https://ria.ru/20250503/istoriya-2014722445.html

ФСБ рассказала об убийстве британцами тысяч советских пленных

ФСБ рассказала об убийстве британцами тысяч советских пленных - РИА Новости, 03.05.2025

ФСБ рассказала об убийстве британцами тысяч советских пленных

Федеральная служба безопасности России опубликовала рассекреченные архивные документы о том, как британские военные 3 мая 1945 года жестоко убили на Балтике... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T00:04:00+03:00

2025-05-03T00:04:00+03:00

2025-05-03T01:06:00+03:00

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Федеральная служба безопасности России опубликовала рассекреченные архивные документы о том, как британские военные 3 мая 1945 года жестоко убили на Балтике несколько тысяч советских военнопленных — узников нацистских концлагерей, разбомбив и расстреляв суда, на которых немцы собирались перевозить заключенных.Отмечается, что трагедия произошла несмотря на то, что Красный Крест заранее предупредил британцев о конвое."Восемьдесят лет назад, 3 мая 1945 года, произошла страшная трагедия, во время которой по разным подсчетам погибло от 7 тысяч до 12 тысяч человек. В этот день в Любекской бухте в Балтийском море самолеты Королевских Военно-воздушных сил Великобритании хладнокровно расстреляли три германских судна: "Кап Аркона", "Тильбек" и "Дойчланд" с заключенными гитлеровских концлагерей, перевозившимися в Норвегию", — говорится в сообщении ФСБ. В результате бомбежки корабли затонули. Пытавшихся уцелеть британцы расстреливали с катеров. Спаслись лишь 300 человек. Подавляющее большинство жертв составляли советские военнопленные.На самый большой из пароходов, "Кап Аркона", тогда погрузили около восьми тысяч человек."Потопление "Кап Аркона" стало одной из самых больших трагедий на море во Второй мировой войне", — подчеркнули в службе.Второго мая 1945 года эсэсовцы доставили на баржах несколько тысяч узников концлагерей из Штутгофа возле Данцига, Нойенгамме возле Гамбурга и Миттельбау-Дора возле Нордхаузена на лайнер "Кап Аркона", грузовое судно "Тильбек" ("Thielbek") и корабли "Афины" ("Athen") и "Дойчланд" ("Deutschland"), стоявшие в гавани Любека.О предстоящем конвое германское командование известило представителей шведской и швейцарской миссий Красного Креста."Второго мая сотрудники миссий передали эту информацию британскому генералу Джорджу Робертсу, войска которого вели наступление в районе Любека. По неизвестной причине Робертс не переадресовал полученную информацию руководству британских ВВС", — добавили в ФСБ.В числе обнародованных сейчас документов — свидетельские показания и справка с результатами расследования обстоятельств той трагедии, проведенного советской контрразведкой.Было установлено, что в 15 часов 3 мая 1945 года над местом погрузки заключенных на пароходы появилась группа самолетов в количестве 15-16 штук с английскими опознавательными знаками, которые стали бомбить пароходы с военнопленными.

https://ria.ru/20250503/istoriya-2014724497.html

https://ria.ru/20250430/fsb-2014227183.html

https://ria.ru/20250422/dokumenty-2012630320.html

https://ria.ru/20250411/istoriya-2010592747.html

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Дарья Буймова

в мире, любек, россия, балтийское море, генрих гиммлер, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), красный крест, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне