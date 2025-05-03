https://ria.ru/20250503/devochka-2014772880.html

Девочка из США в "маске Бэтмена" вернулась в Петербург

Девочка из США в "маске Бэтмена" вернулась в Петербург - РИА Новости, 03.05.2025

Девочка из США в "маске Бэтмена" вернулась в Петербург

Девочка из США Луна Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмена" из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице, вновь приехала в частную клинику в РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T13:25:00+03:00

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санкт-петербург

сша

луна феннер

здоровье - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая - РИА Новости. Девочка из США Луна Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмена" из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице, вновь приехала в частную клинику в Санкт-Петербурге для продолжения лечения, сообщила клиника. Луна Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом), покрывающим практически все лицо, его прозвали в интернете "маской Бэтмена". Американские врачи отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Но семье предложили свои услуги краснодарские медики, которые в октябре 2021 года выполнили шестую по счету операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица Луны. В апреле 2024 года семья девочки прибыла в Петербург для продолжения лечения в одной из частных клиник. Основная операция, которая длилась более пяти часов, прошла в июне, в начале июля Луна отправилась домой в США вместе с родителями. Тогда клиника сообщала, что она вернется через год. "Сегодня ночью Екатерина Николаевна (сотрудник клиники - ред.) встретила Луну Феннер и её семью и доставила к месту пребывания. Впереди у Луны предоперационное обследование и первая операция: имплантация 3 тканевых экспандеров", – говорится в сообщении на странице профильного отделения медучреждения по лечению гигантских невусов в соцсети "ВКонтакте". На опубликованных фотографиях Луна выглядит радостной и довольной встречей в Петербурге. Ранее в апреле администратор клиники сообщала, что лечение ребенка продлится около 2,5 месяцев. Сообщалось, что девочке еще предстоит восстановление центральной зоны лица, а также ликвидация рубцовой алопеции в теменной части головы.

https://ria.ru/20240422/devochka-1941576548.html

https://ria.ru/20240419/operatsiya-1941159201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

санкт-петербург, сша, луна феннер, здоровье - общество