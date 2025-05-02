https://ria.ru/20250502/dnepr-2014656181.html

Ветеран войны рассказал об операции по форсированию Днепра

Ветеран войны рассказал об операции по форсированию Днепра - РИА Новости, 02.05.2025

Ветеран войны рассказал об операции по форсированию Днепра

Операция по форсированию Днепра была одной из самых героических в годы Великой Отечественной войны, рассказал РИА Новости ветеран войны из Ташкента Акмаль... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T10:10:00+03:00

2025-05-02T10:10:00+03:00

2025-05-02T10:10:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

ташкент

сталинград

80-летие победы в великой отечественной войне

днепр (река)

великая отечественная война (1941-1945)

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ТАШКЕНТ, 2 мая - РИА Новости. Операция по форсированию Днепра была одной из самых героических в годы Великой Отечественной войны, рассказал РИА Новости ветеран войны из Ташкента Акмаль Акрамов. Акмаль Акрамов в 18 лет ушел на фронт из Ташкента добровольцем в начале 1942 года и после короткой военной подготовки вместе со своим стрелковым полком попал на передовую обороны Сталинграда, после которой он был награжден орденом Отечественной войны первой степени. Затем командиром отделения в звании сержанта он прошел сражения на Курской дуге и переправу через Днепр и уже в боях за одно из сел на Украине получил тяжелое осколочное ранение в ногу. "Операция по форсированию Днепра, я считаю, одна из самых героических во время войны. Под непрерывной бомбежкой, по колено в воде, тут кого-то ранили, кто-то тонет, а у тебя задача – не потерять оружие, добраться до другого берега любой ценой", - сказал Акрамов, отвечая на вопрос о самых ярких воспоминаниях своего боевого пути. Ветеран вспоминает, как фашисты буквально "утюжили" бомбами и снарядами каждый метр и земли, и воды, но советским воинам удалось преодолеть эту огневую завесу и закрепиться на противоположном берегу. "Но, конечно, потерял я там многих своих однополчан", - добавил Акрамов. За участие в операции по форсированию Днепра фронтовик был награжден орденом Славы третьей степени.

https://ria.ru/20250326/granitsa-2007205590.html

ташкент

сталинград

днепр (река)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ташкент, сталинград, 80-летие победы в великой отечественной войне, днепр (река), великая отечественная война (1941-1945)