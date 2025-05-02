В Казани может начать работу почетный консул султана Омана
Татарстан и Оман проработают вопрос назначения почетного консула в Казани
Вид на Казань. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 2 мая - РИА Новости. Татарстан и Оман планируют проработать вопросы назначения почетного консула султана Омана в Казани и открытия торгово-экономического офиса Татарстана в Маскате, сообщает пресс-служба главы российского региона.
Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром иностранных дел Омана Бадром бин Хамадом аль-Бусади. Стороны отметили важность укрепления межрегиональных связей в рамках российско-оманских отношений.
"Для того, чтобы развивать сотрудничество на постоянной основе, договорились проработать вопрос о назначении почетного консула султана Омана в Казани, а также открытии торгово-экономического офиса Республики Татарстан в Маскате", - говорится в сообщении.
Отмечается, что входе беседы была достигнута договоренность об участии делегации Омана в международном экономическом форуме KazanForum, который пройдет в Казани с 13 по 18 мая. Кроме того, стороны отметили важность обмена бизнес-миссиями, что помогло бы найти новых партнеров, заключить соглашения и реализовать совместные проекты.
Ранее глава республики принимал участие в расширенной встрече президента России Владимира Путина и Султана Омана Хейсам Бен Тарек Аль Саида.
Минниханов по поручению президента РФ возглавляет группу стратегического видения "Россия - исламский мир". Активное участие в работе группы принимает представитель Омана - председатель высшего центра культуры и науки Султана Кабуса Хабиб аль-Риями.