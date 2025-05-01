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"Выиграл время". В Раде сделали неожиданное заявление о Зеленском - РИА Новости, 01.05.2025
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15:35 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/zelenskiy-2014573603.html
"Выиграл время". В Раде сделали неожиданное заявление о Зеленском
"Выиграл время". В Раде сделали неожиданное заявление о Зеленском - РИА Новости, 01.05.2025
"Выиграл время". В Раде сделали неожиданное заявление о Зеленском
Подписав cоглашение с США по полезным ископаемым, Владимир Зеленский лишь выиграл себе немного времени, Вашингтон рассматривает этот шаг как обещание главы... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T15:35:00+03:00
2025-05-01T15:35:00+03:00
сша
вашингтон (штат)
киев
владимир зеленский
александр дубинский
дональд трамп
верховная рада украины
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Подписав cоглашение с США по полезным ископаемым, Владимир Зеленский лишь выиграл себе немного времени, Вашингтон рассматривает этот шаг как обещание главы киевского режима быстро перейти к конкретной детализированной сделке, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале."Подписав рамочное соглашение, Зеленский выиграл себе время — от двух недель до двух месяцев, не больше. США расценивают этот документ как обещание быстро перейти к конкретной детализированной сделке", — написал депутат.По мнению Дубинского, если в этот срок Владимир Зеленский не подпишет договор о партнерстве с США, давление на него возобновится.Накануне Минфин США сообщил о подписании соглашения о природных ресурсах с Киевом. Оно предполагает создание двустороннего инвестиционного фонда, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Как заявила украинский вице-премьер Юлия Свириденко, сделка подразумевает, что Вашингтон и Киев будут иметь равные права. Доходы инвестфонда не будут распределяться в течение десяти лет.Подписание сделки по недрам планировалось еще в конце февраля, но оно сорвалось из-за того, что Владимир Зеленский устроил перепалку с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме, откуда его фактически выгнали.
https://ria.ru/20250501/rada-2014539249.html
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сша
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сша, вашингтон (штат), киев, владимир зеленский, александр дубинский, дональд трамп, верховная рада украины
США, Вашингтон (штат), Киев, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины
"Выиграл время". В Раде сделали неожиданное заявление о Зеленском

Дубинский: соглашением с США Зеленский лишь выиграл себе немного времени

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Подписав cоглашение с США по полезным ископаемым, Владимир Зеленский лишь выиграл себе немного времени, Вашингтон рассматривает этот шаг как обещание главы киевского режима быстро перейти к конкретной детализированной сделке, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
"Подписав рамочное соглашение, Зеленский выиграл себе время — от двух недель до двух месяцев, не больше. США расценивают этот документ как обещание быстро перейти к конкретной детализированной сделке", — написал депутат.
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В Раде оценили подписание соглашения о недрах
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По мнению Дубинского, если в этот срок Владимир Зеленский не подпишет договор о партнерстве с США, давление на него возобновится.
Накануне Минфин США сообщил о подписании соглашения о природных ресурсах с Киевом. Оно предполагает создание двустороннего инвестиционного фонда, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Как заявила украинский вице-премьер Юлия Свириденко, сделка подразумевает, что Вашингтон и Киев будут иметь равные права. Доходы инвестфонда не будут распределяться в течение десяти лет.
Подписание сделки по недрам планировалось еще в конце февраля, но оно сорвалось из-за того, что Владимир Зеленский устроил перепалку с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме, откуда его фактически выгнали.
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СШАВашингтон (штат)КиевВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийДональд ТрампВерховная Рада Украины
 
 
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