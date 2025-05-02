https://ria.ru/20250502/onischenko-2014636668.html

Онищенко рассказал, как защититься от холеры

Онищенко рассказал, как защититься от холеры - РИА Новости, 02.05.2025

Онищенко рассказал, как защититься от холеры

В эндемичных по холере странах нужно соблюдать правила гигиены, не употреблять воду негарантированного качества или пить кипяченую, избегать общепита с... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T03:27:00+03:00

2025-05-02T03:27:00+03:00

2025-05-02T03:27:00+03:00

индия

юго-восточная азия

геннадий онищенко

российская академия наук

российская академия образования

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В эндемичных по холере странах нужно соблюдать правила гигиены, не употреблять воду негарантированного качества или пить кипяченую, избегать общепита с антисанитарией, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он отметил, что перед поездкой за границу нужно поинтересоваться, какая там эпидобстановка, власти также информируют об этом. Холера передается через воду, пищу, санитарию, а ее появлению способствуют природные катаклизмы, пояснил специалист. "Эти все завозы, которые в этом году были уже в нашу страну - это в основном Индия. Все говорит о том, что все развивается по классическому сценарию. Итак, что нужно? Не ехать в этот регион. Если это деловая поездка, уже, как говорится, человек менее волен в своих решениях, надо делать перелеты", - рассказал Онищенко. Он подчеркнул, что бизнесмены менее подвержены риску заболеть холерой, в отличие от туристов, так как они не ходят и не ездят "где попало", живут в отелях и общаются с людьми из деловой сферы, которые не могут представлять опасность. Онищенко рассказал, что сезоном холеры считается июль-август, именно тогда она начинает себя активно вести и достигает пиков. Тут играет роль климат, структура питания в это время, потому что появляется много овощей, фруктов, которые человек ест свежими, соответственно, упрощается возможность передачи. "То есть у холеры есть сезон, сезоны в течение года, равно как и в разрезе лет тоже бывают подъемы, спады и так далее", - отметил Онищенко. На сегодняшний день, прежде всего в Юго-Восточной Азии, наблюдается неблагополучная ситуация по холере, чему свидетельствуют завозные случаи, добавил он. "Поэтому первое, что нам нужно делать, во-первых, знать, что это такое и как предотвратить. Не надо надевать маску, халаты, не надо надевать костюмы, которые мы надевали, когда был ковид, потому что там это нужно было. Что касается холеры, просто соблюдать правила гигиены, не употреблять воду негарантированного качества. Если такой воды нет, а есть просто вода, ну, лучше, чтобы она была прокипяченная, потому что кипячение убивает холерный вибрион", - пояснил Онищенко. Если в заведении общественного питания заметна антисанитария, то лучше туда не ходить, добавил он. Заболеть холерой также можно через водоем, куда, например, идет сброс сточных вод. Так может случиться во время рыбалки при несоблюдении мер санитарии, отметил он. "Купаясь в водоеме, можно заболеть так или иначе, потому что, если холерный вибрион есть, его можно при плавании (подцепить - ред.). Мы не пьем эту воду, но она может попасть в рот с брызгами, и можно подхватить эту болезнь", - пояснил Онищенко. По его словам, холерный вибрион погибает в открытых пресных водоемах при понижении температуры, так как у воды повышается кислотность. "Даже в условиях местности, где идет подъем заболеваемости, соблюдая вот эти элементарные правила гигиены, (можно - ред.) не заболеть", - сказал Онищенко.

https://ria.ru/20250429/rospotrebnadzor-2014167487.html

https://ria.ru/20250428/rossija-2013777972.html

https://ria.ru/20250427/kholera-2013645997.html

индия

юго-восточная азия

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индия, юго-восточная азия, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования