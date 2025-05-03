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"Сильно надоели": Пушков объяснил, что в Польше готовится для Украины
"Сильно надоели": Пушков объяснил, что в Польше готовится для Украины - РИА Новости, 03.05.2025
"Сильно надоели": Пушков объяснил, что в Польше готовится для Украины
Поведение украинцев, их запросы и требования сильно надоели жителям Польши, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T03:12:00+03:00
2025-05-03T03:12:00+03:00
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Поведение украинцев, их запросы и требования сильно надоели жителям Польши, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале."Поляки явно переели Украины, да и украинцы со своими запросами им сильно надоели. Польский национализм, подточенный официальной доктриной и пребыванием Польши в либерал-глобалистском ЕС, тем не менее никуда не исчез. Причем в данном случае он выглядит как возвращение к здравому смыслу, неизбежная коррекция евролиберального дискурса, уже навязшего у части поляков в зубах", — написал он.Сенатор также отметил, что насаждение правящими кругами Европы чуждой самоидентификации с Украиной вызывает закономерное отторжение у большой части европейцев.В минувший четверг в польском городе Бяла-Подляска помощник кандидата в президенты Гжегожа Брауна снял со здания мэрии флаг Украины. Браун взял на себя ответственность за произошедшее и заявил, что флаг передадут в ближайшее украинское консульство.
https://ria.ru/20250428/ukraina-2013909513.html
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в мире, польша, украина, алексей пушков, гжегож браун, европа
В мире, Польша, Украина, Алексей Пушков, Гжегож Браун, Европа
"Сильно надоели": Пушков объяснил, что в Польше готовится для Украины
Пушков: украинцы со своими запросами испытывают терпение поляков