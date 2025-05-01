Рейтинг@Mail.ru
"Висеть на столбе": в Раде сделали жуткое заявление о Зеленском - РИА Новости, 01.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:10 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/zelenskiy-2014524796.html
"Висеть на столбе": в Раде сделали жуткое заявление о Зеленском
"Висеть на столбе": в Раде сделали жуткое заявление о Зеленском - РИА Новости, 01.05.2025
"Висеть на столбе": в Раде сделали жуткое заявление о Зеленском
Европейские политики отказываются от поездки в Киев на 9 мая, чтобы не раздражать президента США Дональда Трампа после его разговора с Владимиром Зеленским,... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T02:10:00+03:00
2025-05-01T02:10:00+03:00
в мире
киев
сша
европа
владимир зеленский
дональд трамп
александр дубинский
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014318359_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5a054949a356137d51401ae5e914d20.jpg
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Европейские политики отказываются от поездки в Киев на 9 мая, чтобы не раздражать президента США Дональда Трампа после его разговора с Владимиром Зеленским, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Стоило только Трампу отогнать Макрона от Зеленского, остальные решили не раздражать его сами по себе", — написал он.По словам парламентария, европейские политики стараются дистанцироваться от Зеленского, сознательно игнорируя приглашение."К Зеленскому уже никто не хочет прислоняться — скоро ему висеть на фонарном столбе, и никто в Европе не хочет считаться в этот момент его другом", — резюмировал Дубинский.Ранее Politico сообщило, что такие европейские лидеры, как президент Франции, премьер-министры Великобритании и Польши и вероятный будущий канцлер Германии, решили не ехать 9 мая в Киев.В середине апреля издание написало, что украинские власти пригласили европейских лидеров и высокопоставленных чиновников посетить 9 мая Киев, чтобы таким образом продемонстрировать противовес России и отвлечь внимание от Москвы, где пройдет парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.Глава киевского режима при этом в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы.Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала намерение Зеленского пригласить лидеров ЕС в Киев 9 мая театром абсурда.
https://ria.ru/20250430/zelenskiy-2014463849.html
https://ria.ru/20250430/zelenskiy-2014388444.html
https://ria.ru/20250430/zelenskij-2014364693.html
киев
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014318359_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_bbf43dcacda57d9ffa04033bda1d0fb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, сша, европа, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский, верховная рада украины, politico, евросоюз
В мире, Киев, США, Европа, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Politico, Евросоюз
"Висеть на столбе": в Раде сделали жуткое заявление о Зеленском

Дубинский: политики ЕС не поедут в Киев на 9 мая, чтобы не раздражать Трампа

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Европейские политики отказываются от поездки в Киев на 9 мая, чтобы не раздражать президента США Дональда Трампа после его разговора с Владимиром Зеленским, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
"Стоило только Трампу отогнать Макрона от Зеленского, остальные решили не раздражать его сами по себе", — написал он.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
"Ужас что творится!" Такер Карлсон сделал заявление о Зеленском
Вчера, 18:51
По словам парламентария, европейские политики стараются дистанцироваться от Зеленского, сознательно игнорируя приглашение.
"К Зеленскому уже никто не хочет прислоняться — скоро ему висеть на фонарном столбе, и никто в Европе не хочет считаться в этот момент его другом", — резюмировал Дубинский.
Ранее Politico сообщило, что такие европейские лидеры, как президент Франции, премьер-министры Великобритании и Польши и вероятный будущий канцлер Германии, решили не ехать 9 мая в Киев.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
"Нет иного выбора". СМИ рассказали, на что придется пойти Зеленскому
Вчера, 15:27
В середине апреля издание написало, что украинские власти пригласили европейских лидеров и высокопоставленных чиновников посетить 9 мая Киев, чтобы таким образом продемонстрировать противовес России и отвлечь внимание от Москвы, где пройдет парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Глава киевского режима при этом в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы.
Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала намерение Зеленского пригласить лидеров ЕС в Киев 9 мая театром абсурда.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Зеленский отменил интервью телеканалу ABC после встречи с Трампом
Вчера, 14:40
 
В миреКиевСШАЕвропаВладимир ЗеленскийДональд ТрампАлександр ДубинскийВерховная Рада УкраиныPoliticoЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала