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Сотрудники военкомата в Киеве привязывают мужчин, пишут СМИ - РИА Новости, 02.05.2025
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20:50 02.05.2025 (обновлено: 22:52 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/ukraina-2014713558.html
Сотрудники военкомата в Киеве привязывают мужчин, пишут СМИ
Сотрудники военкомата в Киеве привязывают мужчин, пишут СМИ - РИА Новости, 02.05.2025
Сотрудники военкомата в Киеве привязывают мужчин, пишут СМИ
В одном из военкоматов Киева сотрудники привязывают мобилизованных мужчин стяжками к кроватям, чтобы не допустить их побег, сообщает украинское издание... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T20:50:00+03:00
2025-05-02T22:52:00+03:00
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В одном из военкоматов Киева сотрудники привязывают мобилизованных мужчин стяжками к кроватям, чтобы не допустить их побег, сообщает украинское издание "Страна.ua". Депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, 27 апреля заявил, что уполномоченный Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ежемесячно получает до 9 тысяч жалоб от граждан Украины на насильственную мобилизацию. "В одном из киевских ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.) мужчин привязывают, чтобы не пытались убежать, сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. На сопровождающем публикацию фотографии, один из призывников сидит на кровати, при этом его руки зафиксированы с помощью пластиковых стяжек у каркаса двухъярусной кровати. Городской военкомат Киева позже в пятницу подтвердил, что мужчину действительно приковали стяжкой к кровати в распределительном центре. В военкомате утверждают, что к нему применили "средства сдерживания для обеспечения безопасности", поскольку он вел себя агрессивно. На мужчину составили протокол и направили в специализированное медучреждение для обследования.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250502/ukraina-2014704220.html
https://ria.ru/20250430/ukraina-2014431139.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Сотрудники военкомата в Киеве привязывают мужчин, пишут СМИ

Сотрудники ТЦК в Киеве привязывают мужчин к кроватям, чтобы не допустить побега

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В одном из военкоматов Киева сотрудники привязывают мобилизованных мужчин стяжками к кроватям, чтобы не допустить их побег, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, 27 апреля заявил, что уполномоченный Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ежемесячно получает до 9 тысяч жалоб от граждан Украины на насильственную мобилизацию.
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"В одном из киевских ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.) мужчин привязывают, чтобы не пытались убежать, сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
На сопровождающем публикацию фотографии, один из призывников сидит на кровати, при этом его руки зафиксированы с помощью пластиковых стяжек у каркаса двухъярусной кровати.
Городской военкомат Киева позже в пятницу подтвердил, что мужчину действительно приковали стяжкой к кровати в распределительном центре. В военкомате утверждают, что к нему применили "средства сдерживания для обеспечения безопасности", поскольку он вел себя агрессивно. На мужчину составили протокол и направили в специализированное медучреждение для обследования.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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