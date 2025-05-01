https://ria.ru/20250501/zelenskiy-2014573603.html

"Выиграл время". В Раде сделали неожиданное заявление о Зеленском

"Выиграл время". В Раде сделали неожиданное заявление о Зеленском - РИА Новости, 01.05.2025

"Выиграл время". В Раде сделали неожиданное заявление о Зеленском

Подписав cоглашение с США по полезным ископаемым, Владимир Зеленский лишь выиграл себе немного времени, Вашингтон рассматривает этот шаг как обещание главы... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T15:35:00+03:00

2025-05-01T15:35:00+03:00

2025-05-01T15:35:00+03:00

сша

вашингтон (штат)

киев

владимир зеленский

александр дубинский

дональд трамп

верховная рада украины

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Подписав cоглашение с США по полезным ископаемым, Владимир Зеленский лишь выиграл себе немного времени, Вашингтон рассматривает этот шаг как обещание главы киевского режима быстро перейти к конкретной детализированной сделке, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале."Подписав рамочное соглашение, Зеленский выиграл себе время — от двух недель до двух месяцев, не больше. США расценивают этот документ как обещание быстро перейти к конкретной детализированной сделке", — написал депутат.По мнению Дубинского, если в этот срок Владимир Зеленский не подпишет договор о партнерстве с США, давление на него возобновится.Накануне Минфин США сообщил о подписании соглашения о природных ресурсах с Киевом. Оно предполагает создание двустороннего инвестиционного фонда, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Как заявила украинский вице-премьер Юлия Свириденко, сделка подразумевает, что Вашингтон и Киев будут иметь равные права. Доходы инвестфонда не будут распределяться в течение десяти лет.Подписание сделки по недрам планировалось еще в конце февраля, но оно сорвалось из-за того, что Владимир Зеленский устроил перепалку с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме, откуда его фактически выгнали.

https://ria.ru/20250501/rada-2014539249.html

https://ria.ru/20250501/rada-2014566639.html

сша

вашингтон (штат)

киев

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сша, вашингтон (штат), киев, владимир зеленский, александр дубинский, дональд трамп, верховная рада украины