https://ria.ru/20250503/pobeda-2014745653.html

Ветеран Великой Отечественной войны из Ташкента рассказал о своей мечте

Ветеран Великой Отечественной войны из Ташкента рассказал о своей мечте - РИА Новости, 03.05.2025

Ветеран Великой Отечественной войны из Ташкента рассказал о своей мечте

Ветеран Великой Отечественной войны из Ташкента Акмаль Акрамов, рассказал РИА Новости, что хотел бы побывать на параде в Москве к 80-летию Победы в Великой... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T08:41:00+03:00

2025-05-03T08:41:00+03:00

2025-05-03T08:41:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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валентина матвиенко

владимир путин

совет федерации рф

80-летие победы в великой отечественной войне

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ТАШКЕНТ, 3 мая - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны из Ташкента Акмаль Акрамов, рассказал РИА Новости, что хотел бы побывать на параде в Москве к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Акрамов в 18 лет ушел на фронт из Ташкента добровольцем в начале 1942 года и после короткой военной подготовки вместе со своим стрелковым полком попал на передовую обороны Сталинграда. Затем командиром отделения в звании сержанта он прошел сражения на Курской дуге и переправу через Днепр и уже в боях за одно из сел на Украине получил тяжелое осколочное ранение в ногу. Ее фронтовой путь помимо многочисленных медалей отмечен орденом Отечественной войны первой степени и орденом Славы третьей степени. "Хотелось бы побывать на параде в Москве в этом году. Понимаю, что надо быть осторожным со здоровьем, но такая у меня мечта, могу же я мечтать?" - сказал Акрамов, который в декабре прошлого года отметил свой вековой юбилей. В 2010 году ветеран был приглашен в Москву на 60-летие Победы, где в качестве почетного гостя посетил военный парад на Красной площади и даже успел пообщаться с руководством России. В апреле в Ташкенте председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила участникам войны и блокадникам Ленинграда, среди которых был Акрамов, юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", которая была учреждена указом президента России Владимира Путина.

https://ria.ru/20250502/dnepr-2014656181.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, ташкент, россия, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире