Ветеран войны рассказал об операции по форсированию Днепра
Фронтовик Акрамов назвал форсирование Днепра одной из самых героических операций
© РИА Новости / Иван Шагин | Перейти в медиабанкБитва за Днепр длилась четыре месяца став одной из самых масштабных операций Великой Отечественной войны. Переправа тяжёлой артиллерии через Днепр. 1943 года.
Битва за Днепр длилась четыре месяца став одной из самых масштабных операций Великой Отечественной войны. Переправа тяжёлой артиллерии через Днепр. 1943 года.. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 2 мая - РИА Новости. Операция по форсированию Днепра была одной из самых героических в годы Великой Отечественной войны, рассказал РИА Новости ветеран войны из Ташкента Акмаль Акрамов.
Акмаль Акрамов в 18 лет ушел на фронт из Ташкента добровольцем в начале 1942 года и после короткой военной подготовки вместе со своим стрелковым полком попал на передовую обороны Сталинграда, после которой он был награжден орденом Отечественной войны первой степени. Затем командиром отделения в звании сержанта он прошел сражения на Курской дуге и переправу через Днепр и уже в боях за одно из сел на Украине получил тяжелое осколочное ранение в ногу.
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"Операция по форсированию Днепра, я считаю, одна из самых героических во время войны. Под непрерывной бомбежкой, по колено в воде, тут кого-то ранили, кто-то тонет, а у тебя задача – не потерять оружие, добраться до другого берега любой ценой", - сказал Акрамов, отвечая на вопрос о самых ярких воспоминаниях своего боевого пути.
Ветеран вспоминает, как фашисты буквально "утюжили" бомбами и снарядами каждый метр и земли, и воды, но советским воинам удалось преодолеть эту огневую завесу и закрепиться на противоположном берегу.
"Но, конечно, потерял я там многих своих однополчан", - добавил Акрамов. За участие в операции по форсированию Днепра фронтовик был награжден орденом Славы третьей степени.