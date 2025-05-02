https://ria.ru/20250502/konflikt-2014699781.html

Конфликт на Украине будет урегулирован, считает эксперт

Конфликт на Украине будет урегулирован, считает эксперт - РИА Новости, 02.05.2025

Конфликт на Украине будет урегулирован, считает эксперт

Украинский конфликт будет урегулирован, в этом заинтересованы очень серьезные политические игроки, заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T17:49:00+03:00

2025-05-02T17:49:00+03:00

2025-05-02T17:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

ольга ковитиди

владимир путин

совет федерации рф

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Украинский конфликт будет урегулирован, в этом заинтересованы очень серьезные политические игроки, заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. "Украинский конфликт будет урегулирован, сложно, но это произойдет. Ведь очень серьезные политические игроки в этом заинтересованы. Россия первой выступает за то, чтобы мир был долгосрочным и надежным. При этом Россия не допустит, чтобы перемирие было использовано для пополнения ресурсов и дальнейшей милитаризации Украины", - сказала РИА Новости Ковитиди. По ее словам, в заключении мирного договора между Россией и Украиной активное участие принимают США. "Конечно США, прежде всего, преследуют собственные интересы, но, когда они совпадают с интересами России, грех этим не воспользоваться. Военный конфликт в центре Европы, несомненно, прекратится и будет заключен мирный договор. Важно понимать когда и на каких условиях будет заключен этот мир", - добавила Ковитиди. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20250501/uregulirovanie-2014620907.html

https://ria.ru/20250411/ukraina-2010631503.html

россия

украина

сша

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россия, украина, сша, ольга ковитиди, владимир путин, совет федерации рф, нато