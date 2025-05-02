https://ria.ru/20250502/volgograd-2014658983.html

В Волгограде машина влетела в подземный переход, один человек пострадал

В Волгограде машина влетела в подземный переход, один человек пострадал - РИА Новости, 02.05.2025

В Волгограде машина влетела в подземный переход, один человек пострадал

Машина влетела в ограждение подземного перехода в Волгограде, водитель госпитализирован, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области. РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T10:43:00+03:00

2025-05-02T10:43:00+03:00

2025-05-02T11:50:00+03:00

происшествия

волгоград

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 2 мая - РИА Новости. Машина влетела в ограждение подземного перехода в Волгограде, водитель госпитализирован, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что автомобиль ритуальной службы, перевозивший покойника, влетел в подземный переход в Волгограде. В пятницу ГУ МВД по Волгоградской области опубликовало в своем Telegram-канале канале видео ДТП в Дзержинском районе Волгограда, на котором видно, как УАЗ врезается в ограждение, из него вылетает тело. ДТП, по данным полиции, произошло в 5.47. "Водитель, управляя автомобилем "УАЗ", напротив дома 10 "б" по проспекту Жукова не справился с управлением и совершил наезд на ограждение подземного пешеходного перехода с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении полиции. Отмечается, что водитель госпитализирован.

https://ria.ru/20241210/volgograd-1988324918.html

волгоград

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, волгоград, волгоградская область