https://ria.ru/20250503/karasin--2014768402.html

Карасин прокомментировал отказ Зеленского от перемирия на День Победы

Карасин прокомментировал отказ Зеленского от перемирия на День Победы - РИА Новости, 03.05.2025

Карасин прокомментировал отказ Зеленского от перемирия на День Победы

Владимир Зеленский превратился в международного шантажиста и террориста, заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин,... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T12:27:00+03:00

2025-05-03T12:27:00+03:00

2025-05-03T12:38:00+03:00

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80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский превратился в международного шантажиста и террориста, заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, комментируя отказ Украины от перемирия на дни празднования 80-летия Победы.Зеленский ранее отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву, передало ранее агентство Франс Пресс, корреспондент которого был в группе журналистов, слышавших это заявление главы киевского режима."Типичный хулиганский поступок мелкого хулигана, который превратился в шантажиста и террориста. Сам же этого не понимает или, понимая, борется за собственное выживание, потому что сзади на него наседают такие же неонацисты, которых он считал, что возглавляет", - сказал Карасин.Говоря об угрозах Зеленского иностранным гостям на параде Победы в Москве, сенатор сказал, что парад состоится "при любой погоде".Россия по решению президента РФ объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.Предыдущее - пасхальное - перемирие режим Зеленского тоже нарушал, хотя до его начала, после публичных колебаний, все же согласился с ним. Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. МО РФ позднее сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.

https://ria.ru/20250503/plan-2014738072.html

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