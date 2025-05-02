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В Израиле проходит крупнейший в регионе автомотопробег в честь Дня Победы - РИА Новости, 02.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:37 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/pobeda-2014647727.html
В Израиле проходит крупнейший в регионе автомотопробег в честь Дня Победы
В Израиле проходит крупнейший в регионе автомотопробег в честь Дня Победы - РИА Новости, 02.05.2025
В Израиле проходит крупнейший в регионе автомотопробег в честь Дня Победы
Крупнейший на Ближнем Востоке автомотопробег проходит в пятницу в Израиле в преддверии 80-летия Великой Победы - колонна из десятков автомобилей и мотоциклов... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T08:37:00+03:00
2025-05-02T08:37:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
израиль
россия
тель-авив
80-летие победы в великой отечественной войне
великая отечественная война (1941-1945)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мая - РИА Новости. Крупнейший на Ближнем Востоке автомотопробег проходит в пятницу в Израиле в преддверии 80-летия Великой Победы - колонна из десятков автомобилей и мотоциклов движется из Метулы на севере Израиля до Эйлата на юге страны, передает корреспондент РИА Новости, которому довелось проехать часть пути вместе с участниками. Автомобили и мотоциклы в колонне украшены знаменами Победы, георгиевскими лентами, фотографиями воевавших родственников, флагами России и Израиля. Некоторые участники одеты в форму солдат Красной Армии, что придает акции особенный символизм. "Это десятый и юбилейный для нас автомотопробег "Победа", который совпал в этом году с юбилеем Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Основная наша цель - это почтить память наших дедушек и бабушек, и рассказать нашим детям и внукам о том, какой подвиг совершили 80 лет назад простые советские мальчишки и девчонки, которые не побоялись расстаться с жизнью, чтобы освободить нашу родину," - рассказал РИА Новости cоорганизатор пробега, глава мотоклуба "Небесные тихоходы" Вахтанг Цинцадзе на одной из остановок колонны к северу от Тель-Авива в центральной части Израиля. Цинцадзе напомнил, что в 2017 году Израиль узаконил 9 мая как государственный праздник День Победы. Пробег стартовал рано утром из самого северного израильского города Метула. К вечеру колонна должна добраться до самой южной точки Израиля в городе Эйлат на побережье Красного моря. На пути автопробега в разных городах делаются остановки, где к колонне присоединяются новые участники. Первый мотопробег в честь Дня Победы через весь Израиль состоялся в 2016 году. Тогда в нем приняли участие 10 человек на мотоциклах с флагами и символикой Победы. С каждым годом автомотопробег привлекал все больше участников, став в итоге крупнейшим подобным мероприятием на Ближнем Востоке как по числу участников, так и по протяженности маршрута, который составляет более 500 километров. С момента включения 9 мая Израилем в реестр государственных праздников в стране традиционно проходят парады ветеранов, шествия "Бессмертного полка" и другие массовые мероприятия с возложением цветов к многочисленным расположенным в Израиле памятникам и стелам, посвящённым воинам Красной Армии.
https://ria.ru/20250208/izrail-1998121521.html
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в мире, израиль, россия, тель-авив, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Израиль, Россия, Тель-Авив, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Великая Отечественная война (1941-1945), Вторая мировая война (1939-1945)
В Израиле проходит крупнейший в регионе автомотопробег в честь Дня Победы

Автомотопробег "Победа" проходит в Израиле в преддверии 80-летия Победы

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкИзраильский флаг
Израильский флаг - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мая - РИА Новости. Крупнейший на Ближнем Востоке автомотопробег проходит в пятницу в Израиле в преддверии 80-летия Великой Победы - колонна из десятков автомобилей и мотоциклов движется из Метулы на севере Израиля до Эйлата на юге страны, передает корреспондент РИА Новости, которому довелось проехать часть пути вместе с участниками.
Автомобили и мотоциклы в колонне украшены знаменами Победы, георгиевскими лентами, фотографиями воевавших родственников, флагами России и Израиля. Некоторые участники одеты в форму солдат Красной Армии, что придает акции особенный символизм.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Израиль готовится достойно отметить 80-ю годовщину Победы
8 февраля, 10:58
"Это десятый и юбилейный для нас автомотопробег "Победа", который совпал в этом году с юбилеем Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Основная наша цель - это почтить память наших дедушек и бабушек, и рассказать нашим детям и внукам о том, какой подвиг совершили 80 лет назад простые советские мальчишки и девчонки, которые не побоялись расстаться с жизнью, чтобы освободить нашу родину," - рассказал РИА Новости cоорганизатор пробега, глава мотоклуба "Небесные тихоходы" Вахтанг Цинцадзе на одной из остановок колонны к северу от Тель-Авива в центральной части Израиля.
Цинцадзе напомнил, что в 2017 году Израиль узаконил 9 мая как государственный праздник День Победы.
Пробег стартовал рано утром из самого северного израильского города Метула. К вечеру колонна должна добраться до самой южной точки Израиля в городе Эйлат на побережье Красного моря. На пути автопробега в разных городах делаются остановки, где к колонне присоединяются новые участники.
Первый мотопробег в честь Дня Победы через весь Израиль состоялся в 2016 году. Тогда в нем приняли участие 10 человек на мотоциклах с флагами и символикой Победы. С каждым годом автомотопробег привлекал все больше участников, став в итоге крупнейшим подобным мероприятием на Ближнем Востоке как по числу участников, так и по протяженности маршрута, который составляет более 500 километров.
С момента включения 9 мая Израилем в реестр государственных праздников в стране традиционно проходят парады ветеранов, шествия "Бессмертного полка" и другие массовые мероприятия с возложением цветов к многочисленным расположенным в Израиле памятникам и стелам, посвящённым воинам Красной Армии.
Абрам Гуткович - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
В Иерусалиме ветерану войны, дошедшему до Берлина, вручили медаль Победы
13 марта, 17:52
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреИзраильРоссияТель-Авив80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)
 
 
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