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Профессор рассказал, как академик Медведев ощущал себя, исследуя медитацию - РИА Новости, 03.05.2025
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Религия
 
10:07 03.05.2025 (обновлено: 18:49 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/akademik-2014800799.html
Профессор рассказал, как академик Медведев ощущал себя, исследуя медитацию
Профессор рассказал, как академик Медведев ощущал себя, исследуя медитацию - РИА Новости, 03.05.2025
Профессор рассказал, как академик Медведев ощущал себя, исследуя медитацию
Скончавшийся в пятницу экс-глава Института мозга человека РАН академик Святослав Медведев говорил, что ощущает себя "на новой планете", исследуя медитацию в... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T10:07:00+03:00
2025-05-03T18:49:00+03:00
непал
индия
святослав медведев
александр каплан
татьяна черниговская
российская академия наук
мгу имени м. в. ломоносова
религия
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Скончавшийся в пятницу экс-глава Института мозга человека РАН академик Святослав Медведев говорил, что ощущает себя "на новой планете", исследуя медитацию в буддийских монастырях Непала и Индии, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов, профессор биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, психофизиолог Александр Каплан. О смерти академика РАН, экс-главы Института мозга человека РАН Святослава Медведева в пятницу сообщила РИА Новости академик Российской академии образования (РАО) Татьяна Черниговская. "В научном багаже Медведева числится много научных открытий, но настоящую terra incognita, которой отдал последние годы жизни, он нашел в экспедициях в тибетские монастыри в Индии и в Непале. "Я ощущаю себя как на новой планете", – говорил он, с большим воодушевлением изучая таинство тибетских медитаций", – сказал РИА Новости профессор Каплан. Медведев, рассказал он, был ученым с большой буквы и опытным организатором науки, смерть которого стала для научного сообщества большой утратой. "Он был добрым отзывчивым человеком, ранимым при несправедливостях, от души радующимся успехам, с которым можно было вспомнить целые фразы из Жюля Верна и братьев Стругацких. И ко всему этому он был еще стойким солдатом на не всегда спокойном научном поприще, упорным участником в непростых экспедиционных условиях, и с ним всегда можно было пойти в разведку. Мы продолжим дело Медведева, светлая ему память!" – добавил Каплан. Медведев был сыном нейрофизиолога, академика Натальи Бехтеревой, которая трудилась над созданием системы по восстановлению памяти. "От своих великих предков, также исследовавших тайны мозга, Святослав Медведев унаследовал и сохранил высокую интеллигентность в обращении с научными материалами, а от себя добавил еще романтизм в трактовке научных фактов и открытость ко всему новому", – подчеркнул Каплан. Медведев родился 1 июля 1949 года в Ленинграде. В 1991-2017 годах он возглавлял Институт мозга человека РАН, где создал первую в России лабораторию позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) и был ее руководителем, согласно информации с сайта РАН. Ученый также возглавлял проект исследования медитации и измененных состояний сознания в тибетских буддийских монастырях. В 2021 году на встрече с Далай-ламой XIV Тензином Гьяцо он рассказал, что российские ученые получили первые научные подтверждения феномена "тукдам", или посмертной медитации, находиться в которой, как считают буддисты, могут монахи.
https://ria.ru/20250503/medvedev-2014763687.html
https://ria.ru/20241121/mir-1985020158.html
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непал, индия, святослав медведев, александр каплан, татьяна черниговская , российская академия наук, мгу имени м. в. ломоносова
Непал, Индия, Святослав Медведев, Александр Каплан, Татьяна Черниговская , Российская академия наук, МГУ имени М. В. Ломоносова, Религия
Профессор рассказал, как академик Медведев ощущал себя, исследуя медитацию

Каплан: академик Медведев ощущал себя как на новой планете, исследуя медитацию

Святослав Медведев. Кадр видео
Святослав Медведев. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Святослав Медведев. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Скончавшийся в пятницу экс-глава Института мозга человека РАН академик Святослав Медведев говорил, что ощущает себя "на новой планете", исследуя медитацию в буддийских монастырях Непала и Индии, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов, профессор биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, психофизиолог Александр Каплан.
О смерти академика РАН, экс-главы Института мозга человека РАН Святослава Медведева в пятницу сообщила РИА Новости академик Российской академии образования (РАО) Татьяна Черниговская.
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"В научном багаже Медведева числится много научных открытий, но настоящую terra incognita, которой отдал последние годы жизни, он нашел в экспедициях в тибетские монастыри в Индии и в Непале. "Я ощущаю себя как на новой планете", – говорил он, с большим воодушевлением изучая таинство тибетских медитаций", – сказал РИА Новости профессор Каплан.
Медведев, рассказал он, был ученым с большой буквы и опытным организатором науки, смерть которого стала для научного сообщества большой утратой.
"Он был добрым отзывчивым человеком, ранимым при несправедливостях, от души радующимся успехам, с которым можно было вспомнить целые фразы из Жюля Верна и братьев Стругацких. И ко всему этому он был еще стойким солдатом на не всегда спокойном научном поприще, упорным участником в непростых экспедиционных условиях, и с ним всегда можно было пойти в разведку. Мы продолжим дело Медведева, светлая ему память!" – добавил Каплан.
Медведев был сыном нейрофизиолога, академика Натальи Бехтеревой, которая трудилась над созданием системы по восстановлению памяти.
"От своих великих предков, также исследовавших тайны мозга, Святослав Медведев унаследовал и сохранил высокую интеллигентность в обращении с научными материалами, а от себя добавил еще романтизм в трактовке научных фактов и открытость ко всему новому", – подчеркнул Каплан.
Медведев родился 1 июля 1949 года в Ленинграде. В 1991-2017 годах он возглавлял Институт мозга человека РАН, где создал первую в России лабораторию позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) и был ее руководителем, согласно информации с сайта РАН.
Ученый также возглавлял проект исследования медитации и измененных состояний сознания в тибетских буддийских монастырях. В 2021 году на встрече с Далай-ламой XIV Тензином Гьяцо он рассказал, что российские ученые получили первые научные подтверждения феномена "тукдам", или посмертной медитации, находиться в которой, как считают буддисты, могут монахи.
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