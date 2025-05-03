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Медведев осудил Трампа за слова о вкладе США в Победу - РИА Новости, 03.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:09 03.05.2025 (обновлено: 11:20 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/pobeda-2014760008.html
Медведев осудил Трампа за слова о вкладе США в Победу
Медведев осудил Трампа за слова о вкладе США в Победу - РИА Новости, 03.05.2025
Медведев осудил Трампа за слова о вкладе США в Победу
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал на своей странице во "ВКонтакте" пафосной чушью заявление президента США Дональда Трампа, что Соединенные Штаты... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T11:09:00+03:00
2025-05-03T11:20:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
сша
дмитрий медведев
дональд трамп
80-летие победы в великой отечественной войне
вторая мировая война (1939-1945)
великая отечественная война (1941-1945)
день победы
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал на своей странице во "ВКонтакте" пафосной чушью заявление президента США Дональда Трампа, что Соединенные Штаты внесли главный вклад в победу во Второй Мировой войне.Ранее президент США Дональд Трамп объявил 8 мая Днем победы, заявив, что США намного больше других стран сделали для победы во Второй мировой войне, более того, Штаты выиграли и Первую, и Вторую мировые войны."Трамп давеча сообщил о том, что США внесли главный вклад в Победу во Второй мировой войне, и что он установит праздник 8 мая. Праздник – это неплохо. А по первому выводу – пафосная чушь", - отреагировал Медведев.Медведев посоветовал Трампу вспомнить или уточнить, кто взял Берлин, громил врага четыре с лишним года и кто "освобождал неблагодарную Европу"."Наш народ положил 27 миллионов жизней своих сыновей и дочерей во имя уничтожения проклятого фашизма. Поэтому День Победы – наш и он 9 мая! Так было, так есть, так будет всегда!", - резюмировал Медведев.
https://ria.ru/20250428/osvobozhdenie-2009970658.html
https://ria.ru/20250503/pobeda-2014662773.html
сша
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сша, дмитрий медведев, дональд трамп, 80-летие победы в великой отечественной войне, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), день победы, в мире, россия, берлин (город)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, США, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Вторая мировая война (1939-1945), Великая Отечественная война (1941-1945), День Победы, В мире, Россия, Берлин (город)
Медведев осудил Трампа за слова о вкладе США в Победу

Медведев назвал заявление Трампа о главном вкладе США в Победу пафосной чушью

© РИА Новости / Владимир Гребнев | Перейти в медиабанкЗнамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Владимир Гребнев
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Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал на своей странице во "ВКонтакте" пафосной чушью заявление президента США Дональда Трампа, что Соединенные Штаты внесли главный вклад в победу во Второй Мировой войне.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил 8 мая Днем победы, заявив, что США намного больше других стран сделали для победы во Второй мировой войне, более того, Штаты выиграли и Первую, и Вторую мировые войны.
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"Трамп давеча сообщил о том, что США внесли главный вклад в Победу во Второй мировой войне, и что он установит праздник 8 мая. Праздник – это неплохо. А по первому выводу – пафосная чушь", - отреагировал Медведев.
Медведев посоветовал Трампу вспомнить или уточнить, кто взял Берлин, громил врага четыре с лишним года и кто "освобождал неблагодарную Европу".
"Наш народ положил 27 миллионов жизней своих сыновей и дочерей во имя уничтожения проклятого фашизма. Поэтому День Победы – наш и он 9 мая! Так было, так есть, так будет всегда!", - резюмировал Медведев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеСШАДмитрий МедведевДональд Трамп80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВторая мировая война (1939-1945)Великая Отечественная война (1941-1945)День ПобедыВ миреРоссияБерлин (город)
 
 
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