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Пожар в здании Дагпотребсоюза потушили - РИА Новости, 02.05.2025
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19:34 02.05.2025
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Пожар в здании Дагпотребсоюза потушили
Пожар в здании Дагпотребсоюза потушили - РИА Новости, 02.05.2025
Пожар в здании Дагпотребсоюза потушили
Пожар в здании Дагпотребсоюза в Махачкале полностью потушен, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T19:34:00+03:00
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происшествия
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
россия
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МАХАЧКАЛА, 2 мая - РИА Новости. Пожар в здании Дагпотребсоюза в Махачкале полностью потушен, сообщает ГУ МЧС по региону. В пятницу в Махачкале загорелась кровля четырехэтажного здания Дагестанского союза потребительских обществ. В МЧС сообщали, чти пожар локализован на площади 300 квадратных метров, жертв и пострадавших нет. "Пожар полностью потушен", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан, россия
Происшествия, Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Дагестан, Россия
Пожар в здании Дагпотребсоюза потушили

МЧС: пожар в здании Дагпотребсоюза в Махачкале полностью потушили

© Фото : ГУ МЧС России по Республике ДагестанЛиквидация пожара в здании Дагпотребсоюза в Махачкале
Ликвидация пожара в здании Дагпотребсоюза в Махачкале - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Дагестан
Ликвидация пожара в здании Дагпотребсоюза в Махачкале
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МАХАЧКАЛА, 2 мая - РИА Новости. Пожар в здании Дагпотребсоюза в Махачкале полностью потушен, сообщает ГУ МЧС по региону.
В пятницу в Махачкале загорелась кровля четырехэтажного здания Дагестанского союза потребительских обществ. В МЧС сообщали, чти пожар локализован на площади 300 квадратных метров, жертв и пострадавших нет.
"Пожар полностью потушен", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ликвидация возгорания на крыше многоквартирного дома в Махачкале. 2 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Прокуратура назвала причину пожара в жилом доме в Махачкале
2 апреля, 14:30
 
ПроисшествияМахачкалаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика ДагестанРоссия
 
 
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