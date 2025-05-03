Карасин прокомментировал отказ Зеленского от перемирия на День Победы
Глава комитета СФ Карасин: Зеленский превратился в международного шантажиста
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский превратился в международного шантажиста и террориста, заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, комментируя отказ Украины от перемирия на дни празднования 80-летия Победы.
Зеленский ранее отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву, передало ранее агентство Франс Пресс, корреспондент которого был в группе журналистов, слышавших это заявление главы киевского режима.
"Типичный хулиганский поступок мелкого хулигана, который превратился в шантажиста и террориста. Сам же этого не понимает или, понимая, борется за собственное выживание, потому что сзади на него наседают такие же неонацисты, которых он считал, что возглавляет", - сказал Карасин.
Говоря об угрозах Зеленского иностранным гостям на параде Победы в Москве, сенатор сказал, что парад состоится "при любой погоде".
Россия по решению президента РФ объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.
Предыдущее - пасхальное - перемирие режим Зеленского тоже нарушал, хотя до его начала, после публичных колебаний, все же согласился с ним. Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. МО РФ позднее сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.