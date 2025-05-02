https://ria.ru/20250502/sud-2014635278.html
Банкам запретили вводить новые комиссии по кредитным картам
Банкам запретили вводить новые комиссии по кредитным картам - РИА Новости, 02.05.2025
Банкам запретили вводить новые комиссии по кредитным картам
Верховный суд РФ запретил банкам в одностороннем порядке вводить новые комиссии по кредитным картам, сказано в определении судебной коллегии по гражданским... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T03:01:00+03:00
2025-05-02T03:01:00+03:00
2025-05-02T03:01:00+03:00
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Верховный суд РФ запретил банкам в одностороннем порядке вводить новые комиссии по кредитным картам, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам, с которым ознакомилось РИА Новости. Суд рассмотрел жалобу жителя Санкт-Петербурга. В 2022 году он оформил кредитную карту в "Альфа-банке", по условиям договора он мог беспроцентно снимать с нее ежемесячно наличными до 50 тысяч рублей. Однако уже через месяц банк ввел комиссию - 5,9% от суммы плюс 900 рублей. На претензию заемщика он ответил, что договором было предусмотрено право банка вносить изменения в условия договора и в тарифы в одностороннем порядке. Суды трех инстанций встали на сторону банка. Не согласился с этим только Верховный суд РФ. "Ни Законом о банках и банковской деятельности, ни Законом о потребительском кредите не предусмотрено право банка в одностороннем порядке изменять условия договора и устанавливать иные размеры комиссий или новые комиссии, поскольку такие изменения влекут за собой увеличение размера денежного обязательства заемщика по договору потребительского кредита (займа)", - сказано в определении. Суд назвал "ничтожным" решение о вводе комиссии за снятие наличных и направил дело на пересмотр, указав судам учесть изложенные в определении замечания.
https://ria.ru/20250428/blokirovka-2013640607.html
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экономика, санкт-петербург, россия, альфа-банк
Экономика, Санкт-Петербург, Россия, Альфа-банк
Банкам запретили вводить новые комиссии по кредитным картам
Верховный суд запретил банкам вводить новые комиссии по кредитным картам