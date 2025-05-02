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Ветеран войны рассказал об операции по форсированию Днепра - РИА Новости, 02.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:10 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/dnepr-2014656181.html
Ветеран войны рассказал об операции по форсированию Днепра
Ветеран войны рассказал об операции по форсированию Днепра - РИА Новости, 02.05.2025
Ветеран войны рассказал об операции по форсированию Днепра
Операция по форсированию Днепра была одной из самых героических в годы Великой Отечественной войны, рассказал РИА Новости ветеран войны из Ташкента Акмаль... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T10:10:00+03:00
2025-05-02T10:10:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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80-летие победы в великой отечественной войне
днепр (река)
великая отечественная война (1941-1945)
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ТАШКЕНТ, 2 мая - РИА Новости. Операция по форсированию Днепра была одной из самых героических в годы Великой Отечественной войны, рассказал РИА Новости ветеран войны из Ташкента Акмаль Акрамов. Акмаль Акрамов в 18 лет ушел на фронт из Ташкента добровольцем в начале 1942 года и после короткой военной подготовки вместе со своим стрелковым полком попал на передовую обороны Сталинграда, после которой он был награжден орденом Отечественной войны первой степени. Затем командиром отделения в звании сержанта он прошел сражения на Курской дуге и переправу через Днепр и уже в боях за одно из сел на Украине получил тяжелое осколочное ранение в ногу. "Операция по форсированию Днепра, я считаю, одна из самых героических во время войны. Под непрерывной бомбежкой, по колено в воде, тут кого-то ранили, кто-то тонет, а у тебя задача – не потерять оружие, добраться до другого берега любой ценой", - сказал Акрамов, отвечая на вопрос о самых ярких воспоминаниях своего боевого пути. Ветеран вспоминает, как фашисты буквально "утюжили" бомбами и снарядами каждый метр и земли, и воды, но советским воинам удалось преодолеть эту огневую завесу и закрепиться на противоположном берегу. "Но, конечно, потерял я там многих своих однополчан", - добавил Акрамов. За участие в операции по форсированию Днепра фронтовик был награжден орденом Славы третьей степени.
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ташкент, сталинград, 80-летие победы в великой отечественной войне, днепр (река), великая отечественная война (1941-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Ташкент, Сталинград, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Днепр (река), Великая Отечественная война (1941-1945)
Ветеран войны рассказал об операции по форсированию Днепра

Фронтовик Акрамов назвал форсирование Днепра одной из самых героических операций

© РИА Новости / Иван Шагин | Перейти в медиабанкБитва за Днепр длилась четыре месяца став одной из самых масштабных операций Великой Отечественной войны. Переправа тяжёлой артиллерии через Днепр. 1943 года.
Битва за Днепр длилась четыре месяца став одной из самых масштабных операций Великой Отечественной войны. Переправа тяжёлой артиллерии через Днепр. 1943 года. - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Иван Шагин
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Битва за Днепр длилась четыре месяца став одной из самых масштабных операций Великой Отечественной войны. Переправа тяжёлой артиллерии через Днепр. 1943 года.. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 2 мая - РИА Новости. Операция по форсированию Днепра была одной из самых героических в годы Великой Отечественной войны, рассказал РИА Новости ветеран войны из Ташкента Акмаль Акрамов.
Акмаль Акрамов в 18 лет ушел на фронт из Ташкента добровольцем в начале 1942 года и после короткой военной подготовки вместе со своим стрелковым полком попал на передовую обороны Сталинграда, после которой он был награжден орденом Отечественной войны первой степени. Затем командиром отделения в звании сержанта он прошел сражения на Курской дуге и переправу через Днепр и уже в боях за одно из сел на Украине получил тяжелое осколочное ранение в ногу.
«
"Операция по форсированию Днепра, я считаю, одна из самых героических во время войны. Под непрерывной бомбежкой, по колено в воде, тут кого-то ранили, кто-то тонет, а у тебя задача – не потерять оружие, добраться до другого берега любой ценой", - сказал Акрамов, отвечая на вопрос о самых ярких воспоминаниях своего боевого пути.
Ветеран вспоминает, как фашисты буквально "утюжили" бомбами и снарядами каждый метр и земли, и воды, но советским воинам удалось преодолеть эту огневую завесу и закрепиться на противоположном берегу.
"Но, конечно, потерял я там многих своих однополчан", - добавил Акрамов. За участие в операции по форсированию Днепра фронтовик был награжден орденом Славы третьей степени.
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