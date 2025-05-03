https://ria.ru/20250503/parad-2014809427.html

Патриарх Кирилл передал Алиеву приглашение на Парад Победы в Москве

Патриарх Кирилл передал Алиеву приглашение на Парад Победы в Москве - РИА Новости, 03.05.2025

Патриарх Кирилл передал Алиеву приглашение на Парад Победы в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву приглашение посетить Парад Победы 9 мая в Москве, сообщается на сайте... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T20:13:00+03:00

2025-05-03T20:13:00+03:00

2025-05-03T20:13:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

азербайджан

баку

ильхам алиев

русская православная церковь

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву приглашение посетить Парад Победы 9 мая в Москве, сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ). "Покидая Москву, я имел возможность встретиться с Владимиром Владимировичем (Путиным). Он тоже очень тепло о вас отозвался, сказал хорошие и правильные слова и просил передать приглашение на 80-летие Победы с тем, чтобы вы посетили Москву и отметили эту важную дату. Наш президент тоже не склонен к тому, чтобы ради политеса менять свои убеждения — он либо промолчит, либо что-то скажет прямо. Имея опыт общения с Владимиром Владимировичем, могу сказать, что в его словах я почувствовал искреннюю симпатию и открытость и могу об этом свидетельствовать. Поэтому надеемся, что вы сможете посетить Москву в связи с этой выдающейся датой — 80-летием Победы над страшным врагом", – приводятся на сайте слова патриарха Кирилла, сказанные на встрече с азербайджанским лидером. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с визитом в столицу Азербайджана Баку в субботу. Патриарх, как сообщили в РПЦ, возглавил литургию в кафедральном соборе святых Жен-Мироносиц в Баку в 9.00 мск 3 мая.

https://ria.ru/20250410/voennye-2010570728.html

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москва, азербайджан, баку, ильхам алиев, русская православная церковь, 80-летие победы в великой отечественной войне