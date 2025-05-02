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Эрдоган: строительство первого реактора АЭС "Аккую" скоро завершится
Эрдоган: строительство первого реактора АЭС "Аккую" скоро завершится - РИА Новости, 02.05.2025
Эрдоган: строительство первого реактора АЭС "Аккую" скоро завершится
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что строительство первого реактора АЭС "Аккую" завершится в ближайшее время. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T15:06:00+03:00
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АНКАРА, 2 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что строительство первого реактора АЭС "Аккую" завершится в ближайшее время."Строительство первого реактора АЭС "Аккую", крупнейшего энергетического проекта республики, скоро будет завершено" - сообщил турецкий лидер, выступая в пятницу на Стамбульском саммите по природным ресурсам, его выступление транслируют местные телеканалы.По его словам, Турция рассчитывает начать пробное производство на АЭС "Аккую" в конце текущего года."После завершения строительства других реакторов мы ожидаем, что АЭС "Аккую" заработает на полную мощность в 2028 году. Это позволит сократить импорт природного газа на 7 миллиардов кубометров. Это означает экономию в 2,5 миллиарда долларов", - добавил Эрдоган.
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аэс "аккую", турция, в мире, россия
АЭС "Аккую", Турция, В мире, Россия
Эрдоган: строительство первого реактора АЭС "Аккую" скоро завершится
Эрдоган: строительство первого реактора АЭС "Аккую" завершится в ближайшее время