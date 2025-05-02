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В Волгограде машина влетела в подземный переход, один человек пострадал - РИА Новости, 02.05.2025
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10:43 02.05.2025 (обновлено: 11:50 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/volgograd-2014658983.html
В Волгограде машина влетела в подземный переход, один человек пострадал
В Волгограде машина влетела в подземный переход, один человек пострадал - РИА Новости, 02.05.2025
В Волгограде машина влетела в подземный переход, один человек пострадал
Машина влетела в ограждение подземного перехода в Волгограде, водитель госпитализирован, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T10:43:00+03:00
2025-05-02T11:50:00+03:00
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 2 мая - РИА Новости. Машина влетела в ограждение подземного перехода в Волгограде, водитель госпитализирован, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что автомобиль ритуальной службы, перевозивший покойника, влетел в подземный переход в Волгограде. В пятницу ГУ МВД по Волгоградской области опубликовало в своем Telegram-канале канале видео ДТП в Дзержинском районе Волгограда, на котором видно, как УАЗ врезается в ограждение, из него вылетает тело. ДТП, по данным полиции, произошло в 5.47. "Водитель, управляя автомобилем "УАЗ", напротив дома 10 "б" по проспекту Жукова не справился с управлением и совершил наезд на ограждение подземного пешеходного перехода с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении полиции. Отмечается, что водитель госпитализирован.
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происшествия, волгоград, волгоградская область
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область
В Волгограде машина влетела в подземный переход, один человек пострадал

В Волгограде УАЗ влетел в ограждение перехода и опрокинулся, пострадал водитель

© ГУ МВД России по Волгоградской областиМомент ДТП в Дзержинском районе Волгограда. Кадр видео
Момент ДТП в Дзержинском районе Волгограда. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© ГУ МВД России по Волгоградской области
Момент ДТП в Дзержинском районе Волгограда. Кадр видео
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ВОЛГОГРАД, 2 мая - РИА Новости. Машина влетела в ограждение подземного перехода в Волгограде, водитель госпитализирован, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что автомобиль ритуальной службы, перевозивший покойника, влетел в подземный переход в Волгограде.
В пятницу ГУ МВД по Волгоградской области опубликовало в своем Telegram-канале канале видео ДТП в Дзержинском районе Волгограда, на котором видно, как УАЗ врезается в ограждение, из него вылетает тело. ДТП, по данным полиции, произошло в 5.47.
"Водитель, управляя автомобилем "УАЗ", напротив дома 10 "б" по проспекту Жукова не справился с управлением и совершил наезд на ограждение подземного пешеходного перехода с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что водитель госпитализирован.
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