https://ria.ru/20250502/putin-2014681724.html
Путин рассказал, что в его квартире в Кремле бывал Клинтон
Путин рассказал, что в его квартире в Кремле бывал Клинтон - РИА Новости, 02.05.2025
Путин рассказал, что в его квартире в Кремле бывал Клинтон
Президент России Владимир Путин рассказал, что в его квартире в Кремле, куда он приглашал председателя КНР Си Цзиньпина, бывал и экс-президент США Билл Клинтон. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T14:48:00+03:00
2025-05-02T14:48:00+03:00
2025-05-02T14:53:00+03:00
китай
россия
сша
владимир путин
си цзиньпин
билл клинтон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014681918_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0af7cdf7eee971c4a270b7e2f8035b7c.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что в его квартире в Кремле, куда он приглашал председателя КНР Си Цзиньпина, бывал и экс-президент США Билл Клинтон. Кадры вошли в новый документальный фильм о главе государства, который будет показан на телеканале "Россия 1" 4 мая. Президент показал авторам картины свою квартиру, в том числе комнату, где в 2023 году у камина за чаем разговаривал с лидером КНР Си Цзиньпином. "Но здесь у меня и Клинтон был", - отметил Путин в беседе с журналистом "России 1" Павлом Зарубиным. "То есть такой был уровень отношений, да?" - уточнил журналист. "Ну да", - ответил президент.
https://ria.ru/20250501/putin-2014573112.html
китай
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014681918_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6bd8ef6f8d2335f8d203e1fd3867cd1d.jpg
В гостях у Путина
В гостях у Путина
2025-05-02T14:48
true
PT1M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, сша, владимир путин, си цзиньпин, билл клинтон
Китай, Россия, США, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Билл Клинтон
Путин рассказал, что в его квартире в Кремле бывал Клинтон
Путин: в квартире в Кремле, куда приглашал Си Цзиньпина, бывал и Клинтон