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В Telegram появилась новая функция - РИА Новости, 03.05.2025
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21:09 03.05.2025 (обновлено: 21:36 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/durov-2014814081.html
В Telegram появилась новая функция
В Telegram появилась новая функция - РИА Новости, 03.05.2025
В Telegram появилась новая функция
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о добавлении в сервис функции групповых звонков, к которому смогут подключиться до двухсот человек. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T21:09:00+03:00
2025-05-03T21:36:00+03:00
общество
технологии
павел дуров
telegram
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о добавлении в сервис функции групповых звонков, к которому смогут подключиться до двухсот человек. &quot;Последнее обновление Telegram представит вам безопасные групповые звонки. Они защищены не только абонентским шифрованием, но и технологией, подобной блокчейну, чтобы гарантировать, что никто не мог бы подключиться секретно к ним (звонкам. — Прим. ред.)&quot;, — написал он в Telegram-канале.По словам предпринимателя, пользователи смогут добавлять до двухсот человек к любому звонку, в том числе к одиночному. Сделать это можно будет через ссылки, QR-коды или прямые приглашения в мессенджере.Дуров также уточнил, что для участия в звонке более двухсот человек есть голосовые и видеочаты в группах. В них одновременно могут общаться десятки тысяч пользователей, резюмировал он.
https://ria.ru/20250501/telegram-2014587599.html
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общество, технологии, павел дуров, telegram
Общество, Технологии, Павел Дуров, Telegram
В Telegram появилась новая функция

Основатель Telegram Дуров сообщил о добавлении функции групповых звонков

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о добавлении в сервис функции групповых звонков, к которому смогут подключиться до двухсот человек.
«

"Последнее обновление Telegram представит вам безопасные групповые звонки. Они защищены не только абонентским шифрованием, но и технологией, подобной блокчейну, чтобы гарантировать, что никто не мог бы подключиться секретно к ним (звонкам. Прим. ред.)", — написал он в Telegram-канале.

По словам предпринимателя, пользователи смогут добавлять до двухсот человек к любому звонку, в том числе к одиночному. Сделать это можно будет через ссылки, QR-коды или прямые приглашения в мессенджере.
Дуров также уточнил, что для участия в звонке более двухсот человек есть голосовые и видеочаты в группах. В них одновременно могут общаться десятки тысяч пользователей, резюмировал он.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
В Telegram появились новые функции
1 мая, 17:03
 
ОбществоТехнологииПавел ДуровTelegram
 
 
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