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Филолог назвала допустимое ударение в слове "украинский" - РИА Новости, 03.05.2025
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03:13 03.05.2025 (обновлено: 03:16 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/filologiya-2014732460.html
Филолог назвала допустимое ударение в слове "украинский"
Филолог назвала допустимое ударение в слове "украинский" - РИА Новости, 03.05.2025
Филолог назвала допустимое ударение в слове "украинский"
Ударение в слове "украинский" допустимо ставить как на второй, так и на третий слог, сообщила РИА Новости доктор филологических наук, главный научный сотрудник... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T03:13:00+03:00
2025-05-03T03:16:00+03:00
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общество
россия
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Ударение в слове "украинский" допустимо ставить как на второй, так и на третий слог, сообщила РИА Новости доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук."Разрешалось всегда ударение только "украИнский", но налево и направо я слышу "укрАинский" тоже, мы (в словаре ударений. — Прим. ред.) дали оба варианта: можно "укрАинский", можно "украИнский", — сказала она.Собеседница агентства добавила, что словарь русского ударения должен отражать то, как на самом деле говорят образованные люди. Кроме того, ученые-филологи проводят исследования и выясняют, как то или иное слово произносят в обществе, если мнения не сходятся — оставляют несколько допустимых вариантов произношения.
https://ria.ru/20250424/slovo-2013080609.html
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российская академия наук, общество, россия
Российская академия наук, Общество, Россия
Филолог назвала допустимое ударение в слове "украинский"

Каленчук: ударение в слове украинский можно ставить на второй и третий слоги

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУчебник русского языка в школе
Учебник русского языка в школе - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Ударение в слове "украинский" допустимо ставить как на второй, так и на третий слог, сообщила РИА Новости доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук.
"Разрешалось всегда ударение только "украИнский", но налево и направо я слышу "укрАинский" тоже, мы (в словаре ударений. — Прим. ред.) дали оба варианта: можно "укрАинский", можно "украИнский", — сказала она.
Собеседница агентства добавила, что словарь русского ударения должен отражать то, как на самом деле говорят образованные люди. Кроме того, ученые-филологи проводят исследования и выясняют, как то или иное слово произносят в обществе, если мнения не сходятся — оставляют несколько допустимых вариантов произношения.
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