https://ria.ru/20250502/tatarstan-2014695076.html

В Казани может начать работу почетный консул султана Омана

В Казани может начать работу почетный консул султана Омана - РИА Новости, 02.05.2025

В Казани может начать работу почетный консул султана Омана

Татарстан и Оман планируют проработать вопросы назначения почетного консула султана Омана в Казани и открытия торгово-экономического офиса Татарстана в Маскате, РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T16:57:00+03:00

2025-05-02T16:57:00+03:00

2025-05-02T16:57:00+03:00

республика татарстан

оман

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рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 2 мая - РИА Новости. Татарстан и Оман планируют проработать вопросы назначения почетного консула султана Омана в Казани и открытия торгово-экономического офиса Татарстана в Маскате, сообщает пресс-служба главы российского региона. Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром иностранных дел Омана Бадром бин Хамадом аль-Бусади. Стороны отметили важность укрепления межрегиональных связей в рамках российско-оманских отношений. "Для того, чтобы развивать сотрудничество на постоянной основе, договорились проработать вопрос о назначении почетного консула султана Омана в Казани, а также открытии торгово-экономического офиса Республики Татарстан в Маскате", - говорится в сообщении. Отмечается, что входе беседы была достигнута договоренность об участии делегации Омана в международном экономическом форуме KazanForum, который пройдет в Казани с 13 по 18 мая. Кроме того, стороны отметили важность обмена бизнес-миссиями, что помогло бы найти новых партнеров, заключить соглашения и реализовать совместные проекты. Ранее глава республики принимал участие в расширенной встрече президента России Владимира Путина и Султана Омана Хейсам Бен Тарек Аль Саида. Минниханов по поручению президента РФ возглавляет группу стратегического видения "Россия - исламский мир". Активное участие в работе группы принимает представитель Омана - председатель высшего центра культуры и науки Султана Кабуса Хабиб аль-Риями.

https://ria.ru/20250422/oman-2012736078.html

https://ria.ru/20250421/minullina-2012543031.html

оман

казань

россия

республика татарстан (татарстан)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

оман, казань, россия, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)