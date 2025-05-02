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Умер академик РАН Святослав Медведев
Умер академик РАН Святослав Медведев - РИА Новости, 02.05.2025
Умер академик РАН Святослав Медведев
Академик РАН, крупнейший советский и российский ученый в области исследований мозга, многие годы возглавлявший Институт мозга человека РАН, Святослав Медведев... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T15:34:00+03:00
2025-05-02T15:34:00+03:00
2025-05-02T15:34:00+03:00
наука
ленинград
россия
святослав медведев
татьяна черниговская
наталья бехтерева
российская академия наук
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Академик РАН, крупнейший советский и российский ученый в области исследований мозга, многие годы возглавлявший Институт мозга человека РАН, Святослав Медведев скончался в пятницу, сообщила РИА Новости академик Российской академии образования (РАО) Татьяна Черниговская."Большая беда: скончался наш друг и коллега, большой ученый - Святослав Всеволодович Медведев... Светлая память!" - сказала агентству Черниговская. Медведев родился 1 июля 1949 года в Ленинграде. Он был сыном нейрофизиолога, академика Натальи Бехтеревой, которая трудилась над созданием системы по восстановлению памяти. В 1991-2017 годах он возглавлял Институт мозга человека РАН, где создал первую в России лабораторию позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) и был ее руководителем, согласно информации с сайта РАН. Ученый также возглавлял проект исследования медитации и измененных состояний сознания в тибетских буддийских монастырях. В 2021 году на встрече с Далай-ламой XIV Тензином Гьяцо он рассказал, что российские ученые получили первые научные подтверждения феномена "тукдам", или посмертной медитации, находиться в которой, как считают буддисты, могут монахи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинград, россия, святослав медведев, татьяна черниговская , наталья бехтерева, российская академия наук
Наука, Ленинград, Россия, Святослав Медведев, Татьяна Черниговская , Наталья Бехтерева, Российская академия наук
Умер академик РАН Святослав Медведев
Умер экс-глава Института мозга человека РАН академик Святослав Медведев