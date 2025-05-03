https://ria.ru/20250503/devochka-2014772880.html
Девочка из США в "маске Бэтмена" вернулась в Петербург
Девочка из США в "маске Бэтмена" вернулась в Петербург - РИА Новости, 03.05.2025
Девочка из США в "маске Бэтмена" вернулась в Петербург
Девочка из США Луна Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмена" из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице, вновь приехала в частную клинику в РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T13:25:00+03:00
2025-05-03T13:25:00+03:00
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санкт-петербург
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луна феннер
здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая - РИА Новости. Девочка из США Луна Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмена" из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице, вновь приехала в частную клинику в Санкт-Петербурге для продолжения лечения, сообщила клиника. Луна Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом), покрывающим практически все лицо, его прозвали в интернете "маской Бэтмена". Американские врачи отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Но семье предложили свои услуги краснодарские медики, которые в октябре 2021 года выполнили шестую по счету операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица Луны. В апреле 2024 года семья девочки прибыла в Петербург для продолжения лечения в одной из частных клиник. Основная операция, которая длилась более пяти часов, прошла в июне, в начале июля Луна отправилась домой в США вместе с родителями. Тогда клиника сообщала, что она вернется через год. "Сегодня ночью Екатерина Николаевна (сотрудник клиники - ред.) встретила Луну Феннер и её семью и доставила к месту пребывания. Впереди у Луны предоперационное обследование и первая операция: имплантация 3 тканевых экспандеров", – говорится в сообщении на странице профильного отделения медучреждения по лечению гигантских невусов в соцсети "ВКонтакте". На опубликованных фотографиях Луна выглядит радостной и довольной встречей в Петербурге. Ранее в апреле администратор клиники сообщала, что лечение ребенка продлится около 2,5 месяцев. Сообщалось, что девочке еще предстоит восстановление центральной зоны лица, а также ликвидация рубцовой алопеции в теменной части головы.
https://ria.ru/20240422/devochka-1941576548.html
https://ria.ru/20240419/operatsiya-1941159201.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, сша, луна феннер, здоровье - общество
Санкт-Петербург, США, Луна Феннер, Здоровье - Общество
Девочка из США в "маске Бэтмена" вернулась в Петербург
Родившаяся с "маской Бэтмена" на лице Луна Феннер из США вернулась в Петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая - РИА Новости. Девочка из США Луна Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмена" из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице, вновь приехала в частную клинику в Санкт-Петербурге для продолжения лечения, сообщила клиника.
Луна Феннер
появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом), покрывающим практически все лицо, его прозвали в интернете "маской Бэтмена". Американские врачи отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Но семье предложили свои услуги краснодарские медики, которые в октябре 2021 года выполнили шестую по счету операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица Луны
. В апреле 2024 года семья девочки прибыла в Петербург
для продолжения лечения в одной из частных клиник. Основная операция, которая длилась более пяти часов, прошла в июне, в начале июля Луна отправилась домой в США
вместе с родителями. Тогда клиника сообщала, что она вернется через год.
"Сегодня ночью Екатерина Николаевна (сотрудник клиники - ред.) встретила Луну Феннер и её семью и доставила к месту пребывания. Впереди у Луны предоперационное обследование и первая операция: имплантация 3 тканевых экспандеров", – говорится в сообщении на странице профильного отделения медучреждения по лечению гигантских невусов в соцсети "ВКонтакте".
На опубликованных фотографиях Луна выглядит радостной и довольной встречей в Петербурге.
Ранее в апреле администратор клиники сообщала, что лечение ребенка продлится около 2,5 месяцев. Сообщалось, что девочке еще предстоит восстановление центральной зоны лица, а также ликвидация рубцовой алопеции в теменной части головы.