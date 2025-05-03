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В Петербурге подожгли дверь квартиры сооснователя Versus Battle - РИА Новости, 03.05.2025
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Шоубиз
 
22:24 03.05.2025 (обновлено: 22:35 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/peterburg-2014818644.html
В Петербурге подожгли дверь квартиры сооснователя Versus Battle
В Петербурге подожгли дверь квартиры сооснователя Versus Battle - РИА Новости, 03.05.2025
В Петербурге подожгли дверь квартиры сооснователя Versus Battle
Дверь в квартиру частного предпринимателя, живущего на Социалистической улице в Санкт-Петербурге, поджог местный житель, получивший за это 500 долларов,... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T22:24:00+03:00
2025-05-03T22:35:00+03:00
шоубиз
происшествия
россия
санкт-петербург
рэп
музыка
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая - РИА Новости. Дверь в квартиру частного предпринимателя, живущего на Социалистической улице в Санкт-Петербурге, поджог местный житель, получивший за это 500 долларов, подозреваемого задержали, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как уточнило ведомство, в четверг в полицию с заявлением о поджоге квартирной двери обратился 33-летний индивидуальный предприниматель, живущий на Социалистической улице. Как установила полиция, в результате возгорания никто не пострадал. Уголовное дело возбуждено по статье о поджоге (часть 2 статьи 167 УК РФ). "Второго мая... сотрудниками Центра "Э" ГУ МВД России был установлен и задержан 20-летний петербуржец... который, исполняя заказ, полученный через мессенджер за обещанное денежное вознаграждение в 500 долларов, совершил поджог двери квартиры... по Социалистической улице", - говорится в сообщении пресс-службы. Полиция не приводит персональные данные владельца пострадавшей квартиры, но источник РИА Новости в оперативных службах рассказал, что потерпевшим стал Ян Окатов, известный как сооснователь шоу Versus Battle (состязание рэперов). Это шоу выходило на профильном интернет-ресурсе с 2013 года, наибольшую известность ему принесли рэп-баттлы с участием Oxxxymiron* (Мирон Федоров*).* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20250328/obe1kanobe-2008031730.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, рэп, музыка, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Шоубиз, Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, рэп, Музыка, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге подожгли дверь квартиры сооснователя Versus Battle

Сооснователю Versus Battle Окатову подожгли дверь в Петербурге за 500 долларов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая - РИА Новости. Дверь в квартиру частного предпринимателя, живущего на Социалистической улице в Санкт-Петербурге, поджог местный житель, получивший за это 500 долларов, подозреваемого задержали, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как уточнило ведомство, в четверг в полицию с заявлением о поджоге квартирной двери обратился 33-летний индивидуальный предприниматель, живущий на Социалистической улице. Как установила полиция, в результате возгорания никто не пострадал. Уголовное дело возбуждено по статье о поджоге (часть 2 статьи 167 УК РФ).
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"Второго мая... сотрудниками Центра "Э" ГУ МВД России был установлен и задержан 20-летний петербуржец... который, исполняя заказ, полученный через мессенджер за обещанное денежное вознаграждение в 500 долларов, совершил поджог двери квартиры... по Социалистической улице", - говорится в сообщении пресс-службы.
Полиция не приводит персональные данные владельца пострадавшей квартиры, но источник РИА Новости в оперативных службах рассказал, что потерпевшим стал Ян Окатов, известный как сооснователь шоу Versus Battle (состязание рэперов). Это шоу выходило на профильном интернет-ресурсе с 2013 года, наибольшую известность ему принесли рэп-баттлы с участием Oxxxymiron* (Мирон Федоров*).
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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