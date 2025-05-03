https://ria.ru/20250503/dtp-2014807225.html
В центре Петербурга иномарка въехала на тротуар, есть пострадавший
В центре Петербурга иномарка въехала на тротуар, есть пострадавший - РИА Новости, 03.05.2025
В центре Петербурга иномарка въехала на тротуар, есть пострадавший
Жительница Санкт-Петербурга за рулем Mercedes G-класса ночью въехала на тротуар у кафе на улице Рубинштейна, пострадал один человек, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T20:03:00+03:00
2025-05-03T20:03:00+03:00
2025-05-03T20:03:00+03:00
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая - РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга за рулем Mercedes G-класса ночью въехала на тротуар у кафе на улице Рубинштейна, пострадал один человек, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, около 2.40 мск в субботу в полицию Центрального района поступило сообщение о том, что у кафе на улице Рубинштейна, 24 автомобиль выехал на тротуар и задел мужчину. "Полицейскими на месте происшествия была задержана нарушительница - 32-летняя автодама, управлявшая автомобилем Мерседес "Гелендваген". В результате ДТП пострадал 32-летний посетитель летнего кафе, его с травмой ноги госпитализировали в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении. Женщина отказалась от медосвидетельствования и получила соответствующий административный протокол. По факту аварии проводится проверка. На видео, опубликованном пресс-службой ГУМВД в Telegram-канале, видно, что маневры белого Mercedes вызвали недовольство группы посетителей кафе, один из которых бросил стул в сторону автомобиля.
https://ria.ru/20250416/novgorod-2011520387.html
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происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, дтп
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, ДТП
В центре Петербурга иномарка въехала на тротуар, есть пострадавший
Водитель Mercedes въехала на тротуар в Петербурге, пострадал посетитель кафе