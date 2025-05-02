https://ria.ru/20250502/putin-2014681724.html

Путин рассказал, что в его квартире в Кремле бывал Клинтон

Путин рассказал, что в его квартире в Кремле бывал Клинтон - РИА Новости, 02.05.2025

Путин рассказал, что в его квартире в Кремле бывал Клинтон

Президент России Владимир Путин рассказал, что в его квартире в Кремле, куда он приглашал председателя КНР Си Цзиньпина, бывал и экс-президент США Билл Клинтон. РИА Новости, 02.05.2025

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2025-05-02T14:48:00+03:00

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китай

россия

сша

владимир путин

си цзиньпин

билл клинтон

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что в его квартире в Кремле, куда он приглашал председателя КНР Си Цзиньпина, бывал и экс-президент США Билл Клинтон. Кадры вошли в новый документальный фильм о главе государства, который будет показан на телеканале "Россия 1" 4 мая. Президент показал авторам картины свою квартиру, в том числе комнату, где в 2023 году у камина за чаем разговаривал с лидером КНР Си Цзиньпином. "Но здесь у меня и Клинтон был", - отметил Путин в беседе с журналистом "России 1" Павлом Зарубиным. "То есть такой был уровень отношений, да?" - уточнил журналист. "Ну да", - ответил президент.

https://ria.ru/20250501/putin-2014573112.html

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китай, россия, сша, владимир путин, си цзиньпин, билл клинтон