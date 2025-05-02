https://ria.ru/20250502/ukraina-2014713558.html

Сотрудники военкомата в Киеве привязывают мужчин, пишут СМИ

Сотрудники военкомата в Киеве привязывают мужчин, пишут СМИ - РИА Новости, 02.05.2025

Сотрудники военкомата в Киеве привязывают мужчин, пишут СМИ

В одном из военкоматов Киева сотрудники привязывают мобилизованных мужчин стяжками к кроватям, чтобы не допустить их побег, сообщает украинское издание... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T20:50:00+03:00

2025-05-02T20:50:00+03:00

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В одном из военкоматов Киева сотрудники привязывают мобилизованных мужчин стяжками к кроватям, чтобы не допустить их побег, сообщает украинское издание "Страна.ua". Депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, 27 апреля заявил, что уполномоченный Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ежемесячно получает до 9 тысяч жалоб от граждан Украины на насильственную мобилизацию. "В одном из киевских ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.) мужчин привязывают, чтобы не пытались убежать, сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. На сопровождающем публикацию фотографии, один из призывников сидит на кровати, при этом его руки зафиксированы с помощью пластиковых стяжек у каркаса двухъярусной кровати. Городской военкомат Киева позже в пятницу подтвердил, что мужчину действительно приковали стяжкой к кровати в распределительном центре. В военкомате утверждают, что к нему применили "средства сдерживания для обеспечения безопасности", поскольку он вел себя агрессивно. На мужчину составили протокол и направили в специализированное медучреждение для обследования.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250502/ukraina-2014704220.html

https://ria.ru/20250430/ukraina-2014431139.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины