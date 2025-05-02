https://ria.ru/20250502/bali-2014709446.html

На Бали произошло масштабное отключение электроэнергии

На Бали произошло масштабное отключение электроэнергии - РИА Новости, 02.05.2025

На Бали произошло масштабное отключение электроэнергии

Масштабное отключение электричества произошло на острове Бали, сообщил портал Jakarta Post. РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T19:59:00+03:00

2025-05-02T19:59:00+03:00

2025-05-02T22:50:00+03:00

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ДЖАКАРТА, 2 мая — РИА Новости. Масштабное отключение электричества произошло на острове Бали, сообщил портал Jakarta Post. "По данным Государственной коммунальной компании PLN Bali, отключение было вызвано отказом подводного силового кабеля, соединяющего Яву и Бали. Из-за сбоя все электростанции на острове одновременно отключились, что привело к внезапному и масштабному отключению электроэнергии", — говорится в публикации. По данным СМИ, перебои со светом начались около 15:00 по местному времени (10:00 мск). Электричества не было около двух часов, а последствия его отключения по-прежнему ощущаются во многих районах острова. PLN Bali также сообщила, что систему электричества все еще восстанавливают. В частности, больше всех пострадал юг острова, включая туристический центр Нуса-Дуа. Последствия блэкаута на себе ощутили рестораны, отели и торговые центры, из-за чего туристы и персонал столкнулись с трудностями. "Дорожное движение стало хаотичным в нескольких районах, включая Пекату, где из-за отсутствия работающих светофоров образовались пробки. Многие цифровые платежные системы также отключились, из-за чего туристы не смогли платить кредитными картами или через мобильные кошельки", — уточняется в сообщении. Постояльцы отелей остались без освещения, кондиционеров и работающих лифтов. Туристы также столкнулись с трудностями при заказе транспорта через приложения. Кроме того, из-за блэкаута отложили и отменили многие культурные мероприятия и ночные развлечения.

https://ria.ru/20250428/ispanija-2013834271.html

https://ria.ru/20250428/madrid-2013911451.html

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бали, ява (остров), в мире