https://ria.ru/20250503/istoriya-2014724066.html

Свидетель рассказал об атаке британцев на корабли с советскими пленными

Свидетель рассказал об атаке британцев на корабли с советскими пленными - РИА Новости, 03.05.2025

Свидетель рассказал об атаке британцев на корабли с советскими пленными

Британские военные, убившие в 1945 году на Балтике несколько тысяч советских пленных, по своим зверствам ничем не отличались от гитлеровцев, они бомбили и... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T00:28:00+03:00

2025-05-03T00:28:00+03:00

2025-05-03T00:28:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

балтийское море

норвегия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

великая отечественная война (1941-1945)

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80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Британские военные, убившие в 1945 году на Балтике несколько тысяч советских пленных, по своим зверствам ничем не отличались от гитлеровцев, они бомбили и расстреливали с воздуха беззащитных людей, хотя те просили их пощадить, а затем с катеров добивали пытавшихся спастись, об этом говорил очевидец той трагедии Василий Саломаткин, показания которого приведены в рассекреченных архивных документах ФСБ России. ФСБ опубликовала документы о том, как британские военные 3 мая 1945 года жестоко убили в Любекской бухте в Балтийском море узников нацистских концлагерей, разбомбив и расстреляв три германских судна: "Кап Аркона", "Тильбек" и "Дойчланд", на которых немцы перевозили заключенных в Норвегию. Все корабли затонули. По разным подсчетам, тогда погибло от 7 тысяч до 12 тысяч человек. Подавляющее большинство погибших составляли советские военнопленные. Спаслись лишь 300 человек. Подробности чудовищной трагедии рассказал свидетель Василий Саломаткин, один из чудом выживших тогда. В своем письме, направленном 2 мая 1949 года полковнику Василию Ванееву в Управление уполномоченного Совета министров СССР по делам репатриации советских граждан, Саломаткин сообщал подробности уничтожения британскими военными самолетами кораблей с заключенными нацистских концлагерей в Любекской бухте. "Первой жертвой бомбежки оказался корабль "Тюльбек", эсэсовское командование корабля "Кап Аркона", на котором находился я, выбросило белый флаг, означающий капитуляцию. Заключенные, которые были на палубе, сняли с себя нижние рубашки (они были белые) и начали махать ими, делая знак английским летчикам, что корабль сдается, принимает капитуляцию, но английские летчики, подобно летчикам фашистским, не признавая ничего, не обращая внимания на белый флаг на корабле, не обращая внимания на размахивание людей, находящихся на палубе, белыми рубашками, просящих пощады, сохранения жизни, продолжали бомбить корабли", - показал Саломаткин. По его словам, бомбежка происходила на очень малой высоте. "Английские летчики видели все ужасы своей бомбежки и продолжали чинить ее еще больше, не обращая (внимания - ред.) ни на какие мольбы людей. Английские летчики по своим зверским расправам нисколько не отличаются от фашистских летчиков-варваров", - подчеркивал очевидец. "Второй жертвой после "Тюльбека" оказался второй небольшой корабль. Затем бомба попала на корму корабля "Кап Аркона"... На корабле "Кап Аркона" поднялась паника среди заключенных. Заключенные потоком устремились наверх на палубу. В это время вторая бомба попала в середину корабля, корабль загорелся и начал тонуть", - писал Саломаткин. По словам очевидца, после попадания второй бомбы в "Кап Аркона" он вместе с другими советскими пленными бросился с корабля в воду. "Примерно в километре от места затопления корабля "Кап Аркона" появились торпедные катера. Увидев их, мы устремились плыть к ним навстречу, думая, что они нас подберут и спасут. Оказалось обратное. Солдаты, находящиеся на катерах, стояли и расстреливали из автоматов плывущих заключенных", - отмечал Саломаткин.

https://ria.ru/20250430/fsb-2014227183.html

https://ria.ru/20250422/dokumenty-2012630320.html

https://ria.ru/20250411/istoriya-2010592747.html

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Дарья Буймова

россия, балтийское море, норвегия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), великая отечественная война (1941-1945), в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне