https://ria.ru/20250502/ran-2014645663.html
В РАН заявили о необходимости обновить русскоязычный "Атлас мира"
В РАН заявили о необходимости обновить русскоязычный "Атлас мира" - РИА Новости, 02.05.2025
В РАН заявили о необходимости обновить русскоязычный "Атлас мира"
Русскоязычный "Атлас мира" нуждается в обновлении, эта необходимость давно ощущается, поскольку с момента выхода последнего обновления прошло уже более 25 лет,... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T07:57:00+03:00
2025-05-02T07:57:00+03:00
2025-05-02T07:57:00+03:00
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технологии
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Русскоязычный "Атлас мира" нуждается в обновлении, эта необходимость давно ощущается, поскольку с момента выхода последнего обновления прошло уже более 25 лет, рассказал РИА Новости ученый секретарь отдела картографии и дистанционного зондирования Земли Института географии РАН Александр Хропов. "После появления третьего издания "Атласа мира" прошло уже более четверти века, и необходимость подготовки нового обновлённого издания такого же фундаментального научно-справочного большого русскоязычного атласа остро ощущается уже давно", - рассказал агентству Хропов. Он отметил, что неизвестно, есть ли сейчас какие-либо планы в Институте географии РАН по созданию обновленного издания "Атласа мира". Первое издание большого фундаментального научно-справочного "Атласа мира" было осуществлено по постановлению совета министров СССР в 1954 году. Это произведение, содержащее 282 страницы карт большого формата, на которых достаточно подробно были отображены территории всех стран мира, было выпущено главным управлением геодезии и картографии МВД СССР. Второе издание "Атласа мира", посвященное пятидесятилетию Великой Октябрьской социалистической революции, было выпущено главным управлением геодезии и картографии при совете министров СССР в 1967 году. Одновременно с атласом на русском языке вышла в свет его англоязычная версия - The World Atlas. Третье издание "Атласа мира", существенно переработанное и дополненное, было выпущено Федеральной службой геодезии и картографии России (Роскартография) в 1999 году. С этим изданием также вышла и его англоязычная версия. Большой "Атлас мира", вышедший в 2002 году, – это стереотипное переиздание атласа 1999 года. В каком именно году были начаты работы по подготовке третьего издания "Атласа мира" и, соответственно, сколько на это ушло лет – неизвестно, но нетрудно подсчитать, что третье издание вышло в свет спустя 32 года после второго.
https://ria.ru/20250421/vetnam-2012436759.html
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технологии, ссср, российская академия наук
Наука, Технологии, СССР, Российская академия наук
В РАН заявили о необходимости обновить русскоязычный "Атлас мира"
Секретарь Хропов: необходимо обновить русскоязычный "Атлас мира"
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Русскоязычный "Атлас мира" нуждается в обновлении, эта необходимость давно ощущается, поскольку с момента выхода последнего обновления прошло уже более 25 лет, рассказал РИА Новости ученый секретарь отдела картографии и дистанционного зондирования Земли Института географии РАН Александр Хропов.
"После появления третьего издания "Атласа мира" прошло уже более четверти века, и необходимость подготовки нового обновлённого издания такого же фундаментального научно-справочного большого русскоязычного атласа остро ощущается уже давно", - рассказал агентству Хропов.
Он отметил, что неизвестно, есть ли сейчас какие-либо планы в Институте географии РАН
по созданию обновленного издания "Атласа мира".
Первое издание большого фундаментального научно-справочного "Атласа мира" было осуществлено по постановлению совета министров СССР
в 1954 году. Это произведение, содержащее 282 страницы карт большого формата, на которых достаточно подробно были отображены территории всех стран мира, было выпущено главным управлением геодезии и картографии МВД СССР.
Второе издание "Атласа мира", посвященное пятидесятилетию Великой Октябрьской социалистической революции, было выпущено главным управлением геодезии и картографии при совете министров СССР в 1967 году. Одновременно с атласом на русском языке вышла в свет его англоязычная версия - The World Atlas.
Третье издание "Атласа мира", существенно переработанное и дополненное, было выпущено Федеральной службой геодезии и картографии России (Роскартография) в 1999 году. С этим изданием также вышла и его англоязычная версия. Большой "Атлас мира", вышедший в 2002 году, – это стереотипное переиздание атласа 1999 года. В каком именно году были начаты работы по подготовке третьего издания "Атласа мира" и, соответственно, сколько на это ушло лет – неизвестно, но нетрудно подсчитать, что третье издание вышло в свет спустя 32 года после второго.