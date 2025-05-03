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Ветеран Великой Отечественной войны из Ташкента рассказал о своей мечте - РИА Новости, 03.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:41 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/pobeda-2014745653.html
Ветеран Великой Отечественной войны из Ташкента рассказал о своей мечте
Ветеран Великой Отечественной войны из Ташкента рассказал о своей мечте - РИА Новости, 03.05.2025
Ветеран Великой Отечественной войны из Ташкента рассказал о своей мечте
Ветеран Великой Отечественной войны из Ташкента Акмаль Акрамов, рассказал РИА Новости, что хотел бы побывать на параде в Москве к 80-летию Победы в Великой... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T08:41:00+03:00
2025-05-03T08:41:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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ташкент
россия
валентина матвиенко
владимир путин
совет федерации рф
80-летие победы в великой отечественной войне
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ТАШКЕНТ, 3 мая - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны из Ташкента Акмаль Акрамов, рассказал РИА Новости, что хотел бы побывать на параде в Москве к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Акрамов в 18 лет ушел на фронт из Ташкента добровольцем в начале 1942 года и после короткой военной подготовки вместе со своим стрелковым полком попал на передовую обороны Сталинграда. Затем командиром отделения в звании сержанта он прошел сражения на Курской дуге и переправу через Днепр и уже в боях за одно из сел на Украине получил тяжелое осколочное ранение в ногу. Ее фронтовой путь помимо многочисленных медалей отмечен орденом Отечественной войны первой степени и орденом Славы третьей степени. "Хотелось бы побывать на параде в Москве в этом году. Понимаю, что надо быть осторожным со здоровьем, но такая у меня мечта, могу же я мечтать?" - сказал Акрамов, который в декабре прошлого года отметил свой вековой юбилей. В 2010 году ветеран был приглашен в Москву на 60-летие Победы, где в качестве почетного гостя посетил военный парад на Красной площади и даже успел пообщаться с руководством России. В апреле в Ташкенте председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила участникам войны и блокадникам Ленинграда, среди которых был Акрамов, юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", которая была учреждена указом президента России Владимира Путина.
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москва, ташкент, россия, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Ташкент, Россия, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире
Ветеран Великой Отечественной войны из Ташкента рассказал о своей мечте

Ветеран ВОВ Акмаль Акрамов мечтает побывать на параде в Москве к 80-летию Победы

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВоенный парад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Военный парад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 3 мая - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны из Ташкента Акмаль Акрамов, рассказал РИА Новости, что хотел бы побывать на параде в Москве к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Акрамов в 18 лет ушел на фронт из Ташкента добровольцем в начале 1942 года и после короткой военной подготовки вместе со своим стрелковым полком попал на передовую обороны Сталинграда. Затем командиром отделения в звании сержанта он прошел сражения на Курской дуге и переправу через Днепр и уже в боях за одно из сел на Украине получил тяжелое осколочное ранение в ногу. Ее фронтовой путь помимо многочисленных медалей отмечен орденом Отечественной войны первой степени и орденом Славы третьей степени.
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"Хотелось бы побывать на параде в Москве в этом году. Понимаю, что надо быть осторожным со здоровьем, но такая у меня мечта, могу же я мечтать?" - сказал Акрамов, который в декабре прошлого года отметил свой вековой юбилей.
В 2010 году ветеран был приглашен в Москву на 60-летие Победы, где в качестве почетного гостя посетил военный парад на Красной площади и даже успел пообщаться с руководством России.
В апреле в Ташкенте председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила участникам войны и блокадникам Ленинграда, среди которых был Акрамов, юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", которая была учреждена указом президента России Владимира Путина.
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