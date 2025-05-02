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Конфликт на Украине будет урегулирован, считает эксперт - РИА Новости, 02.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:49 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/konflikt-2014699781.html
Конфликт на Украине будет урегулирован, считает эксперт
Конфликт на Украине будет урегулирован, считает эксперт - РИА Новости, 02.05.2025
Конфликт на Украине будет урегулирован, считает эксперт
Украинский конфликт будет урегулирован, в этом заинтересованы очень серьезные политические игроки, заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T17:49:00+03:00
2025-05-02T17:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
ольга ковитиди
владимир путин
совет федерации рф
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Украинский конфликт будет урегулирован, в этом заинтересованы очень серьезные политические игроки, заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. "Украинский конфликт будет урегулирован, сложно, но это произойдет. Ведь очень серьезные политические игроки в этом заинтересованы. Россия первой выступает за то, чтобы мир был долгосрочным и надежным. При этом Россия не допустит, чтобы перемирие было использовано для пополнения ресурсов и дальнейшей милитаризации Украины", - сказала РИА Новости Ковитиди. По ее словам, в заключении мирного договора между Россией и Украиной активное участие принимают США. "Конечно США, прежде всего, преследуют собственные интересы, но, когда они совпадают с интересами России, грех этим не воспользоваться. Военный конфликт в центре Европы, несомненно, прекратится и будет заключен мирный договор. Важно понимать когда и на каких условиях будет заключен этот мир", - добавила Ковитиди. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20250501/uregulirovanie-2014620907.html
https://ria.ru/20250411/ukraina-2010631503.html
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россия, украина, сша, ольга ковитиди, владимир путин, совет федерации рф, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Ольга Ковитиди, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, НАТО
Конфликт на Украине будет урегулирован, считает эксперт

Ковитиди: в урегулировании конфликта на Украине заинтересованы крупные игроки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Украинский конфликт будет урегулирован, в этом заинтересованы очень серьезные политические игроки, заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.
"Украинский конфликт будет урегулирован, сложно, но это произойдет. Ведь очень серьезные политические игроки в этом заинтересованы. Россия первой выступает за то, чтобы мир был долгосрочным и надежным. При этом Россия не допустит, чтобы перемирие было использовано для пополнения ресурсов и дальнейшей милитаризации Украины", - сказала РИА Новости Ковитиди.
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Госдеп призвал Россию и Украину представить идеи по урегулированию
1 мая, 21:59
По ее словам, в заключении мирного договора между Россией и Украиной активное участие принимают США.
"Конечно США, прежде всего, преследуют собственные интересы, но, когда они совпадают с интересами России, грех этим не воспользоваться. Военный конфликт в центре Европы, несомненно, прекратится и будет заключен мирный договор. Важно понимать когда и на каких условиях будет заключен этот мир", - добавила Ковитиди.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАОльга КовитидиВладимир ПутинСовет Федерации РФНАТО
 
 
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