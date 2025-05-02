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Последний удар: как проходило взятие Берлина - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:00 02.05.2025 (обновлено: 17:43 07.05.2025)
https://ria.ru/20250502/vov-2006306868.html
Последний удар: как проходило взятие Берлина
Последний удар: как проходило взятие Берлина - РИА Новости, 07.05.2025
Последний удар: как проходило взятие Берлина
Заключительной битвой Великой Отечественной войны стала легендарная Берлинская наступательная операция, в результате которой Германия объявила о безоговорочной капитуляции. Кадры проведения операции по тотальному уничтожению фашистов в Европе — в фотоленте РИА Новости.
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80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
берлин (город)
германия
европа
великая отечественная война (1941-1945)
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берлин (город)
германия
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фото, фото, 80-летие победы в великой отечественной войне, берлин (город), германия, европа, великая отечественная война (1941-1945), история, ссср
Фото, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Берлин (город), Германия, Европа, Великая Отечественная война (1941-1945), история, СССР

Последний удар: как проходило взятие Берлина

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Заключительной битвой Великой Отечественной войны стала легендарная Берлинская наступательная операция, в результате которой Германия объявила о безоговорочной капитуляции. Кадры проведения операции по тотальному уничтожению фашистов в Европе — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Виктор Темин | Перейти в медиабанк

Берлин являлся важнейшей стратегической целью в ходе весенней военной кампании 1945 года. В городе располагались центральные офисы нацистской Германии и штаб-квартира фюрера.

Советские пулеметчики продвигаются вдоль горящего здания на улице Берлина

Берлин являлся важнейшей стратегической целью в ходе весенней военной кампании 1945 года. В городе располагались центральные офисы нацистской Германии и штаб-квартира фюрера.

© РИА Новости / Виктор Темин
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1 из 20
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанк

Оборона Берлина включала три кольцевых обвода — в 25-40 километрах от столицы по рекам и озерам, по окраинам пригородов, а также по окружной железной дороге. Сам город тоже был разбит на укрепленные сектора.

Советские войска ведут бой на улицах Берлина

Оборона Берлина включала три кольцевых обвода — в 25-40 километрах от столицы по рекам и озерам, по окраинам пригородов, а также по окружной железной дороге. Сам город тоже был разбит на укрепленные сектора.

© РИА Новости / Евгений Халдей
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2 из 20
© РИА Новости / Григорий Капустянский | Перейти в медиабанк

Немцы очень плотно укрепили центр столицы. Большинство улиц были перекрыты, а мосты подготовлены к подрыву. Также на подходе к центру были вырыты окопы и оборудованы защищенные огневые точки.

Советские солдаты ведут бой у одного из входов в берлинский метрополитен возле Франкфуртер-алле

Немцы очень плотно укрепили центр столицы. Большинство улиц были перекрыты, а мосты подготовлены к подрыву. Также на подходе к центру были вырыты окопы и оборудованы защищенные огневые точки.

© РИА Новости / Григорий Капустянский
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3 из 20
© РИА Новости / Олег Кнорринг | Перейти в медиабанк

Масштабное наступление советских войск началось 16 апреля.

Берлинская наступательная операция. Советские солдаты пишут на снарядах послания: Лично Гитлеру, В Берлин, По Рейхстагу

Масштабное наступление советских войск началось 16 апреля.

© РИА Новости / Олег Кнорринг
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4 из 20
© РИА Новости / Марк Редькин | Перейти в медиабанк

Советские солдаты непрерывно наносили серии мощных ударов по группировкам противника на подступах к городу. Немцы оказывали серьезное сопротивление, особенно на Зееловских высотах восточнее Берлина.

Советские штурмовики Ил-2, 567-го штурмового авиаполка 197-й штурмовой авиадивизии 16-й воздушной армии в небе над Берлином

Советские солдаты непрерывно наносили серии мощных ударов по группировкам противника на подступах к городу. Немцы оказывали серьезное сопротивление, особенно на Зееловских высотах восточнее Берлина.

© РИА Новости / Марк Редькин
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5 из 20
© РИА Новости / Петр Бернштейн | Перейти в медиабанк

Двадцатого апреля огнем артиллерии 1-го Белорусского фронта по Берлину было положено начало штурму самого города.

Советские артиллеристы слушают игру на аккордеоне своего товарища на улице Берлина

Двадцатого апреля огнем артиллерии 1-го Белорусского фронта по Берлину было положено начало штурму самого города.

© РИА Новости / Петр Бернштейн
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6 из 20
© РИА Новости / Марк Редькин | Перейти в медиабанк

В ходе круглосуточных сражений советские войска стремительно прорывались к центру Берлина.

Залп реактивных минометов БМ-13 (Катюша) в Берлине

В ходе круглосуточных сражений советские войска стремительно прорывались к центру Берлина.

© РИА Новости / Марк Редькин
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7 из 20
© РИА Новости / Евгений Тиханов | Перейти в медиабанк

На фото: разрушенный кабинет Адольфа Гитлера в Рейхсканцелярии.

Разрушенный кабинет Адольфа Гитлера в Рейхсканцелярии

На фото: разрушенный кабинет Адольфа Гитлера в Рейхсканцелярии.

© РИА Новости / Евгений Тиханов
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8 из 20
© РИА Новости / Сергей Шиманский | Перейти в медиабанк

К 28 апреля немецкие войска в центре города были полностью окружены. К вечеру того же дня части советских войск вышли в район Рейхстага.

Полуглиссеры Днепровской военной флотилии на Шпрее в поверженном Берлине у моста Обербаумбрюкке

К 28 апреля немецкие войска в центре города были полностью окружены. К вечеру того же дня части советских войск вышли в район Рейхстага.

