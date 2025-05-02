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Эксперт заявила о переходе Украины под внешний протекторат США - РИА Новости, 02.05.2025
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05:41 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/ukraina-2014640704.html
Эксперт заявила о переходе Украины под внешний протекторат США
Эксперт заявила о переходе Украины под внешний протекторат США - РИА Новости, 02.05.2025
Эксперт заявила о переходе Украины под внешний протекторат США
Сделкой по недрам США вводят де-юре полный внешний промышленный протекторат на Украине, заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T05:41:00+03:00
2025-05-02T05:41:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Сделкой по недрам США вводят де-юре полный внешний промышленный протекторат на Украине, заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. "Необходимо понимать, что сделкой по недрам США вводят де-юре полный внешний промышленный протекторат на Украине. Это означает, что Соединенные Штаты будут осуществлять полный внешний контроль над добычей всех украинских ископаемых, над всеми новыми разработками, проектами и экспортом этой продукции", - сказала Ковитиди. По ее словам, после установления на Украине внешнего промышленного протектората США закономерно введение внешнего политического управления под эгидой ООН и ряда других стран, а также проведение в стране демократических выборов. "Де-юре Украина независимое государство, а де-факто находится под внешним управлением США, Британии и ЕС. Затягивающий военный конфликт и вечно требующий денег (Владимир) Зеленский, срывая усилия Трампа по быстрому мирному урегулированию украинского конфликта, превратился в источник международных проблем и раздражения. Народу Украины столько горя еще никто не приносил", - сказала Ковитиди. По ее словам, в таких условиях, учитывая, что киевский режим непредсказуем и ненадежен, а сам Зеленский уже не в состоянии контролировать армию и государство, по Украине необходимо принять кардинальное решение. "Другого пути нет", - подчеркнула Ковитиди. Минфин США ранее заявил, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины. Вице-премьер Украины Юлия Свириденко сообщила, что соглашение между США и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем Киева. США смогут делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи Киеву, например системами ПВО, в рамках подписанного соглашения по минералам. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50.
https://ria.ru/20250502/ssha-2014632758.html
https://ria.ru/20250501/sdelka-2014625315.html
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украина, сша, киев, ольга ковитиди, совет федерации рф, оон, евросоюз
Украина, США, Киев, Ольга Ковитиди, Совет Федерации РФ, ООН, Евросоюз
Эксперт заявила о переходе Украины под внешний протекторат США

Экс-сенатор Ковитиди: Украина перешла под внешний протекторат США

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев, Украина. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Сделкой по недрам США вводят де-юре полный внешний промышленный протекторат на Украине, заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.
"Необходимо понимать, что сделкой по недрам США вводят де-юре полный внешний промышленный протекторат на Украине. Это означает, что Соединенные Штаты будут осуществлять полный внешний контроль над добычей всех украинских ископаемых, над всеми новыми разработками, проектами и экспортом этой продукции", - сказала Ковитиди.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
СМИ: США считают сделку с Киевом моделью для других соглашений
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По ее словам, после установления на Украине внешнего промышленного протектората США закономерно введение внешнего политического управления под эгидой ООН и ряда других стран, а также проведение в стране демократических выборов.
"Де-юре Украина независимое государство, а де-факто находится под внешним управлением США, Британии и ЕС. Затягивающий военный конфликт и вечно требующий денег (Владимир) Зеленский, срывая усилия Трампа по быстрому мирному урегулированию украинского конфликта, превратился в источник международных проблем и раздражения. Народу Украины столько горя еще никто не приносил", - сказала Ковитиди.
По ее словам, в таких условиях, учитывая, что киевский режим непредсказуем и ненадежен, а сам Зеленский уже не в состоянии контролировать армию и государство, по Украине необходимо принять кардинальное решение.
"Другого пути нет", - подчеркнула Ковитиди.
Минфин США ранее заявил, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины. Вице-премьер Украины Юлия Свириденко сообщила, что соглашение между США и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем Киева. США смогут делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи Киеву, например системами ПВО, в рамках подписанного соглашения по минералам. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50.
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