Ветеран Великой Отечественной войны из Ташкента рассказал о своей мечте
Ветеран ВОВ Акмаль Акрамов мечтает побывать на параде в Москве к 80-летию Победы
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВоенный парад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 3 мая - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны из Ташкента Акмаль Акрамов, рассказал РИА Новости, что хотел бы побывать на параде в Москве к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Акрамов в 18 лет ушел на фронт из Ташкента добровольцем в начале 1942 года и после короткой военной подготовки вместе со своим стрелковым полком попал на передовую обороны Сталинграда. Затем командиром отделения в звании сержанта он прошел сражения на Курской дуге и переправу через Днепр и уже в боях за одно из сел на Украине получил тяжелое осколочное ранение в ногу. Ее фронтовой путь помимо многочисленных медалей отмечен орденом Отечественной войны первой степени и орденом Славы третьей степени.
"Хотелось бы побывать на параде в Москве в этом году. Понимаю, что надо быть осторожным со здоровьем, но такая у меня мечта, могу же я мечтать?" - сказал Акрамов, который в декабре прошлого года отметил свой вековой юбилей.
В 2010 году ветеран был приглашен в Москву на 60-летие Победы, где в качестве почетного гостя посетил военный парад на Красной площади и даже успел пообщаться с руководством России.
В апреле в Ташкенте председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила участникам войны и блокадникам Ленинграда, среди которых был Акрамов, юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", которая была учреждена указом президента России Владимира Путина.