https://ria.ru/20250502/pobeda-2014647727.html

В Израиле проходит крупнейший в регионе автомотопробег в честь Дня Победы

В Израиле проходит крупнейший в регионе автомотопробег в честь Дня Победы - РИА Новости, 02.05.2025

В Израиле проходит крупнейший в регионе автомотопробег в честь Дня Победы

Крупнейший на Ближнем Востоке автомотопробег проходит в пятницу в Израиле в преддверии 80-летия Великой Победы - колонна из десятков автомобилей и мотоциклов... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T08:37:00+03:00

2025-05-02T08:37:00+03:00

2025-05-02T08:37:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

израиль

россия

тель-авив

80-летие победы в великой отечественной войне

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147940/19/1479401991_0:0:2796:1573_1920x0_80_0_0_e83fc184de133f8ee907ddc3ce65e4bf.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мая - РИА Новости. Крупнейший на Ближнем Востоке автомотопробег проходит в пятницу в Израиле в преддверии 80-летия Великой Победы - колонна из десятков автомобилей и мотоциклов движется из Метулы на севере Израиля до Эйлата на юге страны, передает корреспондент РИА Новости, которому довелось проехать часть пути вместе с участниками. Автомобили и мотоциклы в колонне украшены знаменами Победы, георгиевскими лентами, фотографиями воевавших родственников, флагами России и Израиля. Некоторые участники одеты в форму солдат Красной Армии, что придает акции особенный символизм. "Это десятый и юбилейный для нас автомотопробег "Победа", который совпал в этом году с юбилеем Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Основная наша цель - это почтить память наших дедушек и бабушек, и рассказать нашим детям и внукам о том, какой подвиг совершили 80 лет назад простые советские мальчишки и девчонки, которые не побоялись расстаться с жизнью, чтобы освободить нашу родину," - рассказал РИА Новости cоорганизатор пробега, глава мотоклуба "Небесные тихоходы" Вахтанг Цинцадзе на одной из остановок колонны к северу от Тель-Авива в центральной части Израиля. Цинцадзе напомнил, что в 2017 году Израиль узаконил 9 мая как государственный праздник День Победы. Пробег стартовал рано утром из самого северного израильского города Метула. К вечеру колонна должна добраться до самой южной точки Израиля в городе Эйлат на побережье Красного моря. На пути автопробега в разных городах делаются остановки, где к колонне присоединяются новые участники. Первый мотопробег в честь Дня Победы через весь Израиль состоялся в 2016 году. Тогда в нем приняли участие 10 человек на мотоциклах с флагами и символикой Победы. С каждым годом автомотопробег привлекал все больше участников, став в итоге крупнейшим подобным мероприятием на Ближнем Востоке как по числу участников, так и по протяженности маршрута, который составляет более 500 километров. С момента включения 9 мая Израилем в реестр государственных праздников в стране традиционно проходят парады ветеранов, шествия "Бессмертного полка" и другие массовые мероприятия с возложением цветов к многочисленным расположенным в Израиле памятникам и стелам, посвящённым воинам Красной Армии.

https://ria.ru/20250208/izrail-1998121521.html

https://ria.ru/20250313/medal-2004816678.html

израиль

россия

тель-авив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, россия, тель-авив, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945)