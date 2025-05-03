https://ria.ru/20250503/istoriya-2014724497.html

Англичане в 1945 году не пожелали хоронить убитых ими советских пленных

Англичане в 1945 году не пожелали хоронить убитых ими советских пленных - РИА Новости, 03.05.2025

Англичане в 1945 году не пожелали хоронить убитых ими советских пленных

Англичане 80 лет назад не пожелали хоронить жестоко убитых ими на Балтике советских военнопленных, рассказывал очевидец происходившего Василий Саломаткин,... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T00:42:00+03:00

2025-05-03T00:42:00+03:00

2025-05-03T00:42:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

балтийское море

норвегия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

великая отечественная война (1941-1945)

в мире

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Англичане 80 лет назад не пожелали хоронить жестоко убитых ими на Балтике советских военнопленных, рассказывал очевидец происходившего Василий Саломаткин, показания которого приведены в рассекреченных архивных документах ФСБ России. ФСБ опубликовала документы о том, как британские военные 3 мая 1945 года жестоко убили в Любекской бухте в Балтийском море узников нацистских концлагерей, разбомбив и расстреляв три германских судна: "Кап Аркона", "Тильбек" и "Дойчланд", на которых немцы перевозили заключенных в Норвегию. Все корабли затонули. Пытавшихся уцелеть британцы расстреливали с катеров. По разным подсчетам, тогда погибло от 7 тысяч до 12 тысяч человек. Подавляющее большинство погибших составляли советские военнопленные. В итоге спаслись лишь 300 человек. Подробности чудовищной трагедии рассказал свидетель Василий Саломаткин, один из чудом выживших тогда. В своем письме, направленном 2 мая 1949 года полковнику Василию Ванееву в Управление уполномоченного Совета министров СССР по делам репатриации советских граждан, Саломаткин сообщал подробности уничтожения британскими военными самолетами кораблей с заключенными нацистских концлагерей в Любекской бухте. По его словам, некоторое время спустя с моря от потопленных кораблей начали приплывать тела заключенных. Советские заключенные собрали комиссию, чтобы похоронить погибших с воинскими почестями в братской могиле, и обратились за помощью к английскому офицеру – коменданту города Нойштадта. Но тот, по словам Саломаткина, в итоге отказал. "Ничего я вам не дам, идите, хороните, как знаете и делайте сами какие можете почести, у меня для вас ничего нет". Так отнеслись англичане к нам – русским союзникам. И как мы смогли, так и сделали почести нашим товарищам, явившимся жертвой английской авиации. Так относились к нам англичане", - писал Саломаткин. По словам Саломаткина, позже его взяли в военную миссию по репатриации советских граждан, где он "сталкивался с вопиющими фактами, являющимися враждебными Советскому Союзу". "Англичане выступали среди наших военнопленных, призывали не возвращаться в Советский Союз, особенно это было среди украинцев, латышей, эстонцев", - показывал Саломаткин.

https://ria.ru/20250430/fsb-2014227183.html

https://ria.ru/20250116/arkhiv-1993931168.html

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Дарья Буймова

россия, балтийское море, норвегия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), великая отечественная война (1941-1945), в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне