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Китай вошел в тройку главных поставщиков мяса в Россию - РИА Новости, 03.05.2025
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22:56 02.05.2025 (обновлено: 02:04 03.05.2025)
https://ria.ru/20250502/kitay-2014719634.html
Китай вошел в тройку главных поставщиков мяса в Россию
Китай вошел в тройку главных поставщиков мяса в Россию - РИА Новости, 03.05.2025
Китай вошел в тройку главных поставщиков мяса в Россию
КНР в прошлом году нарастила поставки мяса в Россию почти вчетверо, войдя в тройку главных экспортеров этой продукции северному соседу, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 03.05.2025
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2025-05-03T02:04:00+03:00
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китай
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. КНР в прошлом году нарастила поставки мяса в Россию почти вчетверо, войдя в тройку главных экспортеров этой продукции северному соседу, выяснило РИА Новости, изучив информацию платформы ООН Comtrade и статистических порталов разных стран, а также открытые данные. По итогам прошлого года Россия импортировала мяса примерно на 2,2 миллиарда долларов. Самую большую долю в 56,5 процента в этом объеме заняла Белоруссия (1,3 миллиарда долларов). За год импорт этого товара оттуда увеличился на 15 процентов. На втором месте, как и год назад, оказалась Бразилия — 404,3 миллиона долларов (доля 18,1 процента). За год ее продажи выросли примерно на треть.Китай поднялся за этот период с девятого места на третье, а поставки увеличились в 3,9 раза — до 125,8 миллиона долларов, позволив КНР занять в российском импорте долю в 5,6 процента.В топ-6 попали члены бывшей пятерки:Поставки первого из них сократились более чем на четверть, швейцарского мяса — на шесть процентов, а аргентинского — увеличились почти на 20 процентов.Далее расположились:
https://ria.ru/20250422/myaso-2012646673.html
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экономика, китай, россия, белоруссия, бразилия, в мире, продукты, мясо, импорт, экспорт
Экономика, Китай, Россия, Белоруссия, Бразилия, В мире, Продукты, Мясо, Импорт, Экспорт
Китай вошел в тройку главных поставщиков мяса в Россию

Белоруссия, Бразилия и Китай стали лидерами по поставкам мяса в Россию

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМясной отдел супермаркета
Мясной отдел супермаркета - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. КНР в прошлом году нарастила поставки мяса в Россию почти вчетверо, войдя в тройку главных экспортеров этой продукции северному соседу, выяснило РИА Новости, изучив информацию платформы ООН Comtrade и статистических порталов разных стран, а также открытые данные.
По итогам прошлого года Россия импортировала мяса примерно на 2,2 миллиарда долларов. Самую большую долю в 56,5 процента в этом объеме заняла Белоруссия (1,3 миллиарда долларов). За год импорт этого товара оттуда увеличился на 15 процентов.
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На втором месте, как и год назад, оказалась Бразилия — 404,3 миллиона долларов (доля 18,1 процента). За год ее продажи выросли примерно на треть.
Китай поднялся за этот период с девятого места на третье, а поставки увеличились в 3,9 раза — до 125,8 миллиона долларов, позволив КНР занять в российском импорте долю в 5,6 процента.
В топ-6 попали члены бывшей пятерки:
  • Парагвай — 95,9 миллиона долларов (4,3 процента);
  • Швейцария — 81,2 миллиона (3,6 процента);
  • Аргентина — 78 миллионов (3,5 процента). Поставки парагвайского мяса сократились более чем на четверть, швейцарского — уменьшились на 6%, а аргентинского — выросли почти на 20 процентов.
Поставки первого из них сократились более чем на четверть, швейцарского мяса — на шесть процентов, а аргентинского — увеличились почти на 20 процентов.
Далее расположились:
  • Казахстан, поднявшийся на одну строчку — 45,1 миллиона долларов (два процента);
  • Уругвай, поднявшийся на две строчки — 42,7 миллиона (1,9 процента);
  • Колумбия — 40,2 миллиона долларов (1,8 процента);
  • Индия — 36,5 миллиона (1,6 процента).
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