https://ria.ru/20250503/medvedev-2014763687.html

Эксперт рассказала о встречах академика РАН Медведева с Далай-ламой

Эксперт рассказала о встречах академика РАН Медведева с Далай-ламой - РИА Новости, 03.05.2025

Эксперт рассказала о встречах академика РАН Медведева с Далай-ламой

Скончавшийся в пятницу экс-глава Института мозга человека РАН академик Святослав Медведев незадолго до смерти встречался с Далай-ламой XIV Тензином Гьяцо и... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T11:42:00+03:00

2025-05-03T11:42:00+03:00

2025-05-03T11:42:00+03:00

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святослав медведев

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

наталья бехтерева

российская академия наук

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Скончавшийся в пятницу экс-глава Института мозга человека РАН академик Святослав Медведев незадолго до смерти встречался с Далай-ламой XIV Тензином Гьяцо и рассказывал ему о результатах изучения сознания и посмертной медитации в буддийских монастырях, рассказала РИА Новости директор буддийского фонда "Наланда" Юлия Жиронкина. Ученый возглавлял проект исследования медитации и измененных состояний сознания в тибетских буддийских монастырях. В 2021 году на встрече с Далай-ламой он рассказал, что российские ученые получили первые научные подтверждения феномена "тукдам", или посмертной медитации, находиться в которой, как считают буддисты, могут монахи. "Перед своим уходом из жизни Святослав Всеволодович Медведев летал в Дхарамсалу, чтобы встретиться с его святейшеством Далай-ламой и рассказать ему о тех результатах, которых он смог достичь со своей командой. Несмотря на то, что Святослав Всеволодович всегда говорил о том, что он смотрит на медитацию исключительно глазами науки и глазами исследователя, – сердечные чувства, которые он испытывал к Далай-ламе это, пожалуй, те чувства, которые пытаются всеми силами развить в себе буддисты", – рассказала глава фонда РИА Новости. На этой встрече, состоявшейся 7 апреля, Медведев подарил Далай-ламе символизирующую взаимопроникновение буддизма и науки картину "Будда в нейронах" художницы Людмилы Беловой, написанную специально для встречи, добавила Жиронкина. "Я должен был лично сообщить его святейшеству, что я выполнил его задание, данное в 2018 году: буддийский феномен тукдам стал объектом полноценного научного изучения и переведен в разряд научных знаний. Но оказалось, что слова были не нужны, я увидел и почувствовал, что он понял это, глядя на меня. И я получил от этого неформального общения эмоциональную зарядку и поддержку от его святейшества буквально в нескольких его фразах", – привели в фонде слова академика Медведева после этой встречи. Медведев, добавила Жиронкина, обладал особой духовной связью, основанной на доверии и преданности, с Далай-ламой, встречи с которым были неизменно продуктивны и трогательны. "На конференции "Фундаментальное знание. Диалог буддийских и российских ученых", когда Далай-лама произнес, что он хотел бы, чтобы российские ученые изучали феномен тукдам, посмертной медитации, Святослав Всеволодович был тем, кто сердечно отозвался на этот призыв его святейшества. И я очень хорошо помню, как Святослав Всеволодович предложил Далай-ламе создать лаборатории в буддийских монастырях. Его святейшество был необыкновенно рад, его лицо засветилось, как у маленького ребенка. И с этих самых пор начался большой процесс, долгосрочный проект по изучению прижизненной медитации, посмертной медитации, который возглавлял Святослав Всеволодович Медведев", – рассказала Жиронкина. Медведев родился 1 июля 1949 года в Ленинграде. Он был сыном нейрофизиолога, академика Натальи Бехтеревой, которая трудилась над созданием системы по восстановлению памяти. В 1991-2017 годах он возглавлял Институт мозга человека РАН, где создал первую в России лабораторию позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) и был ее руководителем, согласно информации с сайта РАН. О его смерти в пятницу сообщила РИА Новости академик Российской академии образования (РАО) Татьяна Черниговская.

https://ria.ru/20250502/medvedev-2014686017.html

https://ria.ru/20241121/mir-1985020158.html

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Ольга Фомченкова

ленинград, россия, святослав медведев, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), наталья бехтерева, российская академия наук