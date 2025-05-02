https://ria.ru/20250502/belorussija-2014703339.html

В России и Белоруссии пройдет акция "Вальс Победы"

В России и Белоруссии пройдет акция "Вальс Победы" - РИА Новости, 02.05.2025

В России и Белоруссии пройдет акция "Вальс Победы"

Акция "Вальс Победы" пройдет в городах Белоруссии и России по случаю празднования 9 Мая, сообщил заместитель председателя белорусского общественного объединения РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T18:34:00+03:00

2025-05-02T18:34:00+03:00

2025-05-02T19:44:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

минск

белоруссия

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

80-летие победы в великой отечественной войне

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МИНСК, 2 мая — РИА Новости. Акция "Вальс Победы" пройдет в городах Белоруссии и России по случаю празднования 9 Мая, сообщил заместитель председателя белорусского общественного объединения "Белая Русь" Андрей Басак. В пятницу в Минске во Дворце Республики состоялся мастер-класс в рамках старта акции "Вальс Победы", приуроченной 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В этом году танец будет исполняться под песню "Майский вальс". В мероприятии приняли участие мастера танцевального спорта Белорусского республиканского танцевального союза и 45 молодежных пар, одетых в стиле 1940-х–1960-х годов. "Накануне 9 Мая общественное объединение "Белая Русь" дает старт международной акции "Вальс Победы". Эта акция проводится во всех городах нашей республики, областных центрах, районных центрах и даже небольших поселках и населенных пунктах. И учитывая то, что Великой Победе придается большое значение не только в нашей стране, но и в Российской Федерации, к этой акции подключилась и Россия. Благодаря представительству Россотрудничества в Республике Беларусь эта акция проводится и в Российской Федерации", — рассказал Басак журналистам. По его словам, за два года более 200 российских городов подключились к этой акции. В прошлом году акция проводилась в таких городах, как Москва, Екатеринбург, Калуга, Мурманск, Североморск, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Брянск, Владикавказ, Йошкар-Ола, Краснодар, Рязань, Тамбов, Уфа и многих других."В этом году мы получили уже подтверждение из 50 городов, что они также примут участие в нашей акции", — добавил Басак. Акция "Вальс Победы" проводится с 2021 года, а с 2023-го она приобрела статус международной. Басак подчеркнул, что, как ожидается, в акции примут участие десятки тысяч человек, ведь она проводится в течение всех предпраздничных дней и непосредственно 9 Мая на открытых площадках, так что присоединиться к танцующей вальс молодежи сможет любой желающий. Представитель "Белой Руси" подчеркнул, что акция призвана передать атмосферу праздника, которая была после объявления о капитуляции фашистской Германии в 1945 году, и надежду, что война больше никогда не случится. Он отметил важность сохранения исторической памяти и уважения к подвигу предков, благодаря которому нынешнее поколение живет под мирным небом и в независимой стране. "Мы помним свою историю и не дадим ее переписать. И в этом залог нашего мирного существования и нашего будущего", — подчеркнул Басак.

https://ria.ru/20250425/minsk-2013498445.html

https://ria.ru/20250502/bessmertnyy_polk-2013485500.html

https://ria.ru/20250327/belorussija-2007641177.html

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минск

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россия, минск, белоруссия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), 80-летие победы в великой отечественной войне