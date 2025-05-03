https://ria.ru/20250503/fsb-2014722856.html

ФСБ раскрыла показания очевидцев убийства британцами советских пленных

ФСБ раскрыла показания очевидцев убийства британцами советских пленных - РИА Новости, 03.05.2025

ФСБ раскрыла показания очевидцев убийства британцами советских пленных

ФСБ России обнародовала показания очевидцев убийства британскими военными на Балтике нескольких тысяч советских военнопленных - узников нацистских концлагерей... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T00:15:00+03:00

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2025-05-03T01:33:00+03:00

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. ФСБ России обнародовала показания очевидцев убийства британскими военными на Балтике нескольких тысяч советских военнопленных - узников нацистских концлагерей 80 лет назад. ФСБ опубликовала документы о том, как британские военные 3 мая 1945 года жестоко убили в Любекской бухте в Балтийском море узников нацистских концлагерей, разбомбив и расстреляв три германских судна: "Кап Аркона", "Тильбек" и "Дойчланд", на которых немцы перевозили заключенных в Норвегию. Все корабли затонули. Пытавшихся уцелеть британцы расстреливали с катеров. По разным подсчетам, тогда погибло от 7 тысяч до 12 тысяч человек. Подавляющее большинство погибших составляли советские военнопленные. Спаслись лишь 300 человек. Подробности чудовищной трагедии рассказал свидетель, один из чудом выживших тогда Василий Саломаткин. В своем письме, направленном 2 мая 1949 года полковнику Василию Ванееву в Управление уполномоченного Совета министров СССР по делам репатриации советских граждан, Саломаткин сообщал подробности уничтожения британскими военными самолетами кораблей с заключенными нацистских концлагерей в Любекской бухте. "Двадцать девятого апреля 1945 г. эсэсовское командование, чувствуя приближение войск союзников к концлагерю Ноенгамма (около Гамбурга) вывезло всех концентрационеров, могущих мало-мало передвигаться, в г.Любек. Нас таковых насчитывалось 12 тыс. человек. Подавляющее большинство были русскими военнопленными. Везли до Любека нас на поезде целые сутки. Пить, есть ничего совсем не давали. Везли под усиленной охраной эсэсовцев", - рассказывал Саломаткин. "В Любеке нас посадили на баржи и на баржах под усиленной охраной солдат и катеров вывезли по Любекской губе на Балтийское море, где стояли два небольших и один большой океанские корабли. На два первых посадили примерно по две тысячи заключенных. Название одного небольшого корабля было "Тильбек", а другого я сейчас не помню. На большой океанский корабль, на котором находился я, посадили 8 тысяч заключенных. Этот корабль имел название "Кап Аркона". Командование на кораблях было эсэсовское", - вспоминал Саломаткин. Далее в письме Саломаткин рассказал подробности случившегося 3 мая 1945 года. "Третьего мая 1945 г. английские войска подошли к г. Нойштадту и предъявили капитуляцию городу к 12.00 час. дня. Город капитуляцию принял. После чего предъявили капитуляцию к 3 часам дня кораблям, на которых находились мы. Корабли находились в 6 км от города Нойштадт. Эсэсовское командование кораблей капитуляцию отклонило. Тогда вылетает английская авиация в большом количестве самолетов и начала бомбить корабли, на которых находились мы", - показал очевидец. "Корабли, на которых находились мы, не сделали ни одного ответного выстрела по самолетам английской авиации. Всю панораму бомбежки английской авиации я наблюдал лично. Во время бомбежки на нашем корабле произошло замешательство эсэсовцев. Я и еще небольшая группа заключенных воспользовалась этим и во время этого замешательства удалось нам выбраться на палубу, где наблюдали за всей панорамой бомбежки", - рассказал он. Управление уполномоченного Совета министров СССР по делам репарации направило письмо Саломаткина сначала в министерство иностранных дел СССР, а оттуда для проверки изложенных в письме фактов - в министерство государственной безопасности СССР. По результатам проверки заявления Саломаткина 24 сентября 1949 года МГБ направило справку в МИД. В документе сообщалось, что показания Саломаткина подтверждаются рядом опрошенных свидетелей из числа лиц, спасшихся после потопления пароходов. "Так, допрошенный 15 сентября с.г. свидетель Козуля В.Д., бывший командир авиационного отряда Советской армии, показал: "...3-го мая 1945 года примерно в час дня, я и другие заключенные, находившиеся в каюте "Капаркона" увидели три самолета "Хаукер Харрикейн", которые приближались к нашему пароходу, а затем сбросили на него бомбы. Через полтора часа, вдалеке показалось около тридцати самолетов "Хаукер Харрикейн", причем одиннадцать из них направились к "Капаркон". В течение 10-15 минут они интенсивно обстреливали его из пулеметов и сбрасывали бомбы. На корабле возник пожар и он стал тонуть". Допрошенный 14 сентября 1949-го свидетель Страндберг показал: "3 мая 1945 года в середине дня, пароходы "Кап-Аркон" и "Тильбек" были потоплены в этой же бухте английской авиацией… В это время над пароходом, на бреющем полете, несколько раз пролетали английские самолеты и из пулеметов расстреливали людей, находившихся на верхней палубе. Затем самолеты скрылись. "Тильбек" вскоре затонул. Из двух тысяч человек, находившихся на нем, спаслось примерно 50-60 человек, остальные утонули или были расстреляны английскими самолетами, а также погибли от взрывов бомб, сброшенных с тех же самолетов".

https://ria.ru/20250116/arkhiv-1993931168.html

https://ria.ru/20250430/fsb-2014227183.html

https://ria.ru/20250411/istoriya-2010592747.html

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Дарья Буймова

ссср, балтийское море, любек, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), великая отечественная война (1941-1945), в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне