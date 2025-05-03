https://ria.ru/20250503/pobeda-2014760008.html

Медведев осудил Трампа за слова о вкладе США в Победу

Медведев осудил Трампа за слова о вкладе США в Победу - РИА Новости, 03.05.2025

Медведев осудил Трампа за слова о вкладе США в Победу

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал на своей странице во "ВКонтакте" пафосной чушью заявление президента США Дональда Трампа, что Соединенные Штаты... РИА Новости, 03.05.2025

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80-летие победы в великой отечественной войне

сша

дмитрий медведев

дональд трамп

80-летие победы в великой отечественной войне

вторая мировая война (1939-1945)

великая отечественная война (1941-1945)

день победы

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал на своей странице во "ВКонтакте" пафосной чушью заявление президента США Дональда Трампа, что Соединенные Штаты внесли главный вклад в победу во Второй Мировой войне.Ранее президент США Дональд Трамп объявил 8 мая Днем победы, заявив, что США намного больше других стран сделали для победы во Второй мировой войне, более того, Штаты выиграли и Первую, и Вторую мировые войны."Трамп давеча сообщил о том, что США внесли главный вклад в Победу во Второй мировой войне, и что он установит праздник 8 мая. Праздник – это неплохо. А по первому выводу – пафосная чушь", - отреагировал Медведев.Медведев посоветовал Трампу вспомнить или уточнить, кто взял Берлин, громил врага четыре с лишним года и кто "освобождал неблагодарную Европу"."Наш народ положил 27 миллионов жизней своих сыновей и дочерей во имя уничтожения проклятого фашизма. Поэтому День Победы – наш и он 9 мая! Так было, так есть, так будет всегда!", - резюмировал Медведев.

https://ria.ru/20250428/osvobozhdenie-2009970658.html

https://ria.ru/20250503/pobeda-2014662773.html

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Ольга Фомченкова

сша, дмитрий медведев, дональд трамп, 80-летие победы в великой отечественной войне, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), день победы, в мире, россия, берлин (город)