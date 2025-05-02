Рейтинг@Mail.ru
Банкам запретили вводить новые комиссии по кредитным картам - РИА Новости, 02.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:01 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/sud-2014635278.html
Банкам запретили вводить новые комиссии по кредитным картам
Банкам запретили вводить новые комиссии по кредитным картам - РИА Новости, 02.05.2025
Банкам запретили вводить новые комиссии по кредитным картам
Верховный суд РФ запретил банкам в одностороннем порядке вводить новые комиссии по кредитным картам, сказано в определении судебной коллегии по гражданским... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T03:01:00+03:00
2025-05-02T03:01:00+03:00
экономика
санкт-петербург
россия
альфа-банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Верховный суд РФ запретил банкам в одностороннем порядке вводить новые комиссии по кредитным картам, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам, с которым ознакомилось РИА Новости. Суд рассмотрел жалобу жителя Санкт-Петербурга. В 2022 году он оформил кредитную карту в "Альфа-банке", по условиям договора он мог беспроцентно снимать с нее ежемесячно наличными до 50 тысяч рублей. Однако уже через месяц банк ввел комиссию - 5,9% от суммы плюс 900 рублей. На претензию заемщика он ответил, что договором было предусмотрено право банка вносить изменения в условия договора и в тарифы в одностороннем порядке. Суды трех инстанций встали на сторону банка. Не согласился с этим только Верховный суд РФ. "Ни Законом о банках и банковской деятельности, ни Законом о потребительском кредите не предусмотрено право банка в одностороннем порядке изменять условия договора и устанавливать иные размеры комиссий или новые комиссии, поскольку такие изменения влекут за собой увеличение размера денежного обязательства заемщика по договору потребительского кредита (займа)", - сказано в определении. Суд назвал "ничтожным" решение о вводе комиссии за снятие наличных и направил дело на пересмотр, указав судам учесть изложенные в определении замечания.
https://ria.ru/20250428/blokirovka-2013640607.html
https://ria.ru/20250423/banki-2012932537.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_5:0:512:380_1920x0_80_0_0_d4bc1f8db0acff09b2ae6247ac7d890e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, санкт-петербург, россия, альфа-банк
Экономика, Санкт-Петербург, Россия, Альфа-банк
Банкам запретили вводить новые комиссии по кредитным картам

Верховный суд запретил банкам вводить новые комиссии по кредитным картам

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Верховный суд РФ запретил банкам в одностороннем порядке вводить новые комиссии по кредитным картам, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам, с которым ознакомилось РИА Новости.
Суд рассмотрел жалобу жителя Санкт-Петербурга. В 2022 году он оформил кредитную карту в "Альфа-банке", по условиям договора он мог беспроцентно снимать с нее ежемесячно наличными до 50 тысяч рублей. Однако уже через месяц банк ввел комиссию - 5,9% от суммы плюс 900 рублей. На претензию заемщика он ответил, что договором было предусмотрено право банка вносить изменения в условия договора и в тарифы в одностороннем порядке.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Финансист объяснила принцип блокировки кредитных карт россиян
28 апреля, 03:15
Суды трех инстанций встали на сторону банка. Не согласился с этим только Верховный суд РФ.
"Ни Законом о банках и банковской деятельности, ни Законом о потребительском кредите не предусмотрено право банка в одностороннем порядке изменять условия договора и устанавливать иные размеры комиссий или новые комиссии, поскольку такие изменения влекут за собой увеличение размера денежного обязательства заемщика по договору потребительского кредита (займа)", - сказано в определении.
Суд назвал "ничтожным" решение о вводе комиссии за снятие наличных и направил дело на пересмотр, указав судам учесть изложенные в определении замечания.
Банковские карты - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Россиянам рассказали о мерах банков против нежелающих платить проценты
23 апреля, 12:45
 
ЭкономикаСанкт-ПетербургРоссияАльфа-банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала