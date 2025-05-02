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Взятие Берлина советскими войсками в 1945 году

Взятие Берлина советскими войсками в 1945 году - РИА Новости, 02.05.2025

Взятие Берлина советскими войсками в 1945 году

2 мая 1945 года советские войска полностью овладели столицей Германии Берлином в ходе Берлинской стратегической наступательной операции, которая проводилась с... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T00:36:00+03:00

2025-05-02T00:36:00+03:00

2025-05-02T00:36:00+03:00

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80-летие победы в великой отечественной войне

великая отечественная война (1941-1945)

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2 мая 1945 года советские войска полностью овладели столицей Германии Берлином в ходе Берлинской стратегической наступательной операции, которая проводилась с 16 апреля по 8 мая 1945 года во время Великой Отечественной войны (1941-1945). С самого начала войны Германии против СССР подавляющее большинство советских людей верило в то, что враг будет изгнан с родной земли, Красная армия возьмет Берлин и уничтожит фашизм. Уже с конца 1944 года, несмотря на то что часть Европы все еще оставалась под господством гитлеровского Третьего рейха, все фронтовые дорожные указатели отсчитывали, сколько километров оставалось до Берлина.Готовясь к отражению советского наступления, немецкое командование создало на востоке страны мощную оборону. Столица третьего рейха город Берлин на большую глубину прикрывалась многочисленными оборонительными сооружениями, построенными по западным берегам рек Одер и Нейсе.В мощный укрепленный район был превращен собственно Берлин. Вокруг – три оборонительных кольца. В самом городе на площади 88 тысяч гектаров действовало девять секторов обороны. Центральный сектор, охватывавший основные государственные учреждения, в том числе рейхстаг и имперскую канцелярию, в инженерном отношении был оборудован особенно тщательно.В Берлине насчитывалось более 400 железобетонных долговременных сооружений. Самые крупные – врытые в землю шестиэтажные бункеры – вмещали до тысячи человек. Для маневра силами использовался берлинский метрополитен.Германские войска, занимавшие оборону на берлинском направлении, были объединены в четыре армии. 3-я танковая и 9-я армии входили в группу армий "Висла", прикрывавшую Берлин и территорию севернее него до Балтийского моря, 4-я танковая и 17-я армии – в группу "Центр", занимавшую оборону южнее столицы Германии до границы с Чехословакией.Они включали 48 пехотных, шесть танковых и девять моторизованных дивизий, 37 отдельных пехотных полков, 98 отдельных пулеметных батальонов, большое число отдельных артиллерийских и специальных частей.Обе группы армий насчитывали один миллион человек, 10 400 орудий и минометов, 1500 танков и штурмовых орудий, 3300 боевых самолетов. В районе Берлина находилось до двух тысяч боевых самолетов и около 600 зенитных орудий.В тылу группы этих армий формировались стратегические резервы в составе восьми ранее разбитых дивизий. В 20-30 километрах за линией фронта на берлинском направлении находились в резерве 16 дивизий.Для обороны столицы третьего рейха германское командование спешно формировало новые части. Общая численность берлинского гарнизона превышала 200 тысяч человек.Ставка Верховного Главного Командования сосредоточила на берлинском направлении силы в составе трех фронтов – 2-го (Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский) и 1-го (Маршал Советского Союза Георгий Жуков) Белорусских, 1-го Украинского (Маршал Советского Союза Иван Конев), 21 общевойсковую, четыре танковые, три воздушные армии, 10 отдельных танковых и механизированных, четыре кавалерийских корпуса.Предполагалось использовать часть сил Балтийского флота (адмирал Владимир Трибуц), Днепровской военной флотилии (контр-адмирал Виссарион Григорьев), 18-й воздушной армии, трех корпусов противовоздушной обороны (ПВО) страны.Всего 1-й и 2-й Белорусские и 1-й Украинский фронты насчитывали 2,5 миллиона человек, 41 600 орудий и минометов, 6250 танков и самоходных орудий, 7500 самолетов. Это обеспечивало превосходство в силах над противником в людях – в 2,5 раза, в орудиях и минометах – в четыре раза, в танках и самоходных артиллерийских установках – в 4,1 раза, в авиации – в 2,3 раза.Замысел Ставки Верховного Главного Командования предусматривал мощными ударами войск трех фронтов прорвать оборону противника по Одеру и Нейсе и, развивая наступление в глубину, окружить основную группировку немецких войск на берлинском направлении, одновременно расчленить ее на несколько частей и уничтожить; в дальнейшем выйти к реке Эльбе.К 20 апреля в полосах наступающих фронтов сложились благоприятные условия для взятия Берлина.20 апреля в 13 ч 50 мин дальнобойная артиллерия 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта первой открыла огонь по Берлину, положив начало штурму столицы Германии. На следующий день, 21 апреля части 3-й ударной, 2-й гвардейской танковой и 47-й армий прорвались на окраины Берлина и завязали бои в городе. 8-й гвардейская общевойсковая и 1-й гвардейская танковая армии к исходу 21 апреля также вклинились в городской оборонительный обвод. В целях лучшего взаимодействия в условиях крупного города 1-й и 2-й гвардейские танковые армии использовались совместно с общевойсковыми армиями.Войска 1-го Украинского фронта 19 и 20 апреля, совершив стремительный маневр по охвату франкфуртско-губенской группировки противника, вышли к Берлину с южного и юго-западного направлений. 21 апреля части 3-й гвардейской танковой армии ворвались на южную окраину Берлина. 4-я гвардейская танковая армия вышла на южные подступы к Потсдаму. Используя успех танковых армий, общевойсковые армии ударной группировки фронта быстро продвигались на северо-запад.25 апреля наступавшие войска 2-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта встретились западнее Берлина в районе Кетцина с частями 4-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта, завершив тем самым окружение Берлина.Бои шли днем и ночью. Прорываясь к центру Берлина, советские солдаты брали штурмом каждую улицу и каждый дом. В отдельные дни им удавалось очистить от врага до 300 кварталов. Рукопашные схватки завязывались в тоннелях метро, подземных коммуникационных сооружениях и ходах сообщения.Основу боевых порядков стрелковых и танковых частей в период боев в городе составили штурмовые отряды и группы. Большая часть артиллерии (вплоть до 152-миллиметровых и 203-миллиметровых орудий) придавалась стрелковым подразделениям для ведения огня прямой наводкой. Танки действовали в составе как стрелковых соединений, так и танковых корпусов и армий, оперативно подчиняясь командованию общевойсковыми армиями или же действуя в своей полосе наступления. Попытки применять танки самостоятельно приводили к их большим потерям от огня артиллерии и фаустпатронов. В этой связи главная роль отводилась специально созданным для боев в городе отрядам, составленным из стрелков, саперов, огнеметчиков, артиллерии, танков, самоходно-артиллерийских установок.В связи с тем, что в период штурма Берлин был окутан дымом, массированное использование бомбардировочной авиации часто затруднялось. Наиболее мощные удары по военным объектам в городе авиация нанесла 25 апреля и в ночь на 26 апреля, в этих ударах участвовало более двух тысяч самолетов.28 апреля советские войска прорвали оборону центрального сектора, а в ночь на 29 апреля был захвачен единственный не взорванный немцами мост через Шпрее. Части 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, форсировав по нему реку, приступили к подготовке штурма рейхстага.Гарнизон рейхстага насчитывал до одной тысячи солдат и офицеров, но он продолжал непрерывно усиливаться. На его вооружении находилось большое количество пулеметов и фаустпатронов. Имелись и артиллерийские орудия. Вокруг здания были отрыты глубокие рвы, устроены различные заграждения, оборудованы пулеметные и артиллерийские огневые точки.30 апреля войска 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта начали бои за рейхстаг, которые сразу же приняли крайне ожесточенный характер. Только к вечеру после неоднократных атак советские воины ворвались в здание. Гитлеровцы оказывали ожесточенное сопротивление. На лестницах и в коридорах то и дело завязывались рукопашные схватки. Штурмующие подразделения шаг за шагом, комнату за комнатой, этаж за этажом очищали здание рейхстага от врага. По мере овладения рейхстагом в разных его местах советские воины водружали знамена и флаги. Весь путь советских воинов от главного входа в рейхстаг и до крыши был отмечен красными флагами и флажками. В ночь на 1 мая над зданием поверженного рейхстага было водружено Знамя Победы. Бои за рейхстаг продолжались до утра 1 мая, а отдельные группы фашистов, засевшие в отсеках подвалов, капитулировали лишь утром 2 мая.Штурм рейхстага явился завершающим событием битвы за Берлин. В то время как в горевшем здании шли ожесточенные бои, фюрер Германии Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством в своем подземном бункере. К 15 часам 2 мая сопротивление немцев в Берлине полностью прекратилось, остатки берлинского гарнизона (135 тысяч человек) во главе с его командующим генералом артиллерии Гельмутом Вейдлингом сдались в плен.Во время боев Берлин сильно пострадал. По данным маршала Георгия Жукова, командующего 1-м Белорусским фронтом, с 21 апреля по 2 мая по Берлину было сделано почти 1,8 миллиона артиллерийских выстрелов. А всего на город было обрушено более 36 тысяч тонн металла. По столичному центру огонь вели в том числе и крепостные орудия, снаряды которых весили по полтонны. Поэтому из 250 тысяч зданий города около 30 тысяч было совершенно разрушено, более 20 тысяч строений находились в полуразрушенном состоянии, более 150 тысяч зданий имели средние повреждения. К тому же более трети станций метро было затоплено и разрушено, 225 мостов подорвано немецко-фашистскими войсками. Бои с отдельными группами, прорывавшимися из окрестностей Берлина на запад, закончились 5 мая. В ночь на 9 мая был подписан Акт о капитуляции вооруженных сил фашистской Германии.В ходе Берлинской операции советские войска окружили и ликвидировали самую крупную в истории войн группировку вражеских войск. Они разгромили 70 пехотных, 23 танковых и механизированных дивизий противника, взяли в плен 480 тысяч человек.Берлинская операция дорого обошлась советским войскам. Их безвозвратные потери составили 78 291 человек, а санитарные – 274 184 человек.Президиум Верховного Совета СССР учредил медаль "За взятие Берлина", которой были награждены более 1082 тысяч солдат и офицеров, 187 частям и соединениям Красной армии, наиболее отличившимся при штурме Берлина, присвоено почетное наименование "Берлинские". Более 600 участников Берлинской операции были удостоены звания Героя Советского Союза. 13 человек награждены второй медалью "Золотая Звезда" Героя Советского Союза.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, берлин (город), германия, ссср, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945)