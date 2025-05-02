https://ria.ru/20250502/stambul-2014721953.html

Суд в Стамбуле освободил более 370 задержанных участников акций

Суд в Стамбуле освободил более 370 задержанных участников акций - РИА Новости, 02.05.2025

Суд в Стамбуле освободил более 370 задержанных участников акций

Суд постановил освободить 374 человека из 418 задержанных участников незаконных демонстраций 1 мая в Стамбуле, сообщает управление полиции города. РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T23:46:00+03:00

2025-05-02T23:46:00+03:00

2025-05-02T23:46:00+03:00

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СТАМБУЛ, 2 мая - РИА Новости. Суд постановил освободить 374 человека из 418 задержанных участников незаконных демонстраций 1 мая в Стамбуле, сообщает управление полиции города. Масштабные перекрытия дорог и ключевых трасс были введены в центре Стамбула в четверг ввиду незаконных демонстраций, не работали более 15 станций метро, а также другого общественного транспорта. "Триста семьдесят четыре из 418 задержанных в Стамбуле отпущены на свободу после дачи показаний", - сообщило агентство ANKA со ссылкой на управление. Остальные задержанные отпущены на свободу под подписку о невыезде. Также суд арестовал шестерых из 76 задержанных ранее за призывы к незаконным акциям в Стамбуле 1 мая. Профсоюзы провели 1 мая разрешенные властями демонстрации в районах Кадыкёй и Картал в азиатской части Стамбула, но оппозиционно настроенные группы попытались прорваться в центр города. Согласно подсчетам властей, в санкционированных акциях приняли участие около 65 тысяч граждан, которые мирно разошлись. Безопасность в городе в четверг обеспечили более 52 тысяч полицейских, отметили власти. Демонстрации на площади Таксим в центре Стамбула запрещены не первый год, глава МВД Турции Али Ерликая в 2024 году отмечал, что призывы устроить акцию на Таксиме поступают от "террористов". Адвокаты отстраненного от должности мэра Стамбула Экрема Имамоглу 7 апреля подали апелляцию на его арест, суд ее отклонил. Член CHP Имамоглу возглавлял мэрию мегаполиса с 2019 года, в 2024 году он был переизбран на этот пост с отрывом в почти 12% от конкурента от правящей партии. С 23 марта арестованный мэр находится под стражей в тюрьме в стамбульском пригороде Силиври по обвинению в коррупции, прошение прокуратуры об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на фоне акций протеста в стране ранее призвал оппозицию "не играть на нервах" турецкого народа.

https://ria.ru/20250501/turtsija-2014569313.html

https://ria.ru/20250324/stambul-2007068169.html

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Дарья Буймова

в мире, стамбул, турция, экрем имамоглу, реджеп тайип эрдоган