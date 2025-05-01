https://ria.ru/20250501/zelenskiy-2014524796.html

"Висеть на столбе": в Раде сделали жуткое заявление о Зеленском

"Висеть на столбе": в Раде сделали жуткое заявление о Зеленском - РИА Новости, 01.05.2025

"Висеть на столбе": в Раде сделали жуткое заявление о Зеленском

Европейские политики отказываются от поездки в Киев на 9 мая, чтобы не раздражать президента США Дональда Трампа после его разговора с Владимиром Зеленским,... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T02:10:00+03:00

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2025-05-01T02:10:00+03:00

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Европейские политики отказываются от поездки в Киев на 9 мая, чтобы не раздражать президента США Дональда Трампа после его разговора с Владимиром Зеленским, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Стоило только Трампу отогнать Макрона от Зеленского, остальные решили не раздражать его сами по себе", — написал он.По словам парламентария, европейские политики стараются дистанцироваться от Зеленского, сознательно игнорируя приглашение."К Зеленскому уже никто не хочет прислоняться — скоро ему висеть на фонарном столбе, и никто в Европе не хочет считаться в этот момент его другом", — резюмировал Дубинский.Ранее Politico сообщило, что такие европейские лидеры, как президент Франции, премьер-министры Великобритании и Польши и вероятный будущий канцлер Германии, решили не ехать 9 мая в Киев.В середине апреля издание написало, что украинские власти пригласили европейских лидеров и высокопоставленных чиновников посетить 9 мая Киев, чтобы таким образом продемонстрировать противовес России и отвлечь внимание от Москвы, где пройдет парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.Глава киевского режима при этом в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы.Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала намерение Зеленского пригласить лидеров ЕС в Киев 9 мая театром абсурда.

https://ria.ru/20250430/zelenskiy-2014463849.html

https://ria.ru/20250430/zelenskiy-2014388444.html

https://ria.ru/20250430/zelenskij-2014364693.html

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в мире, киев, сша, европа, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский, верховная рада украины, politico, евросоюз