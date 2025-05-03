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Российские дипломаты почтили память советских воинов в Норвегии
Российские дипломаты почтили память советских воинов в Норвегии - РИА Новости, 03.05.2025
Российские дипломаты почтили память советских воинов в Норвегии
Дипломаты российского посольства посетили советские воинские захоронения в Норвегии и возложили цветы к ним, сообщили в дипмиссии. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T15:05:00+03:00
2025-05-03T15:05:00+03:00
2025-05-03T15:05:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
норвегия
80-летие победы в великой отечественной войне
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вторая мировая война (1939-1945)
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Дипломаты российского посольства посетили советские воинские захоронения в Норвегии и возложили цветы к ним, сообщили в дипмиссии. "Второго мая состоялось приуроченное к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне возложение цветов к могиле двух советских воинов Александра Калистратова и Ивана Александрова в н.п. Гьёвик (губерния Иннландет). Сотрудники посольства также почтили память советского солдата Василия Карабанова в г. Эльверум (губерния Иннландет)", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале. Дипломаты посетили захоронения советских военнопленных и возложили цветы к могилам в городе Олесунд и населенных пунктах Саудашëен и Орёдален, уточнили в посольстве.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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норвегия, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), в мире
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Российские дипломаты почтили память советских воинов в Норвегии
Сотрудники посольства РФ в Норвегии возложили цветы к воинским захоронениям