https://ria.ru/20250502/medvedev-2014686017.html

Умер академик РАН Святослав Медведев

Умер академик РАН Святослав Медведев - РИА Новости, 02.05.2025

Умер академик РАН Святослав Медведев

Академик РАН, крупнейший советский и российский ученый в области исследований мозга, многие годы возглавлявший Институт мозга человека РАН, Святослав Медведев... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T15:34:00+03:00

2025-05-02T15:34:00+03:00

2025-05-02T15:34:00+03:00

наука

ленинград

россия

святослав медведев

татьяна черниговская

наталья бехтерева

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014685880_0:26:906:536_1920x0_80_0_0_eff983efe3cdd1f5f451a635759a56c6.jpg

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Академик РАН, крупнейший советский и российский ученый в области исследований мозга, многие годы возглавлявший Институт мозга человека РАН, Святослав Медведев скончался в пятницу, сообщила РИА Новости академик Российской академии образования (РАО) Татьяна Черниговская."Большая беда: скончался наш друг и коллега, большой ученый - Святослав Всеволодович Медведев... Светлая память!" - сказала агентству Черниговская. Медведев родился 1 июля 1949 года в Ленинграде. Он был сыном нейрофизиолога, академика Натальи Бехтеревой, которая трудилась над созданием системы по восстановлению памяти. В 1991-2017 годах он возглавлял Институт мозга человека РАН, где создал первую в России лабораторию позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) и был ее руководителем, согласно информации с сайта РАН. Ученый также возглавлял проект исследования медитации и измененных состояний сознания в тибетских буддийских монастырях. В 2021 году на встрече с Далай-ламой XIV Тензином Гьяцо он рассказал, что российские ученые получили первые научные подтверждения феномена "тукдам", или посмертной медитации, находиться в которой, как считают буддисты, могут монахи.

ленинград

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ленинград, россия, святослав медведев, татьяна черниговская , наталья бехтерева, российская академия наук