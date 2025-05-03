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Хуситы заявили, что атаковали военную цель к югу от Тель-Авива
Хуситы заявили, что атаковали военную цель к югу от Тель-Авива - РИА Новости, 03.05.2025
Хуситы заявили, что атаковали военную цель к югу от Тель-Авива
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало баллистической ракетой израильскую военную цель к... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T12:14:00+03:00
2025-05-03T12:14:00+03:00
2025-05-03T12:14:00+03:00
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КАИР, 3 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало баллистической ракетой израильскую военную цель к югу от Тель-Авива. В пятницу хуситы заявляли, что дважды атаковали ракетами Хайфу на севере Израиля. "Ракетные войска йеменских вооруженных сил (хуситов – ред.) провели военную операцию, в ходе которой нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2" по военной цели израильского противника к югу от района оккупированной Яффы (Тель-Авива – ред.)", - говорится в заявлении представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сариа. Хуситы с марта возобновили обстрелы Израиля после того, как прекратилось перемирие в палестинском секторе Газа, и Израиль перестал пускать туда гуманитарную помощь.
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тель-авив, израиль, йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, в мире
Тель-Авив, Израиль, Йемен, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, В мире
Хуситы заявили, что атаковали военную цель к югу от Тель-Авива
Хуситы заявили, что атаковали ракетой военную цель к югу от Тель-Авива