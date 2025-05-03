https://ria.ru/20250503/durov-2014814081.html
В Telegram появилась новая функция
В Telegram появилась новая функция - РИА Новости, 03.05.2025
В Telegram появилась новая функция
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о добавлении в сервис функции групповых звонков, к которому смогут подключиться до двухсот человек. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T21:09:00+03:00
2025-05-03T21:09:00+03:00
2025-05-03T21:36:00+03:00
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павел дуров
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о добавлении в сервис функции групповых звонков, к которому смогут подключиться до двухсот человек. "Последнее обновление Telegram представит вам безопасные групповые звонки. Они защищены не только абонентским шифрованием, но и технологией, подобной блокчейну, чтобы гарантировать, что никто не мог бы подключиться секретно к ним (звонкам. — Прим. ред.)", — написал он в Telegram-канале.По словам предпринимателя, пользователи смогут добавлять до двухсот человек к любому звонку, в том числе к одиночному. Сделать это можно будет через ссылки, QR-коды или прямые приглашения в мессенджере.Дуров также уточнил, что для участия в звонке более двухсот человек есть голосовые и видеочаты в группах. В них одновременно могут общаться десятки тысяч пользователей, резюмировал он.
https://ria.ru/20250501/telegram-2014587599.html
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общество, технологии, павел дуров, telegram
Общество, Технологии, Павел Дуров, Telegram
В Telegram появилась новая функция
Основатель Telegram Дуров сообщил о добавлении функции групповых звонков