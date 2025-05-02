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Принц Гарри заявил, что хотел бы примирения с королевской семьей - РИА Новости, 02.05.2025
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21:58 02.05.2025 (обновлено: 22:02 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/garri-2014716942.html
Принц Гарри заявил, что хотел бы примирения с королевской семьей
Принц Гарри заявил, что хотел бы примирения с королевской семьей - РИА Новости, 02.05.2025
Принц Гарри заявил, что хотел бы примирения с королевской семьей
Британский принц Гарри заявил, что хотел бы примирения с королевской семьей, но не может привезти свою супругу и детей в Великобританию после того, как... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T21:58:00+03:00
2025-05-02T22:02:00+03:00
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Британский принц Гарри заявил, что хотел бы примирения с королевской семьей, но не может привезти свою супругу и детей в Великобританию после того, как апелляционный суд отверг претензии принца по поводу снижения его уровня полицейской охраны во время нахождении в королевстве. В пятницу апелляционный суд Англии и Уэльса отверг претензии принца Гарри к Исполнительному комитету по защите королевских особ и общественных деятелей (RAVEC), который решил снизить его уровень полицейской охраны во время нахождении в Великобритании. "На текущий момент я не могу представить себе ситуацию, при которой я привез бы свою жену и детей в Соединенное Королевство... Конечно, некоторые из членов моей семьи никогда не простят меня за написание книги. Конечно, они никогда не простят меня за многое. Но я хотел бы примирения с моей семьей. Больше нет смысла продолжать ссориться. Как я сказал, жизнь бесценна. Я не знаю, сколько осталось жить моему отцу (королю Карлу III - ред.) Он не разговаривает со мной из-за этих вопросов с охраной", - заявил принц в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си. Он отметил, что между ним и некоторыми членами семьи было много разногласий, но теперь он "простил" их. Агентство PA Media приводит заявление Букингемского дворца по поводу решения суда, в котором сказано, что "все вопросы неоднократно и тщательно рассматривались судами, которые каждый раз приходили к одному и тому же выводу". В 2020 году Гарри и его супруга Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. В связи с этим Исполнительный комитет по защите королевских особ и общественных деятелей принял решение, что Гарри больше не нужен такой же высокий уровень защиты. Гарри утверждает, что его частная охрана в США не имеет доступа к информации британских спецслужб, которая необходима для обеспечения безопасности его жены и детей. В связи с этим он хочет вернуть прошлый уровень охраны и готов лично это финансировать. В феврале 2024 года Высокий суд Лондона по этому делу вынес решение против принца Гарри. В апреле 2024 года ему было отказало в разрешении его оспорить в Высоком суде, однако ему сообщили, что он может обратиться в Апелляционный суд. В июне 2024 года Апелляционный суд заявил, что рассмотрит жалобу Гарри.
https://ria.ru/20250412/prints-2010896777.html
https://ria.ru/20250330/prints-garri-2008190643.html
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в мире, великобритания, англия, уэльс, карл iii, меган маркл, принц гарри
В мире, Великобритания, Англия, Уэльс, Карл III, Меган Маркл, Принц Гарри
Принц Гарри заявил, что хотел бы примирения с королевской семьей

Принц Гарри сообщил, что не может привезти супругу и детей в Лондон

© AP Photo / Kirsty WigglesworthБританский принц Гарри
Британский принц Гарри - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Британский принц Гарри. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Британский принц Гарри заявил, что хотел бы примирения с королевской семьей, но не может привезти свою супругу и детей в Великобританию после того, как апелляционный суд отверг претензии принца по поводу снижения его уровня полицейской охраны во время нахождении в королевстве.
В пятницу апелляционный суд Англии и Уэльса отверг претензии принца Гарри к Исполнительному комитету по защите королевских особ и общественных деятелей (RAVEC), который решил снизить его уровень полицейской охраны во время нахождении в Великобритании.
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"На текущий момент я не могу представить себе ситуацию, при которой я привез бы свою жену и детей в Соединенное Королевство... Конечно, некоторые из членов моей семьи никогда не простят меня за написание книги. Конечно, они никогда не простят меня за многое. Но я хотел бы примирения с моей семьей. Больше нет смысла продолжать ссориться. Как я сказал, жизнь бесценна. Я не знаю, сколько осталось жить моему отцу (королю Карлу III - ред.) Он не разговаривает со мной из-за этих вопросов с охраной", - заявил принц в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.
Он отметил, что между ним и некоторыми членами семьи было много разногласий, но теперь он "простил" их.
Агентство PA Media приводит заявление Букингемского дворца по поводу решения суда, в котором сказано, что "все вопросы неоднократно и тщательно рассматривались судами, которые каждый раз приходили к одному и тому же выводу".
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В 2020 году Гарри и его супруга Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. В связи с этим Исполнительный комитет по защите королевских особ и общественных деятелей принял решение, что Гарри больше не нужен такой же высокий уровень защиты.
Гарри утверждает, что его частная охрана в США не имеет доступа к информации британских спецслужб, которая необходима для обеспечения безопасности его жены и детей. В связи с этим он хочет вернуть прошлый уровень охраны и готов лично это финансировать.
В феврале 2024 года Высокий суд Лондона по этому делу вынес решение против принца Гарри. В апреле 2024 года ему было отказало в разрешении его оспорить в Высоком суде, однако ему сообщили, что он может обратиться в Апелляционный суд. В июне 2024 года Апелляционный суд заявил, что рассмотрит жалобу Гарри.
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