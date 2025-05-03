Рейтинг@Mail.ru
Девочка из США в "маске Бэтмена" вернулась в Петербург - РИА Новости, 03.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:25 03.05.2025 (обновлено: 13:30 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/devochka-2014772880.html
Девочка из США в "маске Бэтмена" вернулась в Петербург
Девочка из США в "маске Бэтмена" вернулась в Петербург - РИА Новости, 03.05.2025
Девочка из США в "маске Бэтмена" вернулась в Петербург
Девочка из США Луна Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмена" из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице, вновь приехала в частную клинику в РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T13:25:00+03:00
2025-05-03T13:30:00+03:00
санкт-петербург
сша
луна феннер
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/03/2014773168_0:561:1620:1472_1920x0_80_0_0_e32145386f4bded4500db36502c19055.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая - РИА Новости. Девочка из США Луна Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмена" из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице, вновь приехала в частную клинику в Санкт-Петербурге для продолжения лечения, сообщила клиника. Луна Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом), покрывающим практически все лицо, его прозвали в интернете "маской Бэтмена". Американские врачи отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Но семье предложили свои услуги краснодарские медики, которые в октябре 2021 года выполнили шестую по счету операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица Луны. В апреле 2024 года семья девочки прибыла в Петербург для продолжения лечения в одной из частных клиник. Основная операция, которая длилась более пяти часов, прошла в июне, в начале июля Луна отправилась домой в США вместе с родителями. Тогда клиника сообщала, что она вернется через год. "Сегодня ночью Екатерина Николаевна (сотрудник клиники - ред.) встретила Луну Феннер и её семью и доставила к месту пребывания. Впереди у Луны предоперационное обследование и первая операция: имплантация 3 тканевых экспандеров", – говорится в сообщении на странице профильного отделения медучреждения по лечению гигантских невусов в соцсети "ВКонтакте". На опубликованных фотографиях Луна выглядит радостной и довольной встречей в Петербурге. Ранее в апреле администратор клиники сообщала, что лечение ребенка продлится около 2,5 месяцев. Сообщалось, что девочке еще предстоит восстановление центральной зоны лица, а также ликвидация рубцовой алопеции в теменной части головы.
https://ria.ru/20240422/devochka-1941576548.html
https://ria.ru/20240419/operatsiya-1941159201.html
санкт-петербург
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/03/2014773168_0:544:1620:1759_1920x0_80_0_0_a785b8a1cac21f5a2f14f1c3962c18fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, сша, луна феннер, здоровье - общество
Санкт-Петербург, США, Луна Феннер, Здоровье - Общество
Девочка из США в "маске Бэтмена" вернулась в Петербург

Родившаяся с "маской Бэтмена" на лице Луна Феннер из США вернулась в Петербург

© Фото : Гигантский Невус | Лечение/ВКонтактеДевочка из США Луна Феннер вновь приехала в частную клинику в Санкт-Петербурге для продолжения лечения
Девочка из США Луна Феннер вновь приехала в частную клинику в Санкт-Петербурге для продолжения лечения - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© Фото : Гигантский Невус | Лечение/ВКонтакте
Девочка из США Луна Феннер вновь приехала в частную клинику в Санкт-Петербурге для продолжения лечения
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая - РИА Новости. Девочка из США Луна Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмена" из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице, вновь приехала в частную клинику в Санкт-Петербурге для продолжения лечения, сообщила клиника.
Луна Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом), покрывающим практически все лицо, его прозвали в интернете "маской Бэтмена". Американские врачи отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Но семье предложили свои услуги краснодарские медики, которые в октябре 2021 года выполнили шестую по счету операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица Луны. В апреле 2024 года семья девочки прибыла в Петербург для продолжения лечения в одной из частных клиник. Основная операция, которая длилась более пяти часов, прошла в июне, в начале июля Луна отправилась домой в США вместе с родителями. Тогда клиника сообщала, что она вернется через год.
Луна Феннер с родителями в Санкт-Петербурге. 18 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Девочка из США в "маске Бэтмена" впервые в жизни увидела снег в Петербурге
22 апреля 2024, 17:33
"Сегодня ночью Екатерина Николаевна (сотрудник клиники - ред.) встретила Луну Феннер и её семью и доставила к месту пребывания. Впереди у Луны предоперационное обследование и первая операция: имплантация 3 тканевых экспандеров", – говорится в сообщении на странице профильного отделения медучреждения по лечению гигантских невусов в соцсети "ВКонтакте".
На опубликованных фотографиях Луна выглядит радостной и довольной встречей в Петербурге.
Ранее в апреле администратор клиники сообщала, что лечение ребенка продлится около 2,5 месяцев. Сообщалось, что девочке еще предстоит восстановление центральной зоны лица, а также ликвидация рубцовой алопеции в теменной части головы.
Девочка из США Луна Феннер выписана из частной клиники в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Врач рассказала о лечении девочки из США в "маске Бэтмена"
19 апреля 2024, 21:51
 
Санкт-ПетербургСШАЛуна ФеннерЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала