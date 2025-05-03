https://ria.ru/20250503/durov-2014814081.html

В Telegram появилась новая функция

В Telegram появилась новая функция - РИА Новости, 03.05.2025

В Telegram появилась новая функция

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о добавлении в сервис функции групповых звонков, к которому смогут подключиться до двухсот человек. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T21:09:00+03:00

2025-05-03T21:09:00+03:00

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общество

технологии

павел дуров

telegram

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о добавлении в сервис функции групповых звонков, к которому смогут подключиться до двухсот человек. "Последнее обновление Telegram представит вам безопасные групповые звонки. Они защищены не только абонентским шифрованием, но и технологией, подобной блокчейну, чтобы гарантировать, что никто не мог бы подключиться секретно к ним (звонкам. — Прим. ред.)", — написал он в Telegram-канале.По словам предпринимателя, пользователи смогут добавлять до двухсот человек к любому звонку, в том числе к одиночному. Сделать это можно будет через ссылки, QR-коды или прямые приглашения в мессенджере.Дуров также уточнил, что для участия в звонке более двухсот человек есть голосовые и видеочаты в группах. В них одновременно могут общаться десятки тысяч пользователей, резюмировал он.

https://ria.ru/20250501/telegram-2014587599.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, павел дуров, telegram