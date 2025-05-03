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В Москве более десяти тысяч школьников участвуют в акциях к 80-летию Победы - РИА Новости, 03.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:34 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/pobeda-2014769313.html
В Москве более десяти тысяч школьников участвуют в акциях к 80-летию Победы
В Москве более десяти тысяч школьников участвуют в акциях к 80-летию Победы - РИА Новости, 03.05.2025
В Москве более десяти тысяч школьников участвуют в акциях к 80-летию Победы
В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне более 10 тысяч столичных школьников и студентов колледжей активно участвуют в... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T12:34:00+03:00
2025-05-03T12:34:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
москва
анастасия ракова
80-летие победы в великой отечественной войне
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне более 10 тысяч столичных школьников и студентов колледжей активно участвуют в мемориально-патронатных акциях, творческих проектах и поисковых экспедициях, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Молодежь столицы проявляет все больше интереса к историческому наследию нашей страны. В этом году число юных москвичей, участвующих в мемориально-патронатных акциях, посвященных 80-летию Победы, превысило 10 тысяч. Школьники и студенты колледжей ведут исследовательскую работу, находят будущие экспонаты музеев, встречаются с ветеранами, ухаживают за военными мемориалами", - рассказала Ракова. Она отметила, что волонтерская деятельность ребят тесно переплетается с федеральными программами. В рамках патронатных акций всероссийского проекта "Хранители истории" команды учащихся под руководством педагогов берут шефство над памятниками героям Великой Отечественной войны. Они приводят в порядок мемориальные объекты, изучают архивные материалы, создают экскурсионные программы и посещают тематические выставки. "Например, ребята уже облагородили памятники маршалу Советского Союза К.К. Рокоссовскому, генералу Д.М. Карбышеву, привели в порядок воинские захоронения на Введенском и Преображенском кладбищах, а также фрагменты оборонительных сооружений. Это не просто акции - это живая связь поколений и наша общая благодарность героям", - подчеркнула заммэра.
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общество, москва, анастасия ракова , 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Москва, Анастасия Ракова , 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Великая Отечественная война (1941-1945)
В Москве более десяти тысяч школьников участвуют в акциях к 80-летию Победы

Заммэра Ракова: более 10 тысяч школьников участвуют в акциях к 80-летию Победы

© Фото : пресс-служба Департамента образования и науки города МосквыЮные москвичи восстанавливают столичные памятники и мемориалы к 80-летию Победы
Юные москвичи восстанавливают столичные памятники и мемориалы к 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© Фото : пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы
Юные москвичи восстанавливают столичные памятники и мемориалы к 80-летию Победы
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне более 10 тысяч столичных школьников и студентов колледжей активно участвуют в мемориально-патронатных акциях, творческих проектах и поисковых экспедициях, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«
"Молодежь столицы проявляет все больше интереса к историческому наследию нашей страны. В этом году число юных москвичей, участвующих в мемориально-патронатных акциях, посвященных 80-летию Победы, превысило 10 тысяч. Школьники и студенты колледжей ведут исследовательскую работу, находят будущие экспонаты музеев, встречаются с ветеранами, ухаживают за военными мемориалами", - рассказала Ракова.
Она отметила, что волонтерская деятельность ребят тесно переплетается с федеральными программами. В рамках патронатных акций всероссийского проекта "Хранители истории" команды учащихся под руководством педагогов берут шефство над памятниками героям Великой Отечественной войны. Они приводят в порядок мемориальные объекты, изучают архивные материалы, создают экскурсионные программы и посещают тематические выставки.
"Например, ребята уже облагородили памятники маршалу Советского Союза К.К. Рокоссовскому, генералу Д.М. Карбышеву, привели в порядок воинские захоронения на Введенском и Преображенском кладбищах, а также фрагменты оборонительных сооружений. Это не просто акции - это живая связь поколений и наша общая благодарность героям", - подчеркнула заммэра.
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