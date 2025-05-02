Последний удар: как проходило взятие Берлина

Берлин являлся важнейшей стратегической целью в ходе весенней военной кампании 1945 года. В городе располагались центральные офисы нацистской Германии и штаб-квартира фюрера.
Берлин являлся важнейшей стратегической целью в ходе весенней военной кампании 1945 года. В городе располагались центральные офисы нацистской Германии и штаб-квартира фюрера.
Оборона Берлина включала три кольцевых обвода — в 25-40 километрах от столицы по рекам и озерам, по окраинам пригородов, а также по окружной железной дороге. Сам город тоже был разбит на укрепленные сектора.
Оборона Берлина включала три кольцевых обвода — в 25-40 километрах от столицы по рекам и озерам, по окраинам пригородов, а также по окружной железной дороге. Сам город тоже был разбит на укрепленные сектора.
Немцы очень плотно укрепили центр столицы. Большинство улиц были перекрыты, а мосты подготовлены к подрыву. Также на подходе к центру были вырыты окопы и оборудованы защищенные огневые точки.
Немцы очень плотно укрепили центр столицы. Большинство улиц были перекрыты, а мосты подготовлены к подрыву. Также на подходе к центру были вырыты окопы и оборудованы защищенные огневые точки.
Масштабное наступление советских войск началось 16 апреля.
Масштабное наступление советских войск началось 16 апреля.
Советские солдаты непрерывно наносили серии мощных ударов по группировкам противника на подступах к городу. Немцы оказывали серьезное сопротивление, особенно на Зееловских высотах восточнее Берлина.
Советские солдаты непрерывно наносили серии мощных ударов по группировкам противника на подступах к городу. Немцы оказывали серьезное сопротивление, особенно на Зееловских высотах восточнее Берлина.
Двадцатого апреля огнем артиллерии 1-го Белорусского фронта по Берлину было положено начало штурму самого города.
Двадцатого апреля огнем артиллерии 1-го Белорусского фронта по Берлину было положено начало штурму самого города.
В ходе круглосуточных сражений советские войска стремительно прорывались к центру Берлина.
В ходе круглосуточных сражений советские войска стремительно прорывались к центру Берлина.
На фото: разрушенный кабинет Адольфа Гитлера в Рейхсканцелярии.
На фото: разрушенный кабинет Адольфа Гитлера в Рейхсканцелярии.
К 28 апреля немецкие войска в центре города были полностью окружены. К вечеру того же дня части советских войск вышли в район Рейхстага.
К 28 апреля немецкие войска в центре города были полностью окружены. К вечеру того же дня части советских войск вышли в район Рейхстага.
Ожесточенные бои за Рейхстаг продолжались до утра 1 мая. А утром 2 мая, в шесть часов 30 минут, начальник обороны Берлина генерал артиллерии Вейдлинг сдался в плен и отдал приказ остаткам войск прекратить сопротивление.
На фото: советские бойцы в здании Рейхстага. Май 1945 года.
Ожесточенные бои за Рейхстаг продолжались до утра 1 мая. А утром 2 мая, в шесть часов 30 минут, начальник обороны Берлина генерал артиллерии Вейдлинг сдался в плен и отдал приказ остаткам войск прекратить сопротивление.
На фото: советские бойцы в здании Рейхстага. Май 1945 года.
На фото: Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине.
На фото: Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине.
На фото: разведчики 756-го стрелкового полка сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария, водрузившие над куполом Рейхстага красное знамя.
На фото: разведчики 756-го стрелкового полка сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария, водрузившие над куполом Рейхстага красное знамя.
В результате блестяще проведенной Берлинской операции советские солдаты нанесли сокрушительный удар по фашистским войскам в Европе.
В результате блестяще проведенной Берлинской операции советские солдаты нанесли сокрушительный удар по фашистским войскам в Европе.
Красная армия окружила и успешно ликвидировала самую крупную в истории войн вражескую группировку.
Красная армия окружила и успешно ликвидировала самую крупную в истории войн вражескую группировку.
Немецко-фашистские войска потеряли около 400 тысяч человек, примерно 480 тысяч солдат и офицеров сдались в плен. Потери советских войск составили 274 184 человека, из них 78 291 — безвозвратные.
Немецко-фашистские войска потеряли около 400 тысяч человек, примерно 480 тысяч солдат и офицеров сдались в плен. Потери советских войск составили 274 184 человека, из них 78 291 — безвозвратные.
На фото: жители Берлина возвращаются домой по заваленной обломками улице после окончания боев.
На фото: жители Берлина возвращаются домой по заваленной обломками улице после окончания боев.
В ночь на 9 мая в берлинском районе Карлсхорст был подписан Акт о капитуляции вооруженных сил фашистской Германии.
В ночь на 9 мая в берлинском районе Карлсхорст был подписан Акт о капитуляции вооруженных сил фашистской Германии.
На фото: Лидия Русланова выступает с концертом перед советскими воинами на ступенях Рейхстага 2 мая 1945 года.
На фото: Лидия Русланова выступает с концертом перед советскими воинами на ступенях Рейхстага 2 мая 1945 года.
За проявленные мужество и героизм 187 соединений и частей Советской армии удостоены почетного наименования "Берлинские".
Девятого июня 1945 года указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль "За взятие Берлина".
За проявленные мужество и героизм 187 соединений и частей Советской армии удостоены почетного наименования "Берлинские".
Девятого июня 1945 года указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль "За взятие Берлина".
На фото: советский солдат раздает хлеб женщинам — жительницам Берлина после окончания боев.
На фото: советский солдат раздает хлеб женщинам — жительницам Берлина после окончания боев.