https://ria.ru/20250503/pobeda-2014760008.html
Медведев осудил Трампа за слова о вкладе США в Победу
Медведев осудил Трампа за слова о вкладе США в Победу - РИА Новости, 03.05.2025
Медведев осудил Трампа за слова о вкладе США в Победу
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал на своей странице во "ВКонтакте" пафосной чушью заявление президента США Дональда Трампа, что Соединенные Штаты... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T11:09:00+03:00
2025-05-03T11:09:00+03:00
2025-05-03T11:20:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
сша
дмитрий медведев
дональд трамп
80-летие победы в великой отечественной войне
вторая мировая война (1939-1945)
великая отечественная война (1941-1945)
день победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730688553_0:157:3081:1890_1920x0_80_0_0_afcefcd9cc421beb172da22d300df636.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал на своей странице во "ВКонтакте" пафосной чушью заявление президента США Дональда Трампа, что Соединенные Штаты внесли главный вклад в победу во Второй Мировой войне.Ранее президент США Дональд Трамп объявил 8 мая Днем победы, заявив, что США намного больше других стран сделали для победы во Второй мировой войне, более того, Штаты выиграли и Первую, и Вторую мировые войны."Трамп давеча сообщил о том, что США внесли главный вклад в Победу во Второй мировой войне, и что он установит праздник 8 мая. Праздник – это неплохо. А по первому выводу – пафосная чушь", - отреагировал Медведев.Медведев посоветовал Трампу вспомнить или уточнить, кто взял Берлин, громил врага четыре с лишним года и кто "освобождал неблагодарную Европу"."Наш народ положил 27 миллионов жизней своих сыновей и дочерей во имя уничтожения проклятого фашизма. Поэтому День Победы – наш и он 9 мая! Так было, так есть, так будет всегда!", - резюмировал Медведев.
https://ria.ru/20250428/osvobozhdenie-2009970658.html
https://ria.ru/20250503/pobeda-2014662773.html
сша
россия
берлин (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730688553_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_f39b4ed8c763fc776b0aad4c09442fe6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дмитрий медведев, дональд трамп, 80-летие победы в великой отечественной войне, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), день победы, в мире, россия, берлин (город)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, США, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Вторая мировая война (1939-1945), Великая Отечественная война (1941-1945), День Победы, В мире, Россия, Берлин (город)
Медведев осудил Трампа за слова о вкладе США в Победу
Медведев назвал заявление Трампа о главном вкладе США в Победу пафосной чушью