https://ria.ru/20250503/pobeda-2014662773.html

Великая Победа в одной цитате

Великая Победа в одной цитате - РИА Новости, 03.05.2025

Великая Победа в одной цитате

Седьмого мая 2015 года в популярной лондонской газете "Дейли Мейл" британский военный историк Макс Гастингс опубликовал статью, посвященную 70-летию победы над... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T08:00:00+03:00

2025-05-03T08:00:00+03:00

2025-05-03T10:59:00+03:00

аналитика

80-летие победы в великой отечественной войне

адольф гитлер

россия

вторая мировая война (1939-1945)

великая отечественная война (1941-1945)

риа новости аналитика

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Седьмого мая 2015 года в популярной лондонской газете "Дейли Мейл" британский военный историк Макс Гастингс опубликовал статью, посвященную 70-летию победы над нацистской Германией. В ней он признал: "Если бы Гитлер не напал на Россию и русские не сопротивлялись со стойкостью и духом самопожертвования, которые недостижимы в западных демократиях, мы, возможно, продолжали бы бороться с ним до сих пор. Крайне маловероятно, чтобы британские и американские армии когда-либо смогли бы самостоятельно одержать победу над вермахтом".Это современное признание значения нашей Победы говорит само за себя. Оно тем более важно в устах англичан. Конечно, есть масса цитат из того же Черчилля времен войны. Из них наиболее яркая — это реакция на сообщение о нападении Гитлера на СССР 22 июня 1941 года: "Теперь мы спасены!"В дополнение скажу, что российское посольство в Лондоне связалось с Гастингсом на предмет его оценки как историка странной войны со стороны союзников, объявивших войну Германии в связи с ее нападением на Польшу 1 сентября 1939 года (накануне Лондон и Париж дали Варшаве гарантии безопасности). Тогда — с сентября 1939 года по апрель 1940-го — англичане и французы не вели никаких боевых действий против нацистов (хотя вполне могли нанести им поражение), пока Гитлер не напал на них сам. Это закончилось падением Франции за два месяца и катастрофой Дюнкерка для англичан, которым немцы все же дали возможность эвакуироваться. Более того, в обеих столицах рассматривали возможность отправки экспедиционного корпуса в Финляндию для участия в Советско-финской войне — настолько там были уверены, что Гитлер нападет на СССР и им нечего его бояться.На уровне государственной политики элитами двух стран была проявлена феноменальная безответственность, которая стала ярким свидетельством того, что "умиротворение" Гитлера западными державами, включая США, имело целью использовать нацистскую Германию как средство решения "русского вопроса". Британец уклонился от своей оценки, написав в ответ, что на этот счет мы "никогда не договоримся".Судя по спровоцированному Западом украинскому конфликту, западноевропейские элиты продолжают отыгрывать стратегию, которая доминировала в Европе на протяжении XIX и XX веков в своем стремлении сокрушить и расчленить нашу страну. Для Запада Победа в Великой Отечественной войне и ее символизм всегда были ограничителями его глобальной экспансии. Переписывание истории, снос ее материальных символов в Европе и на Украине стали ключевым элементом консервации смыслов, которые страны НАТО постоянно воспроизводят в своей политике. Неспособность победить историю и привела к введению цензуры в западных обществах, включая закрытие своего информационного поля от альтернативных точек зрения и смыслов, включая российские.

https://ria.ru/20250428/osvobozhdenie-2009970658.html

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аналитика, 80-летие победы в великой отечественной войне, адольф гитлер, россия, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945)