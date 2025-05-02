https://ria.ru/20250502/ates-2014651259.html

Сеул пообещал не ограничивать участие России в саммите АТЭС, заявил Бердыев

Сеул пообещал не ограничивать участие России в саммите АТЭС, заявил Бердыев - РИА Новости, 02.05.2025

Сеул пообещал не ограничивать участие России в саммите АТЭС, заявил Бердыев

Принимающая южнокорейская сторона дала понять, что уровень российской делегации на саммите лидеров АТЭС в Кёнчжу в 2025 году не будет ограничиваться, при этом... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T09:20:00+03:00

2025-05-02T09:20:00+03:00

2025-05-02T09:20:00+03:00

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Принимающая южнокорейская сторона дала понять, что уровень российской делегации на саммите лидеров АТЭС в Кёнчжу в 2025 году не будет ограничиваться, при этом решение насчёт главы российской делегации ещё не принято, рассказал РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев. В разговоре на полях открытого диалога "Будущее мира. Новая платформа глобального роста" собеседник агентства отметил, что глава российской делегации на саммите в Южной Корее, которая ввела санкции против РФ, ещё не был определен, и, как правило, решение на этот счёт принимается ближе к дате проведения мероприятия. "Мы исходим из того, что каких-либо ограничений для российской делегации быть не должно. Мы сами должны определять уровень российской делегации, что на текущем этапе подтверждается южнокорейской стороной как некое условие, которое они готовы соблюдать", - сказал дипломат агентству. Ранее посол сообщил в своем Telegram-канале, что проведение саммита АТЭС запланировано в городе Кёнчжу с 31 октября по 1 ноября. По информации агентства Ньюсис, губернатор южнокорейской провинции Северная Кёнсан, где находится Кёнчжу, заявил о желании видеть президента РФ Владимира Путина на предстоящем саммите. После начала конфликта на Украине Южная Корея ввела, а впоследствии и расширяла санкции против России и в ответ была внесена в список недружественных государств. Комментируя в декабре 2023 года решение Сеула расширить ограничительные меры, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что новые рестрикции нанесут ущерб практическому сотрудничеству стран. Она отмечала, что Москва оставляет за собой право на ответные меры, "причем не обязательно симметричного характера", призвав Сеул "потом не удивляться". В свете заключения РФ и КНДР договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в 2024 году Сеул пригрозил Москве пересмотром политики непредоставления Киеву летальных вооружений. Президент России Владимир Путин в ответ назвал возможные поставки оружия Украине "большой ошибкой" и заявил, что РФ в таком случае может принять решения, которые вряд ли понравятся руководству Южной Кореи. Посол России в стране Георгий Зиновьев в апреле 2025 года в интервью местному телеканалу Channel A подчеркнул, что сложности в отношениях между двумя странами начались после введения Сеулом антироссийских санкций. При этом дипломат отметил значимость решения Сеула воздержаться от отправки летального вооружения Киеву и заявил о сохранении оптимизма насчет будущего двусторонних связей. На саммите АТЭС в ноябре 2024 года российскую делегацию возглавлял вице-премьер Алексей Оверчук.

https://ria.ru/20250310/gubernator-2004047960.html

https://ria.ru/20250429/rossiya-2013930481.html

https://ria.ru/20250418/koreja-2012199297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сеул, южная корея, владимир путин, мария захарова, георгий зиновьев, большая двадцатка, в мире