В России и Белоруссии пройдет акция "Вальс Победы"
Акция "Вальс Победы" пройдет в Белоруссии и России по случаю празднования 9 Мая
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 2 мая — РИА Новости. Акция "Вальс Победы" пройдет в городах Белоруссии и России по случаю празднования 9 Мая, сообщил заместитель председателя белорусского общественного объединения "Белая Русь" Андрей Басак.
В пятницу в Минске во Дворце Республики состоялся мастер-класс в рамках старта акции "Вальс Победы", приуроченной 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В этом году танец будет исполняться под песню "Майский вальс". В мероприятии приняли участие мастера танцевального спорта Белорусского республиканского танцевального союза и 45 молодежных пар, одетых в стиле 1940-х–1960-х годов.
"Накануне 9 Мая общественное объединение "Белая Русь" дает старт международной акции "Вальс Победы". Эта акция проводится во всех городах нашей республики, областных центрах, районных центрах и даже небольших поселках и населенных пунктах. И учитывая то, что Великой Победе придается большое значение не только в нашей стране, но и в Российской Федерации, к этой акции подключилась и Россия. Благодаря представительству Россотрудничества в Республике Беларусь эта акция проводится и в Российской Федерации", — рассказал Басак журналистам.
По его словам, за два года более 200 российских городов подключились к этой акции. В прошлом году акция проводилась в таких городах, как Москва, Екатеринбург, Калуга, Мурманск, Североморск, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Брянск, Владикавказ, Йошкар-Ола, Краснодар, Рязань, Тамбов, Уфа и многих других.
"В этом году мы получили уже подтверждение из 50 городов, что они также примут участие в нашей акции", — добавил Басак.
Акция "Вальс Победы" проводится с 2021 года, а с 2023-го она приобрела статус международной.
Басак подчеркнул, что, как ожидается, в акции примут участие десятки тысяч человек, ведь она проводится в течение всех предпраздничных дней и непосредственно 9 Мая на открытых площадках, так что присоединиться к танцующей вальс молодежи сможет любой желающий.
Представитель "Белой Руси" подчеркнул, что акция призвана передать атмосферу праздника, которая была после объявления о капитуляции фашистской Германии в 1945 году, и надежду, что война больше никогда не случится. Он отметил важность сохранения исторической памяти и уважения к подвигу предков, благодаря которому нынешнее поколение живет под мирным небом и в независимой стране. "Мы помним свою историю и не дадим ее переписать. И в этом залог нашего мирного существования и нашего будущего", — подчеркнул Басак.