https://ria.ru/20250502/armenija-2014684270.html

В Армении прошла акция "Сад памяти" к 80-летию Победы

В Армении прошла акция "Сад памяти" к 80-летию Победы - РИА Новости, 02.05.2025

В Армении прошла акция "Сад памяти" к 80-летию Победы

Международная акция "Сад памяти", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялась в третьем по величине городе Армении Ванадзоре, передает РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T15:16:00+03:00

2025-05-02T15:16:00+03:00

2025-05-02T15:16:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

гюмри

россия

армения

владимир путин

снг

80-летие победы в великой отечественной войне

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ЕРЕВАН, 2 мая - РИА Новости. Международная акция "Сад памяти", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялась в третьем по величине городе Армении Ванадзоре, передает корреспондент РИА Новости. Деревья в рамках акции были высажены рядом с мемориалом погибшим героям Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие представители мэрии Ванадзора, российского консульства в Гюмри, Россотрудничества, "Юнармии", школьники, молодежь, творческие коллективы, жители города. Участники возложили цветы к вечному огню мемориала. Звучали песни военных лет. "Прежде всего, я хотел бы выразить слова благодарности руководству Русского Дома в городе Гюмри, руководству Ванадзора за организацию и выбор прекрасного места для проведения этой акции, высадки "Сада памяти". Не зря эта акция называется "Сад памяти". То есть мы должны сохранять нашу память, историческую память о тех событиях, Потому что сегодня, в наши тяжелые времена, некоторые пытаются извратить эту историческую память Пытаются убедить молодое поколение, что было что-то не так или было совсем не так", - заявил в ходе акции генконсул России в Гюмри Игорь Титов. По его словам, задача старшего поколения, задача ветеранов - передать свой опыт, свои знания молодому поколению. "И прекрасно, что именно это место было выбрано. Здесь можно гулять, здесь можно наслаждаться природой. И молодежь, видя этот сад, который мы сегодня высадим, будет вспоминать об этом мероприятии и будет помнить наставления старших своих дедов. Большое спасибо, что вы пришли. Поздравляю вас с этим сегодняшним праздником", - сказал генконсул. Руководитель проекта "Сад памяти" в Армении Мариам Овсепян отметила, что это уже вторая высадка в рамках акции, которая проходит в Ванадзоре. Первый раз аналогичное мероприятие было организовано в городе в 2021 году. "Акция проходит в Армении с 2020 года. "Но первый год она прошла в условиях пандемии, а уже с 2021 года проходит масштабно в Ереване, где ежегодно послы стран СНГ представленные в Армении – России, Белоруссии, Туркмении и Казахстана плечом к плечу вместе с мэром столицы и с ветеранами высаживают деревья в Парке Победы. За 5 лет масштабного проведения акции мы уже в Парке Победы посадили порядка 700 деревьев", - уточнила Овсепян. Она зачитала обращение директора АНО "Сад памяти" Вячеслава Харламова, в котором выражается благодарность организаторам и участникам акции. "Низкий поклон ветеранам. Спасибо волонтерам и соорганизаторам акции в Ванадзоре за поддержку проекта и неравнодушие к нашей общей истории... Пусть победа сквозь года живет в сердцах каждого из нас", - говорится в обращении. Международная акция "Сад памяти" проводится с 2020 года. Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина, который в 2020 году высадил свое памятное дерево на территории Ржевского мемориала. Главная цель масштабной эколого-патриотической акции – ежегодная высадка 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. За пять лет проведения акции в высадке памятных садов присоединились миллионы добровольцев из 78 стран мира, которые совместными усилиями высадили свыше 130 миллионов памятных деревьев. Международная акция "Сад памяти" проводится по инициативе АНО "Сад Памяти", всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" и Фонда памяти полководцев Победы.

https://ria.ru/20250428/pamyat-2013778805.html

https://ria.ru/20250426/armeniya-2013589184.html

https://ria.ru/20250404/armeniya-2009405792.html

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гюмри, россия, армения, владимир путин, снг, 80-летие победы в великой отечественной войне