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Карасин прокомментировал отказ Зеленского от перемирия на День Победы - РИА Новости, 03.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:27 03.05.2025 (обновлено: 12:38 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/karasin--2014768402.html
Карасин прокомментировал отказ Зеленского от перемирия на День Победы
Карасин прокомментировал отказ Зеленского от перемирия на День Победы - РИА Новости, 03.05.2025
Карасин прокомментировал отказ Зеленского от перемирия на День Победы
Владимир Зеленский превратился в международного шантажиста и террориста, заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин,... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T12:27:00+03:00
2025-05-03T12:38:00+03:00
владимир зеленский
в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
совет федерации рф
григорий карасин
владимир путин
москва
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский превратился в международного шантажиста и террориста, заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, комментируя отказ Украины от перемирия на дни празднования 80-летия Победы.Зеленский ранее отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву, передало ранее агентство Франс Пресс, корреспондент которого был в группе журналистов, слышавших это заявление главы киевского режима."Типичный хулиганский поступок мелкого хулигана, который превратился в шантажиста и террориста. Сам же этого не понимает или, понимая, борется за собственное выживание, потому что сзади на него наседают такие же неонацисты, которых он считал, что возглавляет", - сказал Карасин.Говоря об угрозах Зеленского иностранным гостям на параде Победы в Москве, сенатор сказал, что парад состоится "при любой погоде".Россия по решению президента РФ объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.Предыдущее - пасхальное - перемирие режим Зеленского тоже нарушал, хотя до его начала, после публичных колебаний, все же согласился с ним. Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. МО РФ позднее сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.
https://ria.ru/20250503/plan-2014738072.html
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владимир зеленский, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне, совет федерации рф, григорий карасин, владимир путин, москва, украина, россия
Владимир Зеленский, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Совет Федерации РФ, Григорий Карасин, Владимир Путин, Москва, Украина, Россия
Карасин прокомментировал отказ Зеленского от перемирия на День Победы

Глава комитета СФ Карасин: Зеленский превратился в международного шантажиста

© РИА Новости / Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкКарасин
Карасин - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство "РИА Новости"
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Карасин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский превратился в международного шантажиста и террориста, заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, комментируя отказ Украины от перемирия на дни празднования 80-летия Победы.
Зеленский ранее отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву, передало ранее агентство Франс Пресс, корреспондент которого был в группе журналистов, слышавших это заявление главы киевского режима.
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"Типичный хулиганский поступок мелкого хулигана, который превратился в шантажиста и террориста. Сам же этого не понимает или, понимая, борется за собственное выживание, потому что сзади на него наседают такие же неонацисты, которых он считал, что возглавляет", - сказал Карасин.
Говоря об угрозах Зеленского иностранным гостям на параде Победы в Москве, сенатор сказал, что парад состоится "при любой погоде".
Россия по решению президента РФ объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.
Предыдущее - пасхальное - перемирие режим Зеленского тоже нарушал, хотя до его начала, после публичных колебаний, все же согласился с ним. Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. МО РФ позднее сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.
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