https://ria.ru/20250502/ran-2014645663.html

В РАН заявили о необходимости обновить русскоязычный "Атлас мира"

В РАН заявили о необходимости обновить русскоязычный "Атлас мира" - РИА Новости, 02.05.2025

В РАН заявили о необходимости обновить русскоязычный "Атлас мира"

Русскоязычный "Атлас мира" нуждается в обновлении, эта необходимость давно ощущается, поскольку с момента выхода последнего обновления прошло уже более 25 лет,... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T07:57:00+03:00

2025-05-02T07:57:00+03:00

2025-05-02T07:57:00+03:00

наука

технологии

ссср

российская академия наук

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Русскоязычный "Атлас мира" нуждается в обновлении, эта необходимость давно ощущается, поскольку с момента выхода последнего обновления прошло уже более 25 лет, рассказал РИА Новости ученый секретарь отдела картографии и дистанционного зондирования Земли Института географии РАН Александр Хропов. "После появления третьего издания "Атласа мира" прошло уже более четверти века, и необходимость подготовки нового обновлённого издания такого же фундаментального научно-справочного большого русскоязычного атласа остро ощущается уже давно", - рассказал агентству Хропов. Он отметил, что неизвестно, есть ли сейчас какие-либо планы в Институте географии РАН по созданию обновленного издания "Атласа мира". Первое издание большого фундаментального научно-справочного "Атласа мира" было осуществлено по постановлению совета министров СССР в 1954 году. Это произведение, содержащее 282 страницы карт большого формата, на которых достаточно подробно были отображены территории всех стран мира, было выпущено главным управлением геодезии и картографии МВД СССР. Второе издание "Атласа мира", посвященное пятидесятилетию Великой Октябрьской социалистической революции, было выпущено главным управлением геодезии и картографии при совете министров СССР в 1967 году. Одновременно с атласом на русском языке вышла в свет его англоязычная версия - The World Atlas. Третье издание "Атласа мира", существенно переработанное и дополненное, было выпущено Федеральной службой геодезии и картографии России (Роскартография) в 1999 году. С этим изданием также вышла и его англоязычная версия. Большой "Атлас мира", вышедший в 2002 году, – это стереотипное переиздание атласа 1999 года. В каком именно году были начаты работы по подготовке третьего издания "Атласа мира" и, соответственно, сколько на это ушло лет – неизвестно, но нетрудно подсчитать, что третье издание вышло в свет спустя 32 года после второго.

https://ria.ru/20250421/vetnam-2012436759.html

https://ria.ru/20250412/sputnik-2010943149.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, ссср, российская академия наук