников участвуют в акциях к 80-летию Победы - РИА Новости, 03.05.2025

В Москве более десяти тысяч школьников участвуют в акциях к 80-летию Победы

В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне более 10 тысяч столичных школьников и студентов колледжей активно участвуют в... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T12:34:00+03:00

2025-05-03T12:34:00+03:00

2025-05-03T12:34:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

москва

анастасия ракова

80-летие победы в великой отечественной войне

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне более 10 тысяч столичных школьников и студентов колледжей активно участвуют в мемориально-патронатных акциях, творческих проектах и поисковых экспедициях, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Молодежь столицы проявляет все больше интереса к историческому наследию нашей страны. В этом году число юных москвичей, участвующих в мемориально-патронатных акциях, посвященных 80-летию Победы, превысило 10 тысяч. Школьники и студенты колледжей ведут исследовательскую работу, находят будущие экспонаты музеев, встречаются с ветеранами, ухаживают за военными мемориалами", - рассказала Ракова. Она отметила, что волонтерская деятельность ребят тесно переплетается с федеральными программами. В рамках патронатных акций всероссийского проекта "Хранители истории" команды учащихся под руководством педагогов берут шефство над памятниками героям Великой Отечественной войны. Они приводят в порядок мемориальные объекты, изучают архивные материалы, создают экскурсионные программы и посещают тематические выставки. "Например, ребята уже облагородили памятники маршалу Советского Союза К.К. Рокоссовскому, генералу Д.М. Карбышеву, привели в порядок воинские захоронения на Введенском и Преображенском кладбищах, а также фрагменты оборонительных сооружений. Это не просто акции - это живая связь поколений и наша общая благодарность героям", - подчеркнула заммэра.

https://ria.ru/20250402/aktsiya-2008822906.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, анастасия ракова , 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945)