https://ria.ru/20250502/pobeda-2014717888.html

Российско-армянский союз молодежи запускает проект "80 огней Победы"

Российско-армянский союз молодежи запускает проект "80 огней Победы" - РИА Новости, 02.05.2025

Российско-армянский союз молодежи запускает проект "80 огней Победы"

Российско-армянский союз молодежи запускает к юбилею Победы в Великой Отечественной войне международный проект "80 огней Победы", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T22:16:00+03:00

2025-05-02T22:16:00+03:00

2025-05-02T22:16:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

ереван

санкт-петербург

армения

евразийский экономический союз

снг

80-летие победы в великой отечественной войне

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ЕРЕВАН, 2 мая - РИА Новости. Российско-армянский союз молодежи запускает к юбилею Победы в Великой Отечественной войне международный проект "80 огней Победы", сообщили РИА Новости в организации. "По инициативе Российско-армянского союза молодежи совместно с Евразийской молодежной ассамблеей и в партнерстве с рядом ключевых молодежных организаций и иных структур запускается международный проект "80 огней Победы", приуроченный к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Проект направлен на сохранение памяти о погибших воинах, вкладе армянского и других народов в Великую Победу", - говорится в сообщении. Отмечается, что акции будут организованы в городах, выразивших желание принять участие в проекте силами местных муниципалитетов и/или молодежных, студенческих организаций, а также иных заинтересованных сторон. Участники из всех городов будут снимать видеоролики, на котором группа молодых людей будет держать плакаты, флаги инициаторов акции. На плакате должен быть ответ на вопрос: "Что нам дала Победа?" или "Что для нас означает Победа?", а также соответствующие хэштеги. По желанию участники могут воссоздать Красную звезду. Планируется также зажжение к вечеру свечей с надписью "80 огней Победы". По замыслу организаторов, проект будет длиться в течение всего юбилейного года, побуждая молодежь продолжать посещать мемориалы и участвовать в мероприятиях, связанных с сохранением памяти о Великой Победе, а в конце года видеоматериалы флешмобов и акций в различных городах будут собраны в фильм, который расскажет о проведении акции и отношении молодежи к сохранению памяти. "Армянская молодежь помнит и чтит всех своих героев, гордится их подвигами и не даст угаснуть исторической памяти. Почти 600 тысяч армян участвовало в Великой Отечественной войне, домой, к сожалению, не вернулась половина. Проект даст новый импульс патриотическому воспитанию современной молодежи, которая, уверены, пронесет наследие Победы сквозь века и проложит путь к новым победам", - заявил координатор проекта, руководитель Евразийской молодежной ассамблеи в Армении и сопредседатель Российско-армянского союза молодежи Рафаел Погосян. В организации отметили, что проект имеет особое значение в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "80 огней Победы" — это не только дань уважения тем, кто защищал нашу общую родину, но и возможность для молодежи глубже понять свою историю и культуру. Важно, чтобы новое поколение знало о подвигах своих предков и гордилось ими. Патриотизм и уважение к истории — это те ценности, которые помогут строить будущее, опираясь на уроки прошлого", - отмечается в сообщении. По словам одного из сопредседателей Российско-армянского союза молодежи Артура Мовсисяна, в мире, где дезинформация и пропаганда стали обычным явлением, важно инициировать такие проекты, чтобы привлечь внимание общественности и вовлечь молодежь. Миссия проекта "80 огней Победы" - охватить 80 городов из стран ЕАЭС, СНГ и постсоветского пространства и не только, участвовавших напрямую или косвенно в Великой Отечественной войне. "Международный проект объединит молодых людей из разных стран, которые понимают важность и ценность Победы и хотят выразить свою благодарность, а также станет новым драйвером развития двустороннего и многостороннего межрегионального и молодежного сотрудничества, - отметил координатор проекта Погосян. К международному проекту может присоединиться каждый: молодежь из стран ЕАЭС и постсоветского пространства и не только, государственные и муниципальные структуры, иные заинтересованные лица и структуры. Намечается, что старт международного проекта будет дан в Ереване и Санкт-Петербурге, и будет приурочен также к 28-летию побратимства и установлению дружественных связей между Ереваном и Санкт-Петербургом. Проект запускается в рамках серии ежегодных культурно-массовых мероприятий Российско-армянского союза молодежи и Евразийской молодежной Ассамблеи, посвященных в борьбе с фальсификацией исторических событий, патриотическому воспитанию, диалогу культур и укреплению исторической памяти и станет частью памятных мероприятий, приуроченных к 80-ой годовщине Победы советских войск в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

https://ria.ru/20250423/erevan-2013045039.html

https://ria.ru/20250426/armeniya-2013589184.html

https://ria.ru/20250411/armeniya-2010813834.html

ереван

санкт-петербург

армения

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ереван, санкт-петербург, армения, евразийский экономический союз, снг, 80-летие победы в великой отечественной войне