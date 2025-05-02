Последний удар: как проходило взятие Берлина

Ожесточенные бои за Рейхстаг продолжались до утра 1 мая. А утром 2 мая, в шесть часов 30 минут, начальник обороны Берлина генерал артиллерии Вейдлинг сдался в плен и отдал приказ остаткам войск прекратить сопротивление.

На фото: советские бойцы в здании Рейхстага. Май 1945 года.