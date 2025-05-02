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Пожар в здании Дагпотребсоюза потушили
Пожар в здании Дагпотребсоюза потушили - РИА Новости, 02.05.2025
Пожар в здании Дагпотребсоюза потушили
Пожар в здании Дагпотребсоюза в Махачкале полностью потушен, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T19:34:00+03:00
2025-05-02T19:34:00+03:00
2025-05-02T19:34:00+03:00
происшествия
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 2 мая - РИА Новости. Пожар в здании Дагпотребсоюза в Махачкале полностью потушен, сообщает ГУ МЧС по региону. В пятницу в Махачкале загорелась кровля четырехэтажного здания Дагестанского союза потребительских обществ. В МЧС сообщали, чти пожар локализован на площади 300 квадратных метров, жертв и пострадавших нет. "Пожар полностью потушен", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан, россия
Происшествия, Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Дагестан, Россия
Пожар в здании Дагпотребсоюза потушили
МЧС: пожар в здании Дагпотребсоюза в Махачкале полностью потушили