https://ria.ru/20250502/kitay-2014719634.html

Китай вошел в тройку главных поставщиков мяса в Россию

Китай вошел в тройку главных поставщиков мяса в Россию - РИА Новости, 03.05.2025

Китай вошел в тройку главных поставщиков мяса в Россию

КНР в прошлом году нарастила поставки мяса в Россию почти вчетверо, войдя в тройку главных экспортеров этой продукции северному соседу, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-02T22:56:00+03:00

2025-05-02T22:56:00+03:00

2025-05-03T02:04:00+03:00

экономика

китай

россия

белоруссия

бразилия

в мире

продукты

мясо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013120587_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b97f70a2cde33065e52063d10baf966d.jpg

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. КНР в прошлом году нарастила поставки мяса в Россию почти вчетверо, войдя в тройку главных экспортеров этой продукции северному соседу, выяснило РИА Новости, изучив информацию платформы ООН Comtrade и статистических порталов разных стран, а также открытые данные. По итогам прошлого года Россия импортировала мяса примерно на 2,2 миллиарда долларов. Самую большую долю в 56,5 процента в этом объеме заняла Белоруссия (1,3 миллиарда долларов). За год импорт этого товара оттуда увеличился на 15 процентов. На втором месте, как и год назад, оказалась Бразилия — 404,3 миллиона долларов (доля 18,1 процента). За год ее продажи выросли примерно на треть.Китай поднялся за этот период с девятого места на третье, а поставки увеличились в 3,9 раза — до 125,8 миллиона долларов, позволив КНР занять в российском импорте долю в 5,6 процента.В топ-6 попали члены бывшей пятерки:Поставки первого из них сократились более чем на четверть, швейцарского мяса — на шесть процентов, а аргентинского — увеличились почти на 20 процентов.Далее расположились:

https://ria.ru/20250422/myaso-2012646673.html

https://ria.ru/20250404/satton-2009456745.html

китай

россия

белоруссия

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, китай, россия, белоруссия, бразилия, в мире, продукты, мясо, импорт, экспорт