© РИА Новости / Сергей Шиманский
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9 из 20
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ожесточенные бои за Рейхстаг продолжались до утра 1 мая. А утром 2 мая, в шесть часов 30 минут, начальник обороны Берлина генерал артиллерии Вейдлинг сдался в плен и отдал приказ остаткам войск прекратить сопротивление.

На фото: советские бойцы в здании Рейхстага. Май 1945 года.

Советские бойцы в здании Рейхстага. Май 1945 года

Ожесточенные бои за Рейхстаг продолжались до утра 1 мая. А утром 2 мая, в шесть часов 30 минут, начальник обороны Берлина генерал артиллерии Вейдлинг сдался в плен и отдал приказ остаткам войск прекратить сопротивление.

На фото: советские бойцы в здании Рейхстага. Май 1945 года.

© РИА Новости
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10 из 20
© РИА Новости / Владимир Гребнев | Перейти в медиабанк

На фото: Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине.

Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине

На фото: Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине.

© РИА Новости / Владимир Гребнев
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11 из 20
© РИА Новости / Владимир Гребнев | Перейти в медиабанк

На фото: разведчики 756-го стрелкового полка сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария, водрузившие над куполом Рейхстага красное знамя.

Разведчики 756-го стрелкового полка 150-й Идрицкой стрелковой дивизии со Знаменем Победы, водруженным 01 мая 1945 года над зданием рейхстага в Берлине

На фото: разведчики 756-го стрелкового полка сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария, водрузившие над куполом Рейхстага красное знамя.

© РИА Новости / Владимир Гребнев
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12 из 20
© РИА Новости / Сергей Шиманский | Перейти в медиабанк

В результате блестяще проведенной Берлинской операции советские солдаты нанесли сокрушительный удар по фашистским войскам в Европе.

Советские моряки, герои штурма Берлина, позируют американскому военному корреспонденту перед Бранденбургскими воротами

В результате блестяще проведенной Берлинской операции советские солдаты нанесли сокрушительный удар по фашистским войскам в Европе.

© РИА Новости / Сергей Шиманский
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13 из 20
© РИА Новости / Петр Бернштейн | Перейти в медиабанк

Красная армия окружила и успешно ликвидировала самую крупную в истории войн вражескую группировку.

оветские солдаты-освободители празднуют победу в Берлине

Красная армия окружила и успешно ликвидировала самую крупную в истории войн вражескую группировку.

© РИА Новости / Петр Бернштейн
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14 из 20
© РИА Новости / Евгений Тиханов | Перейти в медиабанк

Немецко-фашистские войска потеряли около 400 тысяч человек, примерно 480 тысяч солдат и офицеров сдались в плен. Потери советских войск составили 274 184 человека, из них 78 291 — безвозвратные.

Советский солдат оказывает медицинскую помощь раненому местному жителю

Немецко-фашистские войска потеряли около 400 тысяч человек, примерно 480 тысяч солдат и офицеров сдались в плен. Потери советских войск составили 274 184 человека, из них 78 291 — безвозвратные.

© РИА Новости / Евгений Тиханов
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15 из 20
© РИА Новости / Григорий Капустянский | Перейти в медиабанк

На фото: жители Берлина возвращаются домой по заваленной обломками улице после окончания боев.

Жители Берлина возвращаются домой по заваленной обломками улице

На фото: жители Берлина возвращаются домой по заваленной обломками улице после окончания боев.

© РИА Новости / Григорий Капустянский
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16 из 20
© РИА Новости / Георгий Петрусов | Перейти в медиабанк

В ночь на 9 мая в берлинском районе Карлсхорст был подписан Акт о капитуляции вооруженных сил фашистской Германии.

Встреча представителей союзного командования на Темпельгофском аэродроме в Берлине, прибывших для подписания Акта о безоговорочной капитуляции Германии

В ночь на 9 мая в берлинском районе Карлсхорст был подписан Акт о капитуляции вооруженных сил фашистской Германии.

© РИА Новости / Георгий Петрусов
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17 из 20
© РИА Новости / Георгий Петрусов | Перейти в медиабанк

На фото: Лидия Русланова выступает с концертом перед советскими воинами на ступенях Рейхстага 2 мая 1945 года.

Лидия Русланова выступает с концертом перед советскими воинами на ступенях Рейхстага 2 мая 1945 года.

На фото: Лидия Русланова выступает с концертом перед советскими воинами на ступенях Рейхстага 2 мая 1945 года.

© РИА Новости / Георгий Петрусов
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18 из 20
© РИА Новости / Марк Редькин | Перейти в медиабанк

За проявленные мужество и героизм 187 соединений и частей Советской армии удостоены почетного наименования "Берлинские".

Девятого июня 1945 года указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль "За взятие Берлина".

оветские танкисты радуются победе у памятника Колонна Победы в Большом Тиргартене на площади Большая Звезда в центре Берлина

За проявленные мужество и героизм 187 соединений и частей Советской армии удостоены почетного наименования "Берлинские".

Девятого июня 1945 года указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль "За взятие Берлина".

© РИА Новости / Марк Редькин
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19 из 20
© РИА Новости / Олег Кнорринг | Перейти в медиабанк

На фото: советский солдат раздает хлеб женщинам — жительницам Берлина после окончания боев.

Советский солдат раздает хлеб женщинам - жительницам Берлина

На фото: советский солдат раздает хлеб женщинам — жительницам Берлина после окончания боев.

© РИА Новости / Олег Кнорринг
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеФото80-летие Победы в Великой Отечественной войнеБерлин (город)ГерманияЕвропаВеликая Отечественная война (1941-1945)историяСССР
 
 
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