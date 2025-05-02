В Израиле проходит крупнейший в регионе автомотопробег в честь Дня Победы
Автомотопробег "Победа" проходит в Израиле в преддверии 80-летия Победы
Израильский флаг. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мая - РИА Новости. Крупнейший на Ближнем Востоке автомотопробег проходит в пятницу в Израиле в преддверии 80-летия Великой Победы - колонна из десятков автомобилей и мотоциклов движется из Метулы на севере Израиля до Эйлата на юге страны, передает корреспондент РИА Новости, которому довелось проехать часть пути вместе с участниками.
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"Это десятый и юбилейный для нас автомотопробег "Победа", который совпал в этом году с юбилеем Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Основная наша цель - это почтить память наших дедушек и бабушек, и рассказать нашим детям и внукам о том, какой подвиг совершили 80 лет назад простые советские мальчишки и девчонки, которые не побоялись расстаться с жизнью, чтобы освободить нашу родину," - рассказал РИА Новости cоорганизатор пробега, глава мотоклуба "Небесные тихоходы" Вахтанг Цинцадзе на одной из остановок колонны к северу от Тель-Авива в центральной части Израиля.
Цинцадзе напомнил, что в 2017 году Израиль узаконил 9 мая как государственный праздник День Победы.
Пробег стартовал рано утром из самого северного израильского города Метула. К вечеру колонна должна добраться до самой южной точки Израиля в городе Эйлат на побережье Красного моря. На пути автопробега в разных городах делаются остановки, где к колонне присоединяются новые участники.
Первый мотопробег в честь Дня Победы через весь Израиль состоялся в 2016 году. Тогда в нем приняли участие 10 человек на мотоциклах с флагами и символикой Победы. С каждым годом автомотопробег привлекал все больше участников, став в итоге крупнейшим подобным мероприятием на Ближнем Востоке как по числу участников, так и по протяженности маршрута, который составляет более 500 километров.
С момента включения 9 мая Израилем в реестр государственных праздников в стране традиционно проходят парады ветеранов, шествия "Бессмертного полка" и другие массовые мероприятия с возложением цветов к многочисленным расположенным в Израиле памятникам и стелам, посвящённым воинам Красной Армии.