Эксперт заявила о переходе Украины под внешний протекторат США
Экс-сенатор Ковитиди: Украина перешла под внешний протекторат США
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев, Украина
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев, Украина. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Сделкой по недрам США вводят де-юре полный внешний промышленный протекторат на Украине, заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.
"Необходимо понимать, что сделкой по недрам США вводят де-юре полный внешний промышленный протекторат на Украине. Это означает, что Соединенные Штаты будут осуществлять полный внешний контроль над добычей всех украинских ископаемых, над всеми новыми разработками, проектами и экспортом этой продукции", - сказала Ковитиди.
По ее словам, после установления на Украине внешнего промышленного протектората США закономерно введение внешнего политического управления под эгидой ООН и ряда других стран, а также проведение в стране демократических выборов.
"Де-юре Украина независимое государство, а де-факто находится под внешним управлением США, Британии и ЕС. Затягивающий военный конфликт и вечно требующий денег (Владимир) Зеленский, срывая усилия Трампа по быстрому мирному урегулированию украинского конфликта, превратился в источник международных проблем и раздражения. Народу Украины столько горя еще никто не приносил", - сказала Ковитиди.
По ее словам, в таких условиях, учитывая, что киевский режим непредсказуем и ненадежен, а сам Зеленский уже не в состоянии контролировать армию и государство, по Украине необходимо принять кардинальное решение.
"Другого пути нет", - подчеркнула Ковитиди.
Минфин США ранее заявил, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины. Вице-премьер Украины Юлия Свириденко сообщила, что соглашение между США и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем Киева. США смогут делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи Киеву, например системами ПВО, в рамках подписанного соглашения по минералам. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50.